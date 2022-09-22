تحذيرات أممية من خطورة تفشي الكوليرا في سوريا

مقاتلون أكراد يعلنون استعادة السيطرة "الكاملة" على سجن الحسكة

بعد هجوم هو الأعنف لتنظيم "داعش" منذ سنوات وسقوط نحو 200 قتيل، وبعد ستة أيام من المعارك أعلنت قوات سوريا الديمقراطية استعادة سيطرتها الكاملة على سجن غويران في الحسكة. ويكتظ السجن المكتظ بآلاف السجناء، بينهم مئات الأطفال.