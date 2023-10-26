 تحديات العصر - الخوف من نهاية العالم | تقارير جديدة | DW | 26.10.2023

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تقارير جديدة

تحديات العصر - الخوف من نهاية العالم

تعتبر نهاية العالم واحدة من أعظم مخاوف البشرية، منذ رؤيا هَرْمَجَدُّون، التي افترضت زوال العالم، وصولاً إلى حركة العصيان المدني "تمرد ضد الانقراض" التي تأسست 2018 في بريطانيا.

DW Dokumentationen | 42 - Die Antwort auf fast alles

تم التنبؤ بنهاية العالم حوالي مئتي مرة خلال ألفي عام مضت، لكن هذا لم يحدث حتى الآن. فهل انتهى الخطر؟

Doomsday Clock

ماذا لو كانت توقعات الأنبياء خاطئة؟ ماذا لو كان حدسهم صحيحا، لكنهم أخطأوا في الحساب؟
منذ 24 فبراير 2023 وساعة القيامة الشهيرة، التي حددتها نشرة علماء الذرة، تقف عند تسعين ثانية قبل منتصف الليل، والبشرية لم تكن قريبة من الزوال كما هي اليوم. مع ذلك، فإن ساعة يوم القيامة ليست سوى ساعة رمزية، لا تحدد تاريخاً دقيقاً للنهاية. 

 

DW Dokumentationen | 42 - Die Antwort auf fast alles

ولكن ألا نستطيع نحن ربما التنبؤ حسابياً بموعد دقيق لنهاية العالم؟ في أواخر العصور الوسطى، استعان علماء رياضيات، مثل ميشائيل شتيفل، بآيات الكتاب المقدس، وحولوها إلى بيانات ملموسة باستخدام رموز الأعداد المركبة. وحتى إسحاق نيوتن ترك كتابات وتفسيرات عن نهاية العالم أكثر مما كتبه عن الفيزياء، بحسب المؤرخ يوهانس فريد. ووفقا لحسابات نيوتن، نحن نعيش في نهاية الزمان فعلا.

 

DW Dokumentationen | 42 - Die Antwort auf fast alles

لكن أليس في متناول أيدينا اليوم أساليب علمية أكثر دقة؟ ففي الوقت الحاضر يُمكننا وضع توقعات لارتطام مذنبات أو كويكبات بالأرض. ولكن الخطر الأكبر ينبع من أنفسنا، ومما نتسبب فيه من دمار بيئي وحروب وكوارث مناخية. وقد أثبت لنا التاريخ أن المجتمعات ليست مستقرة ويمكن أن تتلاشى.

 

DW Dokumentationen | 42 - Die Antwort auf fast alles

لكن الهلاك الذي كان يحدث في الماضي في مكان محدد فقط، قد يصبح الآن هلاكاً عالمياً، بسبب ما نعيشه من حضارة عالية التقنية ومتصلة عالميا. في هذه الحلقة من تحديات العصر نتساءل عن إمكانية حساب موعد انهيار الحضارات، بنفس الدقة التي تُحسب فيها مواعيد إمكانية اصطدام المذنبات بالأرض. فهل هناك أنماط يمكن استنتاجها من زوال الثقافات الماضية؟ هل يمكننا التعرف عليها واستخدامها لحماية أنفسنا من الانهيار؟
 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 14:00 UTC
السبت 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 18:03 UTC
السبت 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 20:30 UTC
االأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 08:00 UTC
الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 12:00 UTC
الإثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 02:00 UTC
الإثنين 13نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 10:00 UTC
الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 04:00 UTC
الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 06:00 UTC
الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 14:30 UTC
الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 21:30 UTC
الأربعاء 15نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 00:00 UTC
لأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 08:30 UTC
الخميس 16نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 02:30 UTC
الجمعة  17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 06:30 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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