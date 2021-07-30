تحذيرات ألمانية وأمريكية من "كارثة" دولية وحرب أهلية في أفغانستان

حذر نوربرت روتغن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" من مواجهة "كارثة" دولية في أفغانستان، داعيا إلى عدم السماح لمقاتلي طالبان بإرساء حقائق عسكرية على الأرض.

وقد ضيّقت جماعة طالبان الخناق اليوم (الأحد 8 أغسطس/ آب 2021) على شمال أفغانستان حيث سيطرت على عواصم ثلاث ولايات أخرى في وقت تنقل معركتها إلى المدن بعدما انتزعت معظم مناطق الريف في الأشهر الأخيرة.

وسيطر المتمرّدون على ما يصل إلى خمس عواصم ولايات منذ الجمعة في هجوم سريع يبدو أنه شكّل ضغطا كبيرا على القوات الحكومية. وأكد نواب ومصادر أمنية وسكان أن مدن قندوز وساري بول وتالقان في الشمال سقطت بفارق بضع ساعات بين عاصمة ولاية وأخرى الأحد.

"في هذه الحالة لن يكون هناك حل سياسي"

وقال نوربرت روتغن لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد إن هناك خطرا قائما حاليا في أفغانستان يتمثل في استيلاء الإسلاميين على الدولة بأكملها.

وأكد السياسي الألماني البارز قائلا: "يجب ألا يتم السماح الآن بأن يقوموا (يقصد طالبان) بإرساء حقائق عسكرية على الأرض من جانب واحد"، وحذر من أنه في هذه الحالة لن يكون هناك أمل بعد ذلك في حل سياسي.

وناشد روتغن المجتمع الدولي وقف هذا التطور انطلاقا من المسؤولية تجاه أمنه الخاص وتجاه أغلبية المواطنين الأفغان، لافتا إلى أن ذلك قد يعني أيضا مشاركة الجيش الألماني. وشدد على ضرورة عدم السماح بتدمير نتائج عمل على مدار 20 عاما، وقال: "بمعنى أنه إذا كانت القدرات العسكرية للأوروبيين وللألمان، التي هناك حاجة إليها الآن، موجودة، فلابد أن نوفرها".

السياسي الألماني روبرت روتغن: يجب عدم السماح لطالبان بإرساء حقائق عسكرية على الأرض من جانب واحد.

ودعا السياسي الألماني الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ إجراء في أفغانستان، وقال حرفيا: "الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال لديه حاليا التحكم في أول كارثة سياسية خارجية كبيرة نشأت نتيجة قراره الخاطئ بالأمر بالسحب السريع للقوات الأمريكية من أفغانستان دون اتفاق مع الحلفاء".

وبحسب الخطة الزمنية الحالية، تعتزم الولايات المتحدة الأمريكيةسحب قواتها الأخيرة من أفغانستان حتى نهاية آب/أغسطس الجاري.

"اتجاه إلى حرب أهلية طويلة"

ومن جانبه قال ريان كروكر، سفير الولايات المتحدة سابقا لدى أفغانستان في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، اليوم الأحد، إنه من المحتمل أن تنزلق أفغانستان إلى حرب أهلية طويلة مع انسحاب القوات البرية الأمريكية بحلول نهاية الشهر.

وأضاف كروكر في تصريحات لشبكة (إيه بي سي) الأمريكية، إنه لا يتوقع أي عودة للقوات الأمريكية بمجرد خروجها. وقال كروكر إن "الرئيس (جو) بايدن أوضح ذلك .. سنخرج ونبقى في الخارج"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ص.ش/هـ. د (د ب، أ ف ب)