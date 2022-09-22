تحذيرات أممية من خطورة تفشي الكوليرا في سوريا

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قفزت أعداد الاصابات بمرض الكوليرا في سوريا خلال أيام إلى مستويات خطيرة وسط إطلاق منظمات إغاثة دولية تحذيرات ومناشدات لدعم مناطق الشمال السوري التي يتخوف من أن يتحول الوضع فيها إلى كارثة
نفت أنقرة وجود أيّ ترتيبات بشأن اجتماع مرتقب بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، بعد صدور أنباء تفيد بأن الرجلين من المنتظر أن يلتقيا على هامش القمة المقررة يومي 15 و16 أيلول / سبتمبر في أوزبكستان.
في سجن الحسكة السوري وحده، هناك 700 قاصر قيد الاحتجاز. والسبب هو أن ذويهم إرهابيون تابعون لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). السلطات هناك تخشى من وقوع الأطفال في براثن التطرف، الأمر الذي يشغل أيضا بال منظمات إغاثة.
بعد هجوم هو الأعنف لتنظيم "داعش" منذ سنوات وسقوط نحو 200 قتيل، وبعد ستة أيام من المعارك أعلنت قوات سوريا الديمقراطية استعادة سيطرتها الكاملة على سجن غويران في الحسكة. ويكتظ السجن المكتظ بآلاف السجناء، بينهم مئات الأطفال.
تسبب هجوم لتنظيم داعش في مقتل العشرات، جلهم من القوات العسكرية ومقاتلي التنظيم، وذلك في عمليتين في الحسكة السورية وديالى العراقية. كما تمكن عدد من الجهاديين المعتقلين من الفرار.
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