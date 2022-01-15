تحذيرات إثر نشاط بركاني تسبب بموجات تسونامي في المحيط الهادي

فرّ سكان أرخبيل تونغا مذعورين إلى مناطق مرتفعة السبت (15 يناير/ كانون الثاني 2022) بعد ثوران بركاني هائل أدى إلى تحذيرات من تسونامي في أنحاء جنوب المحيط الهادئ بما في ذلك كامل الساحل الغربي للولايات المتحدة.

ووقع ثوران بركان "ونغا تونغا هونغا هاباي" بعد ساعات قليلة من رفع تحذير منفصل من موجات مد عاتية (تسونامي) الجمعة بسبب ثورانه. وأظهرت صور من الفضاء اللحظة التي نفث فيها البركان كتل دخان ورماد وتسبب بموجة صدمات عبر البحر المحيط به.

وقالت تقارير إنه تم إجلاء ملك تونغا توبو السادس من القصر الملكي في نوكي الوفا ونقل إلى فيلا بعيدة عن الساحل. ويضم أرخبيل تونغا الذي يقطنه حوالي مئة ألف شخص العديد من الجزر الصغيرة المنضوية تحت مملكة تونغا الموجودة في المحيط الهادي بالقرب من أستراليا ونيوزيلندا.

ويقع البركان في جزيرة غير مأهولة تابعة لمملكة تونغا على بعد حوالى 65 كيلومترا شمال عاصمة البلاد نوكي الوفا.

واستمر الثوران ثماني دقائق ونفث غازات ورمادا ودخانا امتد كيلومترات عدة. وتم حثّ السكان في المناطق الساحلية على التوجه إلى مناطق مرتفعة.

وقال مسؤولون في فيجي إن الثوران استمر ثماني دقائق وكان مدويا لدرجة أنه سمع "مثل دوي رعد من بعيد" فوق جزر فيجي، الواقعة على بعد أكثر من 800 كيلومتر. وطلب المسؤولون في فيجي من السكان تغطية خزانات المياه لحمايتها من الأمطار الحمضية أو الرماد.

وحثّت رئيسة إدارة الجيولوجيا في تونغا تانييلا كولا الناس على البقاء في منازلهم وارتداء أقنعة إذا كانوا بالخارج وتغطية خزانات مياه الأمطار وأنظمة تجميع مياه الأمطار.

تحذيرات في دول عديدة

وأفادت هيئة الأرصاد اليابانية أن موجات تسونامي بلغت اليابان ليل السبت مع احتمال ان يصل ارتفاع المد البحري الى ثلاثة أمتار، وذلك بعد ساعات من ثوران البركان.

وقالت الهيئة إن موجات بارتفاع 1,2 متر بلغت جزيرة امامي اوشيما الجنوبية قرابة الساعة 23,00 (14,55 ت غ) قبل ان تشهد مناطق ساحلية أخرى على المحيط الهادئ تسونامي محدودا.

لقطة من نشاط البركان في تونغا

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أن "تسونامي يبلغ ارتفاعه 1,20 متر رُصد في نوكي الوفا"، عاصمة البلاد.

كما أصدر مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ "تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية" في ساموا الأميركية، وقال إن هناك تهديدا "بتقلبات على مستوى سطح البحر وتيارات المحيط القوية التي يمكن أن تشكل خطرا على طول الشواطئ".

وصدرت تحذيرات مماثلة من السلطات في نيوزيلندا وفيجي وفانواتو وتشيلي وكذلك أستراليا حيث قالت السلطات إن مساحات شاسعة من الساحل يمكن أن تتعرض لموجات تسونامي بما في ذلك سيدني.

وتم "نصح الناس في ولاية نيو ساوث ويلز المحيطة بالخروج من الماء والابتعاد عن حافة الماء المباشرة".

كما صدرت تحذيرات من تسونامي لكامل الساحل الغربي للولايات المتحدة، وتسببت الأمواج في حدوث فيضانات منخفضة المستوى في هاواي.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية تحذيرات من حدوث موجات تسونامي من كاليفورنيا إلى ألاسكا، وتوقعت موجات تصل إلى قدمين وتيارات قوية وفيضانات ساحلية. وأوصت "بالابتعاد عن الشاطئ والخروج من الموانئ والمراسي في هذه المناطق".

ع.ا/أ.ح (أ ف ب)