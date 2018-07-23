"تحدي كيكي" - رقصة قادت مشاهير عرب إلى السجن!

تعج مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسبوع بوسم "كيكي" المرفق غالبا بفيديوهات رقص. تحدي "كيكي" لم يقتصر على رواد "انستغرام"، وإنما انتقل إلى المشاهير والنجوم. كما انتشر على نطاق واسع في العالم الغربي والعربي، وعلى موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك".
خطورة التحدي دفعت دولا عربية إلى إصدار بلاغات بخصوص سجن كل من يشارك الفيديو على صفحته، نظرا لخطورة السلوك على المشارك والآخرين من مستخدمي الطريق، إضافة إلى كونه مخالفا لقيم بعض المجتمعات وآدابها العامة.
وقد أعلنت النيابة العامة في أبو ظبي بالإمارات اليوم، 24 يوليو/ تموز، أنها أمرت بـ"ضبط وإحضار" ثلاثة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديوهات تظهر مشاركتهم بتحدي "رقصة كيكي"، مشيرة إلى اأن هذا السلوك "يعتبر مخالفا لقيم" الإمارات.
وبحسب البيان، فان الموقوفين سيخضعون للتحقيق "بتهمة تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، والإخلال بالآداب العامة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لممارسات لا تتوافق مع قيم وتقاليد المجتمع". ولم تُذكر أسماء المقبوض عليهم.
وأكدت النيابة العامة أن المشاركة في هذا التحدي "تشكل جريمة معاقب عليها قانونا. وتصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين".
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية المصرية قد أكدت على أن تأدية تحدّي "رقصة كيكي" على الطرقات العامة يخالف قانون السير في البلد وأن عقوبة هذه الرقصة قد تؤدي إلى السجن لمدة عام، حسب ما نقلته صحيفة الأهرام المصرية.
فكرة التحدي!
تقوم فكرة التحدي على نشر فيديوهات رقص على أنغام أغنية "In my feelings" لمغني الراب الكندي "دريك"، إذ ينزل "المشارك" من السيارة أثناء سيرها ويترك الباب مفتوحا ويرقص على الطريق العام بجوار السيارة، في حين يحاول السائق توثيق ذلك من خلال تصويره لفيديو التحدي.
وكان الممثل الكوميدي "شيجي" هو أول من نشر فيديو له على "انستغرام" وهو يرقص على أنغام أغنية "كيكي... هل تحبيني؟". هذا الفيديو الذي شاهده أكثر من 5 مليون مشاهد، دفع كثيرين إلى تقليده.
ولم تقتصر مشاركة الفيديوهات على أغنية "كيكي"، بل إن البعض اختار الرقص على أغاني عربية أو غربية يحبها.
مشاهير عرب يشاركون
"تحدي كيكي"، لم يسلم منه المشاهير الأجانب والعرب. ومن بين المشاركين الذين لاقت مقاطعهم المصورة انتشارا واسعا؛ الممثل الأمريكي، ويل سميث. وقد قام هذا الأخير بالصعود فوق "جسر بوداباست" والرقص فوقه، رغم تحذيره لمتابعيه من محاكاته بسبب خطورة الأمر. فيديو ويل سميث تجاوز عدد مشاهديه 15 مليونا.
أما في العالم العربي، فقد كان حارس مرمى المنتخب المصري، عصام حضري، والمغنية حالة ترك، بالإضافة إلى الفنانة دينا الشربيني من بين المشاركين في التحدي.
مريم مرغيش
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رقصة السامبا تحتفل بمئويتها الأولى
أطلق العبيد الذين اقتيدوا من أنغولا إلى البرازيل على موسيقاهم ورقصهم تسمية السامبا (أو سيمبا)، ذلك لأنها كانت ترنيمة للتعبير عن الخصوبة في بلدهم الأصلي. وتطورت الموسيقى والرقص في منطقة باهيا البرازيلية التي وصلها أغلب العبيد وأصبحت جزءاً ثابتاً من احتفالاتهم الدينية. وفي مدينة ريو دي جانيرو، امتزجت الموسيقى بالآلات الموسيقية الأوروبية وتشكلت منها السامبا البرازيلية الحديثة.
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رقصة السامبا تحتفل بمئويتها الأولى
نشرت أول مقطوعة من السامبا في السابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 1916، وحُفظت في المكتبة المركزية بالبرازيل. وحملت أول مقطوعة من السامبا اسم "عبر التليفون" وكتبها الموسيقي إرنستو جواكيم ماريا دوس سانتوس وكان قد ألفها للاحتفال بالكرنفال الشهير في البرازيل.
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رقصة السامبا تحتفل بمئويتها الأولى
تحمل هذه اللوحة اسم "سامبا" ورسمها الفنان البرازيلي الشهير إميليانو دي كافالكانتي في سنة 1925. وتعد اللوحة رمزاً للبرازيل الحديثة ورمزاً للفن البرازيلي الواثق من نفسه الذي يمثل ويظهر ذوي البشرة السمراء. لكن هذه اللوحة الشهيرة تلفت في سنة 2012 بسبب حريق.
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رقصة السامبا تحتفل بمئويتها الأولى
أشهر من كتب الشعر لمقطوعات السامبا الشاعر البرازيلي فون فينيكيوس دي مورايس (1913 – 1980)، إذ كتب مقطوعة جميلة من السامبا اسماها "سامبا دا بينجاو" وقال فيها: "السامبا الجيدة هي مثل الصلاة. ولسامبا جيدة يحتاج المرء بعض المعاناة، لأنه عند الشعور بالمعاناة ينبض بصيص من الأمل".
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رقصة السامبا تحتفل بمئويتها الأولى
كتب الشاعر البرازيلي فون فينيكيوس دي مورايس أيضاً قصة فيلم " أورفيو نيغرو" في سنة 1959، الذي حاز على جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان الشهير. فكرة الفيلم مستوحاة من دراما "أورفيوس وليورودس" الأغريقية. تدور أحداث هذا الفيلم في كرنفال ريو دي جانيرو.
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رقصة السامبا تحتفل بمئويتها الأولى
نقلت ابنة مهاجر برتغالي اسمها كارمين ميراندا (1909 – 1955) رقصة السامبا إلى العالمية، عندما غنت ورقصت السامبا في الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي.
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رقصة السامبا تحتفل بمئويتها الأولى
أما مارتينيو دا فيلا فيعد أحد أشهر وجوه السامبا في البرازيل. واشتهرت أغنيته "كانتا كانتا مينيا جينتي" في سنة 1974 وترجمت لعدة لغات، منها الألمانية. وشارك دا فيلا مع ابنته في ختام دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016.
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رقصة السامبا تحتفل بمئويتها الأولى
يلتقي كل يوم اثنين في مركز مدينة ريو دي جانيرو عشاق السامبا. الجميع مرحب به ويمكن أن يشارك في الغناء. وأصبحت السامبا عاملاً ثقافياً يوحد الكثير من سكان المدينة على اختلافاتهم الطبقية والاجتماعية.
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رقصة السامبا تحتفل بمئويتها الأولى
يتدرب أطفال من حي كانتاغالو الفقير في مدينة ريو على السامبا في مدرسة خاصة بها. وتطغى موسيقى السامبا وأغانيها على الحياة العامة في الأحياء الفقيرة بالمدينة. الكثير من الأطفال في هذه الأحياء يحلمون بمستقبل أفضل مع السامبا، وأن يصبحوا يوماً نجوماً للغناء والرقص مع السامبا.
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رقصة السامبا تحتفل بمئويتها الأولى
أصبحت موسيقى السامبا علامة مميزة للبرازيل وللمهرجانات الثقافية والشعبية في الكثير من بلدان العالم. وفي مهرجان الثقافات السنوي، الذي ينظم في برلين، باتت السامبا أيضاً جزءاً لا يتجزأ منه. الكاتب: أستريد برانغه / زمن البدري