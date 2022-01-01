 تحديات ومشاكل كبيرة على أوروبا مواجهتها في عام 2022 | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.01.2022

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سياسة واقتصاد

تحديات ومشاكل كبيرة على أوروبا مواجهتها في عام 2022

لم تستطع أوروبا التغلب على جائحة كورونا عام 2021، فماذا عن عام 2022؟ حيث تبقى الجائحة هي التحدي الأكبر إلى جانب موضوع الهجرة. هذا ناهيك عن مسألة تعافي الاقتصاد والصراعات والأزمات في الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.

صورة رمزية لفيروس كورونا على علم الاتحاد الأوروبي

ستبقى مكافحة جاحئة كورونا ومتحور أوميكرون ومواجهة تداعياتها، الموضوع الأبرز الذي سيشغل الاتحاد الأوروبي عام 2022

بإلقاء نظرة سريعة على أحداث عام 2021، المشرف على نهايته، وعلى ما هو متوقع في العام القادم 2022 بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يمكن تلخيصه بكلمة واحدة: الجائحة. حيث كانت مكافحة جائحة كورونا هي الموضوع المسيطر في 2021 وستبقى كذلك في 2022 أيضا.

وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، الذي سيكون له وزن بين نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي، أوضح ذلك بقوله "ستدوم الجائحة أكثر مما كنا نعتقده حتى الآن". أما رئيسة المفوضة الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، التي هي أيضا طبيبة مثل لاوترباخ، قالت إن الموجة الرابعة من الجائحة المسيطرة على أوروبا هذه الأيام سيئة بما يكفي. والعام القادم قد يكون الاختبار الثاني لأوروبا.

مختارات

التطعيم.. التطعيم.. ثم التطعيم

وقالت فون دير لاين في بروكسل مؤخرا "إننا نواجه تهديدا جديدا، إنه متحور أوميكرون"  الذي يجب مواجهته بحملة تطعيم أقوى. وأضافت "يقول العلماء لنا الآن، إن التطعيم والجرعة المنشطة، تعزز الوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا". وإذا كانت هناك ضرورة سيتم تعديل اللقاحات لتكون فعالة ضد متحور أوميكرون، وقد وقع الاتحاد الأوروبي العقود منذ الآن مع الشركات المنتجة للقاحات.

خلال عام 2021 وبتفويض من الدول الأعضاء، وفرت المفوضية الأوروبية حوالي مليار جرعة من لقاح كورونا لمواطني دول الاتحاد. كما منحت 350 مليون جرعة لقاح لبرنامج "كوفاكس" للأمم المتحدة. وفي العام القادم 2022 سيستمر الاتحاد الأوروبي في توفير اللقاحات لمواطنيه. كما وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية بدعم انتاج اللقاحات في دول أخرى ولا سيما في أفريقيا. وقالت فون دير لاين"سنبذل جهودا أكبر لدعم أفريقيا، حيث كميات اللقاح الأقل في العالم" وأضافت أن هدف عام 2002 هو "تأمين حصول 70 بالمائة من سكان العالم على اللقاح بشكل كامل، بحلول منتصف العام".

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قادة أوروبا يهددون روسيا مع دعوتها للحوار ويبحثون إجراءات كورونا القادمة

نسبة تلقيح منخفضة في كثير من دول الاتحاد!

توزيع اللقاحات في المركز الرئيسي للاتحاد الأوروبي في بروكسل، تم ببطء في البداية، وبعد الموجة القوية في فصل الربيع كان فصل الصيف مريحا نسبيا، حيث أعيد فتح الشواطئ أمام المصطافين والمطاعم والنوادي الليلية، وعادت الحياة شبه طبيعية. لكن المعدل المتوسط لنسبة التلقيح البالغ 66 بالمائة في دول الاتحاد الأوروبي، لم يكن كافيا لمنع موجة جديدة من العدوى في فصل الخريف وازدياد عبء المستشفيات في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي.

والملفت للأنظار هو أن نسبة التلقيح متباينة جدا بين الدول ففي حين أنها 26 بالمائة في بلغاريا، وصلت في مالطا إلى 82 بالمائة. وتجدر الإشارة إلى أن القواعد والإجراءات المتعلقة بالحماية من العدوى، هي شأن وطني تنظمه كل دولة على حدة. لكن من خلال نظام "جواز كورونا الأوروبي" الموحد الخاص بالتلقيح، نجح الاتحاد الأوروبي في إبقاء الحدود مفتوحة بين الدول الأعضاء.

فرض التلقيح الإلزامي على الجميع؟

تريد ألمانيا والنمسا فرض إلزامية التلقيح على جميع المواطنين، في حين أن دولا مثل إيطاليا واليونان قد فرضته لفئات عمرية ومهن محددة. وأشارت رئيس المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، إلى أن مناقشة إلزامية التلقيح "أمر مناسب وضروري".

وسيناقش وزراء الصحة في دول الاتحاد الأوروبي، وبسرعة خلال العام الجديد 2022، مسألة إلزامية التطعيم لجميع المواطنين ومدى جدوى ذلك. وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كانت ألمانيا مثلا بعد فرض التلقيح على الجميع تريد أو تستطيع منع مواطني الدول الأخرى غير الملقحين من دخول أراضيها؟ ولخصت فون دير لاين استراتيجيتها لمواجهة الجائحة خلال عام 2022 بالقول "دعونا نأمل في الأفضل، بينما نجهز أنفسنا للأسوأ".

صورة للمحكمة العليا في بولندا

النزاع بين بولندا والمفوضية الأوروبية حول النظام القانوني واستقلالية القضاء أدى إلى فرض عقوبات عليها ووقف الدعم المالي لها!

تعافي الاقتصاد والحفاظ على مبدأ دولة القانون

التعافي الاقتصادي الذي بدأ في أوروبا عام 2021 يجب الحفاظ عليه والاستمرار فيه وتوسيعه إن أمكن. ولدعم هذا التعافي خصصت المفوضية الأوروبية 750 مليار يورو. وقد كانت دول شرق وجنوب أوروبا وعلى رأسها إيطاليا المستفيد الأكبر من هذه الأموال وبرامج الدعم الأوروبية.

لكن بولندا وهنغاريا لم تحصلا على مساعدات من المفوضية الأوروبية بعد، رغم أنهما قدمتا برامجهما الاستثمارية. حيت تريد المفوضية حل الخلاف بشأن الالتزام بمبدأ دولة القانون مع هذين البلدين، قبل حصولهما على أي من المساعدات المالية. ففي عام 2021 كان هناك صراع مرير بين المفوضية الأوروبية والحكومة القومية المحافظة في كل من بولندا وهنغاريا حول النظام القانوني ومبادئ الاتحاد الأوروبي، التي شكك فيها أو رفضها بشكل صريح هذان العضوان في الاتحاد.

ويمكن أن تزداد القوى النابذة خلال عام 2022، إذ إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي كانت معروفة بالاعتدال والحلول الوسطى، قد تركت الساحة السياسية، وبالتالي يمكن أن يبدأ الآن العد التنازلي. وهذا ما أعلن عنه على الأقل رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بقوله "هناك أمر مؤكد، وهو أن عهد الغموض والتستر والمماطلة قد انتهى مع ميركل. ونحن نستعد لمعركة مفتوحة الآن" معلقا على التغيير الحكومي في ألمانيا بعد رحيل ميركل.

ماكرون والسياسة الأوروبية الخارجية

تتجه الأنظار في عام 2022 إلى فرنسا، حيث يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الترشح لولاية ثانية، وسيتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي مع بداية العام الجديد. ماكرون يريد أن يوضح من خلال معركته الانتخابية ضد اليمين، بأنه قد غيّر أوروبا كما كان قد وعد. وقبل كل شيء على صعيد السياسة الخارجية يريد أن يجعل من أوروبا لاعبا استراتيجيا "سياديا". وفي "قمة الاستراتيجية" الربيع المقبل يريد التعهد أمام قادة الدول الأعضاء الآخرين بأهداف سياسية خارجية تجاه الولايات المتحدة والصين وروسيا وباقي دول العالم. ولتحقيق ذلك يجب تعزيز السياسة الخارجية والدفاعية وجعلها أكثر تماسكا. ويأمل ماكرون أن يجد في المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتس، حليفا يدعم خططه بعد رحيل ميركل التي كانت مترددة.

ويمكن أن تواجه "السيادة" الأوروبية الامتحان الأول في وقت مبكر من العام الجديد، حيث يهدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بغزو أوكرانيا نهاية شهر كانون الثاني/ يناير المقبل. فكيف سيكون رد الاتحاد الأوروبي ورد الناتو على ذلك؟ حيث تطالب دول البلطيق وبولندا منذ زمن طويل بحماية أكبر من خلال الاتحاد الأوروبي أيضا.

مهاجرون على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

الهجرة وسياسة اللجوء تبقى موضع خلاف بين دول الاتحاد الأوروبي.. فهل سيكون هناك انفراج عام 2022؟

قضية الهجرة واللاجئين

التعامل مع مسألة الهجرة والنزوح وقانون اللجوء، موضع خلاف دائم بين دول الاتحاد الأوروبي، ليس حول الوضع على الحدود مع بيلاروسيا فقط، وإنما في القنال الإنكليزي (بحر المانش) وقبالة جزر الكناري وفي إيطاليا واليونان وعلى طريق البلقان أيضا. ففي عام 2021 لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الصدد. فهل سيكون الأمر مختلفا في عام 2022 ويتم الوصول إلى حل للخلاف؟ وكيف سيكون الأمر: صد المهاجرين؟ أم عزلهم؟ أم استقبالهم وتوزيعهم؟ لا تزال هذه الأسئلة مثار جدل وتحتاج لإجابة.

المتشددون حيال موضوع الهجرة في أوروبا، يستطيعون تصور اتحاد أوروبي بدون قانون للجوء! مثل، بالاز أوربان، الذي هو نائب وزير في هنغاريا، حيث اشتكى من أن النظام الحالي لا يستطيع إيقاف الناس عند حدود الاتحاد الأوروبي. وتتهم منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي بتقويض وانتهاك حقوق الإنسان واللاجئين على حدوده وإجبار الناس على السفر بشكل خطير.

برند ريغرت/ ع.ج

  • أرقام قياسية في ألمانيا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    أرقام قياسية للإصابات الجديدة

    دخلت ألمانيا "الموجة الرابعة" من جائحة كورونا بأرقام قياسية، بلغت الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني حوالي 50.196 ألف إصابة و235 حالة وفاة. ولم تسجل ألمانيا على الإطلاق رقماً مماثلاً في الإصابات منذ بداية الجائحة، لكن أرقام الوفيات تظل نسبياً أقلّ مما سجل نهاية عام 2020، ما يؤكد الاستنتاجات بكون التطعيم لا يمنع من الإصابة بالفيروس، لكنه يخفض أرقام الإصابات الحرجة وبالتالي أرقام الوفيات.

  • احتفالات الكرنفال في كولونيا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    موجة بدون صرامة المواجهة

    ألمانيا لا تخطط هذه المرة لإجراءات صارمة كما فعلت ما بين نهاية 2020 وبداية 2021. فقد سمحت عدة مدن بإقامة احتفالات الكرنفال، كما لا توجد خطط لإغلاق عام ولا لتشديد القيود. وسبق لوزير الصحة ينس شبان أن أيد إنهاء إجراءات الوضع الوبائي الموحدة على الصعيد الفيدرالي نهاية نوفمبر 2021، ما يتيح رفع عدد من الإجراءات كارتداء الكمامات، لكن القرار قد لا يصادق عليه البرلمان بسبب ارتفاع الإصابات مجددا.

  • صورة رمزية لقاعدة 3G

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    بين قاعدة 3G وقاعدة 2G

    سمحت ألمانيا باستئناف الكثير من الخدمات كدخول المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة وأماكن الترفيه المغلقة وفق قاعدة 3G التي تعني ضرورة التطعيم، أو إثبات عدم الإصابة بالفيروس عبر كشف سريع، أو التعافي من الفيروس بعد الإصابة به. وبدأت مكاتب وإدارات كذلك باعتمادها، لكن عدة ولايات بدأت تعتمد قاعدة 2G التي تستثني الكشف السريع لأجل مواجهة الموجة الرابعة، ما أثار جدلاً كبيرا بين رافضي التطعيم.

  • فحص سريع للكشف عن كورونا في برلين

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    مجانية الكشف السريع

    أتاحت ألمانيا بشكل مجاني اختبارات الكشف السريعة عن الفيروس لكل السكان، وكان الطلب عليها شديدا عند إطلاقها بسبب عدم تقدم حملة التطعيم حينها، لكن مع مرور الوقت، قررت السلطات إلغاء مجانيتها لدفع عدم المطعمين إلى الإسراع بذلك. لم تنجح الفكرة كثيراً، وعادت الحكومة الاتحادية للتفكير في إعادة المجانية، خصوصًا أن معهد روبرت كوخ أوصى بهذه الاختبارات حتى للمطعمين في حالة حضورهم للفعاليات الكبرى كالاحتفالات.

  • التطعيم في ألمانيا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    حملة التطعيم لم تبلغ أهدافها

    أرادت الحكومة الألمانية بلوغ نسبة تطعيم تصل لـ 75 بالمئة من العدد الإجمالي للسكان نهاية صيف 2021، غير أن الرقم لم يتجاوز إلى حدود شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 67,5 في المئة. نجحت ولايات في الاقتراب أو حتى تجاوز النسبة المستهدفة، خصوصا في شمال وغرب البلاد كبريمن (81.6 بالمئة)، لكن ولايات في الشرق لم تتجاوز حتى 60 بالمئة كسكسونيا (59.5 بالمئة)، ويعود ذلك لانتشار الحركات المنكرة لكورونا في هذه المناطق.

  • قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي في لايبيزغ بشرق ألمانيا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    أوضاع المستشفيات تحت السيطرة

    تفتخر ألمانيا بنظامها الصحي القادر على مواجهة الضغط، لكنها تعرّضت لاختبار قاسٍ خلال موجة كورونا الثانية بسبب الطلب الكبير على وحدات العناية المركزة الذي اقترب من 6 آلاف حالة في ديسمبر/ كانون الأول 2020. حاليا يبقى في الرقم ما بين 2000 و 3000 آلاف، وتخطط الحكومة الاتحادية لتوزيع الحالات الحرجة على مجموع التراب الألماني حتى لا يقع الضغط على ولاية لوحدها، خصوصا في الشرق.

  • مشاورات تحالف 'إشارة المرور' في ألمانيا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    جائحة في قلب الانتقال السياسي

    الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال فقط في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة محتملة بقيادة أولاف شولتس. وُجهت انتقادات كبيرة لحكومة ميركل في التعامل مع الجائحة، خصوصا إثر بطء عملية التطعيم والتردد الكبير في اتخاذ القرارات والتراجع عنها. ويرغب شولتس بتجاوز هذه الأخطاء ووضع استراتيجية أقوى، لكن المشاورات المطولة لتشكيل الحكومة قد تؤثر على النقاش الخاص بكورونا.

  • امتحان شهادة الثانوية الألمانية في ظل جائحة كورونا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    الجائحة غيرّت المشهد

    أضحت الكمامات جزءا أساسيا من المشهد العام في البلد، كما اتخذت عدة مؤسسات إجراءات بتشجيع العمل من البيت أو تقليل نسبة حضور الموظفين في المكاتب. وأدت الجائحة إلى التفكير في تغيير نمط الحياة، خصوصا التباعد الاجتماعي مع التركيز على اللقاءات الافتراضية. كما أثرت الجائحة على النظام التعليمي بسبب اعتماد التعليم عن بعد وإغلاق المدارس في بعض الفترات، ما خلق مخاوف من تأثير ذلك على الأجيال الصاعدة.

  • توقعات بتعافي الاقتصاد الألماني

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    توقعات بتعافي الاقتصاد

    تضررت قطاعات كثيرة من الجائحة وخسر ناس كثر أعمالهم وتراجع النمو الاقتصادي كما ارتفعت نسبة التضخم ومعدل إفلاس الشركات، لكن مع ذلك حافظت ألمانيا على ريادتها الاقتصادية في أوروبا، وأظهرت عدة مؤشرات إمكانية تعافي تدريجية للبلد. وتوقع معهد الاقتصاد الألماني أن يعود الوضع الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل الأزمة، ابتداء من 2022، كما أن الوضع لم يصل في تدهوره إلى أزمة عام 2009 التي تم في النهاية تجاوزها.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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