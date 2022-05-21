 تحديات العصر - لحظات الاحتضار | تقارير جديدة | DW | 06.01.2023

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تقارير جديدة

تحديات العصر - لحظات الاحتضار

هل الجنّة بانتظارنا في العالم الآخر؟ من يخوضون تجارب الاقتراب من الموت، يعتقدون أنهم رأوا جانباً من حياة ما بعد الموت. لكن الأطباء يشكّكون في هذا الأمر نظرا لغياب التفسيرات العلمية بحسبهم.

Nahtoderfahrung / Stills aus Doku Können wir ins Jenseits blicken

Nahtoderfahrung / Stills aus Doku Können wir ins Jenseits blicken

ما هو الصحيح الآن: هل تجارب الاقتراب من الموت روايات حقيقية من العالم الآخر؟ أم أنها مجرد أوهام كاذبة؟ ضوء ساطع في نهاية نفق، وشريط مصوّر قصير عن حياة المرء، ومشاعر سعادة لا توصف، هكذا يصف الخبير الألماني في أبحاث الدماغ غيرهارد روت تجربته، والتي اقترب خلالها من الموت. لكنه ليس الوحيد، فالآلاف يمرّون سنوياً بمثل هذه التجارب. فما هي حقيقتها؟ ويبذل العلماء جهودا مكثفة لفهم آليات مثل هذه التجربة، ومعرفة إذا كان أولئك الأشخاص قد شاهدوا جانباً من الحياة الأخرى بالفعل. 

Nahtoderfahrung / Stills aus Doku Können wir ins Jenseits blicken

معظم الذين مرّوا بتلك التجارب يؤمنون بأنها حقيقية، إلا أن الباحثين في تجربة الاقتراب من الموت يرجعونها غالباً لعمليات عصبية في الدماغ. إضافة لذلك يستند العلماء على أن من مرّوا بتجارب الاقتراب من الموت كانوا في حالة "موت سريري" فقط، أي أنهم من وجهة نظر طبية كانوا لا يزالون على قيد الحياة. فباستخدام الأساليب الطبية الحديثة يمكنهم فكّ شفرة عملية الموت بشكل أكثر دقة، والحديث عمّا يجري داخل الدماغ خلالها. 

Nahtoderfahrung / Stills aus Doku Können wir ins Jenseits blicken

لكن يبقى السؤال: لماذا تحدث لنا مثل هذه التجارب أساساً؟ لذا تحاول دراسة علمية جديدة تقدّيم تفسير محتمل، مفاده أن مبدأ التطوّر مسؤول عن جعلنا نشعر قدر الإمكان بالراحة لحظة الموت. فالدماغ يكون مبرمجا لفرز المواد الأفيونية أو التنقيب عن ذكريات قديمة منسية، عندما نقترب من النهاية. لذلك يتحدث أخصائي الأعصاب من مستشفى برلين الجامعي ين.ز دراير عن "خوارزمية الموت".
 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 28 يناير/كانون الثاني 2023 – 14:00 UTC
السبت 28 يناير/كانون الثاني 2023 – 18:03 UTC
السبت 28 يناير/كانون الثاني 2023 – 20:30 UTC
الأحد 29 يناير/كانون الثاني 2023 – 08:00 UTC
الأحد 29 يناير/كانون الثاني 2023 – 12:00 UTC
الإثنين 30 يناير/كانون الثاني 2023 – 02:00 UTC
الإثنين 30 يناير/كانون الثاني 2023 – 10:00 UTC
الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني 2023 – 04:00 UTC
الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني 2023 – 14:30 UTC
الأربعاء 01 فبراير/شباط 2023 – 00:00 UTC
لأربعاء 01 فبراير/شباط 2023 – 08:30 UTC
الخميس 02 فبراير/شباط 2023 – 02:30 UTC
الجمعة 03 فبراير/شباط 2023 – 06:30 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

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 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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