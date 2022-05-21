تحديات العصر - لحظات الاحتضار

ما هو الصحيح الآن: هل تجارب الاقتراب من الموت روايات حقيقية من العالم الآخر؟ أم أنها مجرد أوهام كاذبة؟ ضوء ساطع في نهاية نفق، وشريط مصوّر قصير عن حياة المرء، ومشاعر سعادة لا توصف، هكذا يصف الخبير الألماني في أبحاث الدماغ غيرهارد روت تجربته، والتي اقترب خلالها من الموت. لكنه ليس الوحيد، فالآلاف يمرّون سنوياً بمثل هذه التجارب. فما هي حقيقتها؟ ويبذل العلماء جهودا مكثفة لفهم آليات مثل هذه التجربة، ومعرفة إذا كان أولئك الأشخاص قد شاهدوا جانباً من الحياة الأخرى بالفعل.

معظم الذين مرّوا بتلك التجارب يؤمنون بأنها حقيقية، إلا أن الباحثين في تجربة الاقتراب من الموت يرجعونها غالباً لعمليات عصبية في الدماغ. إضافة لذلك يستند العلماء على أن من مرّوا بتجارب الاقتراب من الموت كانوا في حالة "موت سريري" فقط، أي أنهم من وجهة نظر طبية كانوا لا يزالون على قيد الحياة. فباستخدام الأساليب الطبية الحديثة يمكنهم فكّ شفرة عملية الموت بشكل أكثر دقة، والحديث عمّا يجري داخل الدماغ خلالها.

لكن يبقى السؤال: لماذا تحدث لنا مثل هذه التجارب أساساً؟ لذا تحاول دراسة علمية جديدة تقدّيم تفسير محتمل، مفاده أن مبدأ التطوّر مسؤول عن جعلنا نشعر قدر الإمكان بالراحة لحظة الموت. فالدماغ يكون مبرمجا لفرز المواد الأفيونية أو التنقيب عن ذكريات قديمة منسية، عندما نقترب من النهاية. لذلك يتحدث أخصائي الأعصاب من مستشفى برلين الجامعي ين.ز دراير عن "خوارزمية الموت".



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