 تحذيرات في ألمانيا وأوروبا من موجة حر شديدة | التغيرات المناخية | DW | 09.06.2023

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بيئة ومناخ

تحذيرات في ألمانيا وأوروبا من موجة حر شديدة

ذكر خبراء أرصاد جوية في ألمانيا أن البلاد ستشهد في نهاية الأسبوع أول موجات الحر لهذا العام، محذرين من عواصف وأمطار رعدية. بينما أصدرت المملكة المتحدة تحذيرات صحية جديدة في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

يتوقع أن تشهد ألمانيا في نهاية الأسبوع أول موجات الحر لهذا العام وتحذيرات من عواصف وأمطار رعدية

يطلق تسمية "موجة حر" في ألمانيا إذا تجاوزت درجات الحرارة الثلاثين مئوية لثلاثة أيام متواصلة

توقع خبراء الطقس في ألمانيا أن تشهد البلاد ابتداءً من الجمعة (التاسع من حزيران/يونيو 2023) موجة حر شديدة تصل فيها درجات الحرارة إلى 30 مئوية.

ولم يشهد العام الحالي ارتفاعاً لدرجات الحرارة، ويطلق تسمية "موجة حر" في ألمانيا إذا تجاوزت درجات الحرارة الثلاثين مئوية لثلاثة أيام متواصلة. ويتوقع أن تشهد الجمعة والسبت والأحد ذلك، حسب ما نقل موقع "ميركور" الألماني.

ونقل الموقع عن خبير الأرصاد الجوية الألماني دومينيك يونغ، بأن ألمانيا ستشهد موجة جفاف في شهري يونيو ويوليو. وقال خبير الطقس: "هناك مؤشرات كثيرة على صيف جاف جديد". وحذر موقع "داس فيتر" الألماني بالمختص بالأرصاد الجوية من حدوث عواصف وأمطار رعدية، وهذا بدوره يؤدي إلى حدوث فيضانات مفاجئة.

موجات حرّ في المدن: مقاومة أزمة المناخ

المملكة المتحدة تطلق تحذيرا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

على صعيد متصل، أصدرت المملكة المتحدة تحذيرات صحية جديدة بداية من الجمعة في ظل درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن موجة من الهواء الساخن، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء الجمعة.

وأصدرت وكالة الأمن الصحي بالبلاد تحذيرا باللون البرتقالي، وهو ثان أعلى مستوى، في أنحاء من البلاد اعتبارا من اليوم الجمعة، مشيرة إلى مخاطر على الأشخاص فوق سن 65 عاما ومن يعانون من أمراض مزمنة.

وعلى غير المعتاد، يتوقع خلال الأيام المقبلة أن تشهد لندن وبرلين درجات حرارة أعلى من مدريد وروما. وسترتفع درجة الحرارة إلى 27.5 درجة مئوية في العاصمتين البريطانية والألمانية غدا السبت، فيما ستكون فرانكفورت أشد حرارة، بحسب شركة "ماكسار تكنولوجيز". وذكرت الشركة في تقرير يومي أن معظم شمال غرب أوروبا سيكون أدفأ من المعتاد أيضا.

ز.أ.ب/ (DW، د ب أ)

  • Hot vegan chili con calabaza from the vegan cuisine with lime and coriander served with slices of a wholemeal roll.

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    الفلفل الحار

    يتناول سكان بعض الدول الأكثر حرارة في العالم الأطعمة الحارة للمساعدة على التكييف فعلى سبيل المثال يمتلك الفلفل الحار خصائص مضادة للميكروبات تطيل العمر الافتراضي للأطعمة، لكن مادة الكابسيسين الموجود في الفلفل تعمل على إيهام العقل بارتفاع درجة حرارة الجسم ومن ثم تنشيط الغدد العرقية. وفي هذه الحالة، فإن التعرق يساعد على تبريد الجسم.

  • A man drinking fresh coconut juice

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    فواكه ومشروبات

    يشير الطب التقليدي في الصين إلى أن بعض الفواكه والخضروات يساعد الإنسان على التكيف مع الطقس شديد الحرارة أو الطقس البارد. فعلى سبيل المثال فإن تناول البطيخ والكرفس والخيار وحتى شرب الشاي الأخضر يساعد على تحمل الطقس الحار. وفي الهند، يشرب الناس ماء جوز الهند لتبريد أجسامهم فضلا عن أنها غنية بفيتامينات مفيدة.

  • A glass of lemonade with mint leaves floating in it

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    عصير الليمون

    من آسيا إلى أفريقيا وحتى ألمانيا، يهرع الناس إلى شرب عصير الليمون لمقاومة العطش وترطيب الجسم حيث تلعب الأنواع والأشكال المختلفة من عصير الليمون دورا في شعور الإنسان بالانتعاش خاصة في حالة إضافة النعناع أو خوخ أو عسل النحل.

  • People grabbing at a mug of beer

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    تجنب القهوة والبيرة

    ينصح خبراء الصحة بعدم الإفراط في شرب القهوة خلال أوقات الطقس شديد الحرارة لأنها تجفف الجسم بسبب أنها تؤدي إلى فقدان الجسم للماء. وينطبق هذا على البيرة (الجعة) التي تعد أكثر المشروبات الكحولية استهلاكا في العالم.

  • Caucasian woman holding fabric on beach at sunset

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    الملابس الفضفاضة والطويلة

    تعد الملابس عنصرا هاما في تبريد الجسم. ورغم أننا نميل إلى إرتداء ملابس أقل في الصيف الحار، إلا أنه يُفضل ارتداء ملابس فضفاضة ومتجددة الهواء وذات أكمام طويلة مصنوعة من ألياف طبيعية أو من القطن أو الكتان. تعمل هذه الملابس على مرور الهواء خاصة عند التعرق.

  • A female photographer wearing a black abaya and a headscarf stands at a beach in Qatar

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

     أبيض أم داكن ..لا يهم!

    في عام 1980، أُجريت دراسة نشرتها مجلة "نيتشر" أو "الطبيعة" حول أهمية ألوان الملابس خلال الصيف الحار. وكانت الصحراء مكان التجربة فيما جرت المقارنة بين ارتداء ملابس بيضاء وداكنة وفضفاضة وملابس عسكرية وحتى الملابس القصيرة. وقد كشفت الدراسة عن أن الملابس البيضاء تعكس أشعة الشمس فيما تساعد الملابس الداكنة على امتصاص حرارة الجسم.

  • A woman carrying a parasol at Italy's Coliseum

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    المظلة للشمس أيضا!

    مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، اضطر سكان القارة الأوروبية إلى حمل المظلة للوقاية والحماية من أشعة الشمس خاصة في أوقات الظهيرة. ويُنصح بالبقاء في المنزل من منتصف النهار وحتى الرابعة مساء في أوقات الطقس شديد الحرارة. تساعد المظلة على حجب الأشعة فوق البنفسجية في الأجواء المشمسة.

  • A woman dressed in a silvery outfit holds a large foldable handheld fan in front of her face, leaving only her eyes visible

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    مروحة اليد

    قد تساعد مروحة اليد في الحماية والتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وحتى ولو بالقدر اليسير. يعود استخدام المراوح إلى ما قبل 4000 عام في مصر القديمة فيما صُنعت "مروحة كونسرتينا" من زمن بعيد في اليابان أو الصين ما يعني أن استخدامها يضرب في التاريخ. ومؤخرا طرأت الموضة سواء في تصميم مروحة اليد وألوانها.

  • water flowing into cupped hands.

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    تبريد المعصم

    تقوم بعض الحيوانات مثل الكنغر والقرود بلعق المعصمين في الطقس الحار وليس هذا الأمر من قبيل الصدفة. فإن الرسغ يحتوى على نقاط نبض لذا فاللعاب قد يساعد في تبريد تبريد سطح الجلد. ويمكن للإنسان الاستفادة من ذلك برش مياه على المعصم أو وضع زجاجة مياة باردة ليس فقط على المعصم وإنما على الجبهة والرقبة.

  • A woman sits on a black bench and admires artist David Hockney's artwork ''The Arrival of Spring in Woldgate''

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    القيلولة

    يميل الناس في الشتاء إلى السير لتدفئة اجسامهم، لكن في الصيف فإن المطلوب هو حركة أقل. ويعمد سكان المناطق الحارة على الحصول على قيلولة في أوقات النهار شديدة الحرارة فيما يتجنبون أيضا الأنشطة الشاقة مثل التمارين الرياضية وغيرها.

  • Picture of tall trees in a forest

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    الاحتماء بالأشجار

    لا يجب التقليل من أهمية الأشجار والغابات خلال الصيف الحار. وعلاوة على أن الأشجار توفر الظل من أشعة الشمس، فهي أيضا تعد مصدرا للبرودة. تمتص الأشجار والنباتات الماء من خلال جذورها ثم ينبعث بخار الماء من أوراقها مما يؤدي بدوره إلى تبريد المنطقة المحيطة بالأشجار. وقد ذكرت دراسات أن المناطق التي تحتوي على أشجار تكون أكثر برودة من درجتين إلى ثلاثة عن المناطق الخالية من الأشجار.

  • A house with trees and shrubs growing within and on it

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    أشجار حول المنازل

    يعد الفنان النمساوي فريدنسرايش هوندرتفاسر من أشهر الفنانين المعماريين في أواخر القرن العشرين. ويعد Hundertwasserhaus أو "بيت هوندرتفاسر" من أشهر معالم العاصمة النمساوية فيينا وبات مقصدا لمحبي المزج بين الهندسة المعمارية والطبيعة والخضرة التي تحافظ على برودة المنزل في الصيف. وقد يكون زراعة الأشجار حول المنازل ضمن الحلول لمواجهة الطقس الحار.


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