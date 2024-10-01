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موسيقىألمانيا

جوقة الشباب العالمية تعزف بيتهوفن

١٣ أكتوبر ٢٠٢٤

84 عازفا ينحدرون من 41 دولة يشكلون جوقا للعزف. تحديهم هذه السنة عزف السمفونية التاسعة لبيتهوفن التي تعتبر رمزا للسلام والتعايش، تحت قيادة المايسترو الصيني تان دون.

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كل عام ينظم مهرجان بيتهوفن بالتعاون مع دويتشه فيله "مشروع كامبوس"، كجزء من المهرجان. مشروع موسيقي لتعزيز الديموقراطية والتنوع. وفي 2024، ستؤدي جوقة الشباب العالمية مصحوبة بأوركسترا الشباب الألماني، السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، تحت إشراف المايسترو الصيني تان دون، الفائز بجائزة أوسكار . وسيرافقه في جولته عبر ألمانيا وهولندا. تضم الجوقة 84 عازفا ينحدرون من 41 دولة، تتراوح أعمارهم بين 17 و26 عامًا، ويتم اختيارهم كل عام من قبل لجنة تحكيم صارمة. ويشارك في هذه الدورة فيليسيتي أفيا آفوا من غانا و كيفن هيرنانديز توليدو من المكسيك و داريا هولياتينا من أوكرانيا، التي تعيش في المنفى بجنوب ألمانيا منذ أكثر من عامين. قمنا بزيارة الثلاثة في مسقط رأسهم ورافقناهم من اليوم الأول من التدريبات حتى النهاية. تحدثنا معهم عن توقعاتهم وآمالهم ومخاوفهم وعن رهبة خشبة المسرح والصداقات التي تدوم. عن السؤال الكبير الذي يشغل الكثير من أبناء جيلهم: البقاء أو الرحيل؟ لأنهم جميعا يأتون من بلدان غير مستقرة سياسيا، تشهد حروبا أو صعوبات اقتصادية. جيل يكافح في عالم يبدو  أنه خارج نطاق السيطرة بشكل متزايد!

والآن يواجهون تحدي بيتهوفن: كيف تتعامل فيليسيتي وكيفن وداريا مع التحدي الكبير؟

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