تحديات العصر - هل تعاني من اضطراب الشخصية؟

الإحصائيات تشير إلى أن نسبة 1 - 2% من الناس يعانون من اضطرابات الشخصية.

تيد باندي مثلا عُرف بشخصيته الساحرة والجذابة، لكنه في الحقيقة كان مجرما اختطف وقتل عددا كبيرا من الشابات في الولايات المتحدة الأمريكية. رغم ذلك يمكن اعتبار أمثاله مجرد حالات فردية في المجتمع.

وكل واحد منا قد يعرف في محيطه الاجتماعي شخصا يعاني من اضطراب الشخصية، لكن كيف نميز الشخص الخطير عن المسالم؟

السيكوباتية هي اضطراب معقد في الشخصية لم يستطع الباحثون حتى الآن الوصول لأسبابه الدقيقة. لكن تم وضع قائمة علمية تتضمن أعراض أمراض اضطرابات الشخصية وذلك لمساعدة المختصين في تحديد الحالات ومعالجتها. عالم الأعصاب الأمريكي جيمس فالون أجرى عمليات مسح دماغي للمجرمين السيكوباتيين في الثمانينيات ووجد أن بنية أدمغتهم تكشف بالفعل عن وجود اضطراب عقلي. ولكن ماذا عن أولئك الذين لم يرتكبوا أي جريمة؟

من ناحيته يركز مارتين ريتنبرغر، عالم الجريمة من مدينة فيسبادن، في أبحاثه على من يُسمون بالسيكوباتيين "الناجحين". مثال على ذلك هي المحامية الأمريكية م.إي. توماس التي تم تشخيص حالتها بأنها تعاني من اضطرابات الشخصية فتلقت العلاج المناسب وأصبحت بعدها تعيش حياة اجتماعية ومهنية مستقرة.



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