تحديات الزيادة السكانية

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لماذا يزيد عدد السكان في العالم؟ ولماذا نقلق بشأن عدم إنجاب عدد كافٍ من الأطفال، في وقت يرتفع فيه عدد المسنين في الدول الصناعية؟ وهل إفريقيا قارة الشباب؟ وماذا يعني كل ذلك للعالم؟
بعد أن ربحوا مبالغ ضخمة من النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص، يضخ الآن محبو أعمال الخير أموالا كثيرة من أجل حماية الطبيعة في إفريقيا. ومن بين هؤلاء المساهمين ألمان أيضا. في ما يلي أمثلة إيجابية على مثل هذه المشاريع.
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