تحت قيادة فولر.. فوز معنوي هام للمنتخب الألماني على فرنسا

حقق المنتخب الألماني فوزا معنويا على نظيره الفرنسي 2 / 1، في مباراة ودية دولية أقيمت على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند الألمانية.

وسجل توماس مولر الهدف الأول للمنتخب الألماني في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف ليروي ساني الهدف الثاني في الدقيقة 87. وفي الدقيقة 89 سجل أنطوان غريزمان هدف فرنسا الوحيد من ضربة جزاء.

إداري المنتخب رودي فولر مدرباً لمباراة واحدة ونجاح غير متوقع في قيادة المانشافت لتقديم مباراة قوية أمام المنتخب الفرنسي

وجاء هذا الفوز ليعيد بعض الأمل في المنتخب الألماني، بعدما تلقى الفريق خسارة مدوية على أرضه وبين جماهيره يوم السبت الماضي 1 / 4 أمام اليابان، الأمر الذي نتج عنه إقالة المدرب هانزي فليك وتعيين رودي فولر مدير المنتخب في المنصب مؤقتا.

ويخوض المنتخب الألماني مباريات ودية استعدادا لأمم أوروبا التي ستقام على أرضه صيف العام المقبل، فيما يتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الثانية في تصفيات البطولة برصيد 15 نقطة بعد تحقيقه الفوز في كل مبارياته بالمجموعة التي تضم أيضا منتخبات هولندا واليونان وأيرلندا وجبل طارق.

ز.أ.ب/ ف.ي (د ب ا)