 تحديات الزيادة السكانية | العولمة 3000 | DW | 27.05.2023

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العولمة 3000

تحديات الزيادة السكانية

لماذا يزيد عدد السكان في العالم؟ ولماذا نقلق بشأن عدم إنجاب عدد كافٍ من الأطفال، في وقت يرتفع فيه عدد المسنين في الدول الصناعية؟ وهل إفريقيا قارة الشباب؟ وماذا يعني كل ذلك للعالم؟

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