"تحديد مصدر" العطل المعلوماتي الذي شلّ الحركة عبر العالم

أعلن رئيس مجموعة كراودسترايك الأميركية للأمن السيبراني أنه تم "تحديد" المشكلة التي تسببت بعطل معلوماتي شلّ العديد من الشركات عبر العالم و"يجري تصحيحها".

قال المدير التنفيذي لشركة "كراودسترايك" جورج كورتس إن الشركة حددت التحديث الذي أدى إلى انهيار أنظمة ويندوز في أنحاء العالم وأنه "تم بدء عملية الإصلاح"، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة (19 تموز/يوليو 2024).

وقال كورتس في بيان نشره عبر منصة إكس اليوم "ليس هذا حادثا أمنيا، ولا هجوم سيبراني. تم تحديد المشكلة وعزلها وبدأ الإصلاح".

وتعمل كراودسترايك مع العملاء المتضررين من الخلل الذي جرى العثور عليه في تحديث محتوى واحد لدى مضيفي ويندوز. ولم يتأثر مستخدمو نظامي ماك أو لينيكس.

وأدت مشكلة حاسوبية إلى اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، اليوم الجمعة. ووفقا لتقارير إعلامية، تعطل العمل في بنوك وشركات ومستشفيات، ومطارات في عدد كبير من دول العالم.

وأكدت شركة مايكروسوفت الليلة الماضية أنها تحقق في مشكلة تتعلق بخدماتها وتطبيقاتها، حيث حذر موقع حماية الخدمة بشركة التكنولوجيا العملاقة من "تراجع في الخدمة"، يعني عدم تمكن المستخدمين من الوصول إلى العديد من الخدمات الأكثر شعبية للشركة، وهي التي يستخدمها الكثير من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.

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ووفقا لتقارير إعلامية، يشتبه أن سبب العطل التقني الواسع نجم عن خطأ في تحديث برنامج لشركة أمن تكنولوجيا المعلومات "كراودسترايك". وأرجعت إحدى شركات الطاقة في أستراليا أعطالها إلى ذلك التحديث.

وقالت الحكومة الألمانية إن المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات على اتصال بجميع الجهات المعنية ويراقب التطورات. وذكر المتحدث أن الأعطال طالت شركات في ألمانيا، بما في ذلك مشغلي بنية تحتية حيوية، دون أن يذكر التفاصيل.

وكغيرها من الدول، تدرج ألمانيا تحت مشغلي البنية التحتية الحيوية موردي الطاقة، والنقل والمرور، والإدارات العامة، والمستشفيات، ومياه الشرب، والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها.

خ.س/و.ب (د ب أ، أ ف ب)