 تحديات وباء كورونا وفرض إلزامية التطعيم | DW الأخبار | DW | 10.02.2022

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DW الأخبار

تحديات وباء كورونا وفرض إلزامية التطعيم

في حلقة هذا الأسبوع من "كورونا - تغطية خاصة" نتطرق إلى سباق شركات الأدوية ضد الزمن لتطوير لقاحات مضادة فعالة. كما نتعرف على اللقاحات المتوفرة حاليا وعيوبها ومزاياها، فيما تكشف ممرضة ألمانية عن أسباب رفضها لتلقي التطعيمات، رغم ما قد يهددها من أخطار.

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