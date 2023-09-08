 تحديات العصر - هل تنقذ المدن المستدامة العالم؟ | تقارير جديدة | DW | 08.09.2023

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تقارير جديدة

تحديات العصر - هل تنقذ المدن المستدامة العالم؟

لا يزال السباق لمحاربة تغير المناخ مستمرا، فهل يمكن أن تكون المدن حلاً؟ وفقًا للأمم المتحدة سيعيش حوالي 70 ٪ من سكان المعمورة في المدن بحلول عام 2050.

Retten Städte die Welt?

 ولكن كيف يمكن للمدن أن تستوعب أكبر عدد ممكن من السكان وتظل ظروف العيش فيها جيدة بشكل مستدام؟

Retten Städte die Welt?

تقول إكسومي باي العالمة الأسترالية في أبحاث الاستدامة، "إن الحياة الحضرية يجب أن تنقذ كوكب الأرض". لكن هل الحياة في المدن أكثر استدامة منه في الريف أو في الحزام السكني حول المدن؟
من جانبه يقول خبير الاقتصاد غيرنوت فاغنر، "إن الحياة في الحزام السكني في محيط المدن تبيد المناخ"، لأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المنازل الفردية أو الثنائية تكون مرتين إلى ثلاث مرات أعلى مما هي عليه من المساكن في وسط المدينة أو في القرى. ووفقًا للأمم المتحدة سيعيش أكثر من ثلثي سكان العالم في المدن بحلول عام 2050، من هنا تكمن أهمية المدن في إيجاد حلول لمكافحة التغير المناخي. 

Retten Städte die Welt?

وهناك دراسات تفيد بأن الكثير من الناس في أوروبا لم يعودوا يرغبون بالعيش في المدن ويفضلون الانتقال إلى الضواحي أو إلى الريف. إذن كيف يجب أن تبدو مدن المستقبل بحيث تستوعب أكبر عدد ممكن من الناس على نحو مستدام وتكون الحياة فيها جيدة؟ هذا ما يحاول هذا الوثائقي الإجابة عنه.
 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 09 سبتمبر/أيلول 2023 – 14:00 UTC
السبت 09 سبتمبر/أيلول 2023 – 18:03 UTC
السبت 09 سبتمبر/أيلول 2023 – 20:30 UTC
الأحد 10 سبتمبر/أيلول 2023 –01:00 UTC
الأحد 10 سبتمبر/أيلول 2023 – 08:00 UTC
الأحد 10 سبتمبر/أيلول 2023 – 12:00 UTC
الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2023 – 02:00 UTC
الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2023 – 10:00 UTC
الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2023 – 04:00 UTC
الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2023 – 06:00 UTC
الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2023 – 14:30 UTC
الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2023 – 21:30 UTC
الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2023 – 00:00 UTC
لأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2023 – 08:30 UTC
الخميس 14 سبتمبر/أيلول 2023 – 02:30 UTC
الجمعة  15 سبتمبر/أيلول 2023 – 06:30 UTC

 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

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