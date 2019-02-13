تحذيرات ألمانية من مخاطر توسيع شبكات الجوال مع هواوي

قال غيرهارد شيندلر الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم (الأربعاء 13 فبراير/ شباط 2019) "هناك مخاطر من شبكات الجيل الخامس ومشاركة محتملة لهواوي فيها"، موضحا أن من يملك ويقدم التكنولوجيا الجديدة "سيكون قادرا على رصد مضمون الاتصالات".
وذكر شيندلر أن الخطورة الثانية تكمن في السلامة التشغيلية، وقال "تكنولوجيا هواوي تسبقنا بعام ونصف أو عامين. هذا يعني أننا غير قادرين مطلقا على تقييم ما يتم بناؤه في الشبكات، ما يطرح سيناريوهات بإغلاق شبكتنا في حالة التعرض لأزمة، وهذا أمر غير مستعدين له".
تجدر الإشارة إلى أن هواوي من أكبر الشركات المنتجة لتكنولوجيا شبكات جوال الجيل الخامس، والتي توفر معدلات انتقال أسرع للبيانات. وتتعرض الشركات الصينية إلى ضغوط في الولايات المتحدة وألمانيا أيضا مؤخرا بسبب مخاوف أمنية بشأن شبكات البيانات. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل طالبت الصين الأسبوع الماضي بضمانات لاستخدام تقنيات هواوي في توسيع شبكات الجيل الخامس في ألمانيا.
كما حذر شيندلر من أن الدول التي توفر حاليا شبكات الجيل الخامس ستضطر لاستخدام أجيال الجوال الأحدث بعد ذلك، وقال "هذا يعني أننا سننزلق إلى تبعية استراتيجية للصين. يتعين أخذ كل هذه الأمور في الاعتبار عند اتخاذ القرار". وقد أُعلن الأسبوع الماضي أن الحكومة الألمانية تعتزم تشديد اشتراطات الأمن العامة عند توسيع شبكة الجوال السريع.
ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)
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تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية
الانفتاح والشفافية
عادة ما يتميز عمل أجهزة الاستخبارات بالسرية التامة، لكن تصميم المبنى الجديد للاستخبارات الألمانية يرمز إلى الشفافية والانفتاح، ويتجلى ذلك بشكل خاص في البهو الفسيح للقسم الجنوبي من المبنى.
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ثغور الرماية في سور حصن
رغم كيل المديح والثناء للمقر الجديد للمخابرات الخارجية الألمانية (BND) وتصميمه، إلا أن هناك من وجه الانتقادات أيضا، فمثلا تشبيه تصميم الواجهة بثغور الرماية في سور القلاع.
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تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية
المقر القديم
المقر السابق للاستخبارات الألمانية كان في بولاخ بالقرب من ميونيخ، وتم بناؤه في ثلاثينات القرن العشرين لموظفي الحزب النازي. بعد الحرب العالمية الثانية وفي بداية الخمسينات اتخذه جهاز المخابرات، الذي كان قد تاسس حديثا، مقرا رئيسيا له حتى الانتقال إلى المقر الجديد مؤخرا.
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تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية
ملجأ أحد القادة النازيين
تحت المقر السابق للاستخبارات يوجد ملجأ حصين أيضا، والمنزل الذي فوقه كان يقيم فيه مارتين بورمان، أحد قياديي الحزب النازي والذي كان مقربا جدا من هتلر.
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تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية
فيلا بورمان
بداية من عام 1947 تم استخدام أبنية المقر، وبينها "فيلا بورمان" من قبل جهاز استخبارات ألماني أسسته الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب مباشرة وكان يضم عناصر من النازيين السابقين. بعد ذلك وفي عام 1956 تحول إلى جهاز الاستخبارات الألمانية الحالي (BND).
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تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية
تمثال من العهد النازي
الصورة لواجهة فيلا رئاسة الاستخبارات المطلة على الحديقة في بولاخ. التمثال في الحديقة قديم ويعود إلى أيام القيادي النازي السابق مارتين بورمان. والآن بعد انتقال (BND) إلى مقره الجديد في برلين، باتت الفيلا فارغة.
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تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية
منحوتة فنية في المقر الجديد
المنحوتة الفنية الحديثة مصنوعة من الصلب ومقاومة لتغير وتقلبات الأحوال الجوية. العمل الفني الذي يبلغ طوله 20 مترا هو للنحات الألماني شتفان زوس، تم وضعه امام المبنى. والمنحوتة بغموضها تشير إلى سرية عمل الاستخبارات.
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تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية
قاعة اجتماعات الرئيس
هنا سيجلس برونو كال، الرئيس الحالي لجهاز الاستخبارات الألمانية، وسيقود الاجتماعات وتم تجهيز القاعة بتقنيات حديثة جدا. وتجدر الإشارة إلى أن مجمل تكلفة بناء المقر بلغت 1,1 مليار يورو، منها 206 ملايين يورو للأثاث وتجهيزه المبنى بالتقنيات اللازمة، أما تكاليف النقل والشحن من بولاخ إلى برلين فبلغت نحو 5 ملايين يورو.
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تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية
شجرة نخيل وسط برلين!
شجرة النخيل المعدنية هذه، هي الأخرى عمل فني، تم نصبها في إحدى باحات المبنى. أغصانها العالية والمتشعبة ترمز لعمليات للتنصت والتجسس، التي تعتبر جزء من عمل الاستخبارات. إعداد: سفن تونيغس/ ع.ج