تحديات العصر - هل تنقذ المدن المستدامة العالم؟

ولكن كيف يمكن للمدن أن تستوعب أكبر عدد ممكن من السكان وتظل ظروف العيش فيها جيدة بشكل مستدام؟

تقول إكسومي باي العالمة الأسترالية في أبحاث الاستدامة، "إن الحياة الحضرية يجب أن تنقذ كوكب الأرض". لكن هل الحياة في المدن أكثر استدامة منه في الريف أو في الحزام السكني حول المدن؟

من جانبه يقول خبير الاقتصاد غيرنوت فاغنر، "إن الحياة في الحزام السكني في محيط المدن تبيد المناخ"، لأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المنازل الفردية أو الثنائية تكون مرتين إلى ثلاث مرات أعلى مما هي عليه من المساكن في وسط المدينة أو في القرى. ووفقًا للأمم المتحدة سيعيش أكثر من ثلثي سكان العالم في المدن بحلول عام 2050، من هنا تكمن أهمية المدن في إيجاد حلول لمكافحة التغير المناخي.



وهناك دراسات تفيد بأن الكثير من الناس في أوروبا لم يعودوا يرغبون بالعيش في المدن ويفضلون الانتقال إلى الضواحي أو إلى الريف. إذن كيف يجب أن تبدو مدن المستقبل بحيث تستوعب أكبر عدد ممكن من الناس على نحو مستدام وتكون الحياة فيها جيدة؟ هذا ما يحاول هذا الوثائقي الإجابة عنه.



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