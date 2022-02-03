تحديات وباء كورونا وفرض إلزامية التطعيم

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في حلقة هذا الأسبوع من "كورونا - تغطية خاصة" نتطرق إلى سباق شركات الأدوية ضد الزمن لتطوير لقاحات مضادة فعالة. كما نتعرف على اللقاحات المتوفرة حاليا وعيوبها ومزاياها، فيما تكشف ممرضة ألمانية عن أسباب رفضها لتلقي التطعيمات، رغم ما قد يهددها من أخطار.
قانون مثير للجدل في النمسا واستثنائي في منطقة الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ اليوم، وهو فرض إلزامية اللقاح على كافة البالغين، وإيقاع غرامات مالية على غير الملقحين.
بات من المعروف أن فيروس كورونا يمكنه أن يصيب حتى الملقحين مرتين أو أكثر. في هذا الموضوع نستعرض أهم العوامل التي تزيد من هذا الاحتمال، كما سنعرض آخر الدراسات العلمية بشأن أهمية فصائل الدم المتلقية والمانعة للفيروس.
غرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنه أصيب وزوجته بفيروس كورونا المستجد. وقال أردوغان أن لديه أعراضا خفيفة، وأنه سيواصل أداء مهام منصبه من المنزل.
لم يعد الدنماركيون ملزمين بارتداء الكمامة أو إظهار الاختبارات السلبية لفيروس كورونا بعد إعلان البلاد رفع كل القيود التي كانت مفروضة بسبب الجائحة. ما يعني أيضا عودة الاحتفالات في الملاهي الليلية والملاعب الرياضية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول