 تحذيرات أممية من خطورة تفشي الكوليرا في سوريا | DW الأخبار | DW | 22.09.2022

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تحذيرات أممية من خطورة تفشي الكوليرا في سوريا

قفزت أعداد الاصابات بمرض الكوليرا في سوريا خلال أيام إلى مستويات خطيرة وسط إطلاق منظمات إغاثة دولية تحذيرات ومناشدات لدعم مناطق الشمال السوري التي يتخوف من أن يتحول الوضع فيها إلى كارثة

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Dieses von den kurdisch geführten Demokratischen Kräften Syriens zur Verfügung gestellte Foto zeigt Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), die von den kurdisch geführten Demokratischen Kräften Syriens nach einem Angriff auf das Gweiran-Gefängnis in Al-Hassaka im Nordosten Syriens festgenommen wurden. Bei einem der schwersten Angriffe der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien in den vergangenen Jahren sind Aktivisten zufolge mehr als 40 Menschen getötet worden. Die Extremisten griffen ein Gefängnis in der von den Kurden kontrollierten Stadt Al-Hassaka im Nordosten des Bürgerkriegslandes an, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete. +++ dpa-Bildfunk +++

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A fighter of the Syrian Democratic Forces (SDF) stands guard on a rooftop in Raqa on October 20, 2017, after retaking the city from Islamic State (IS) group fighters. SDF fighters flushed jihadist holdouts from Raqa's main hospital and municipal stadium, wrapping up a more than four-month offensive against what used to be the inner sanctum of IS's self-proclaimed caliphate, which for three years saw some of the group's worst abuses and grew into a centre for both its potent propaganda machine and its unprecedented experiment in jihadist statehood. / AFP PHOTO / BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

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