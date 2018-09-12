تحدي "الاختفاء" يجتاح مواقع التواصل ويتسبب بضرب فنان كويتي!

يجتاح تحدي الاختفاء أو "invisible challenge"، مواقع التواصل الاجتماعي. هذه المرة ليس بالضحك والرقص كما في تحدي "كيكي"، بل بالاختفاء عن أنظار المحيطين بك بعد تعويذة سحرية يتلونها عليك. التحدي احتل مراتب متقدمة ضمن الأكثر تداولا على "السوشيال ميديا".

التحدي الذي بدأه الساحر العالمي جاستين ويلمان، نشرته شركة "نتفليكس". وحاول فيه الساحر المعروف بمزجه بين خدعه السحري والكوميديا، إقناع رجلين أنهما اختفيا فعلا بسبب الخدعة الزائفة.

في هذا التحدي الذي بدأ يجتاح يجتاح العالم، يتفق مجموعة من الأشخاص على التظاهر أمام ضحية المقلب أنه اختفى، بعد وضع بطانية عليه وتلاوة تعويذة سحرية. وبعدها يقنعونه أنه غير مرئي، من خلال صورة مأخودة قبل التحدي، وفيها يبدو مختفيا من فوق الكرسي الذي يجلس عليه.

رواد "السوشيال ميديا" في العالم حاولوا تجربة التحدي، والآن انضم إليهم بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي. وكان فيديو المدون الكويتي؛ فهد العرادي، من بين الأكثر انتشارا على شبكات التواصل العربية، إذ حاول أن يوهم خاله أنه اختفي، لكن الخال لم يتعامل مع الموقف بطريقة كومديدية مضحكة، بل بطريقة أكثر من جدية، فقد أنهال على فهد بالضرب المبرح، وحقق الفيديو ملايين المشاهدات.

م.م/ع.ج.م