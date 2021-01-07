 تحت حراسة مشددة.. الكونغرس يستأنف عملية التصديق على فوز بايدن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.01.2021

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أخبار

تحت حراسة مشددة.. الكونغرس يستأنف عملية التصديق على فوز بايدن

بعد ساعات من الفوضى إثر اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي ترامب مبنى الكونغرس، استأنف أعضاء الكونغرس المناقشات بشأن التصديق على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تحت حراسة مشددة.

الكونغرس يستأنف عملية التصديق على فوز بايدن

بعد ساعات من الفوضى، استأنف الكونغرس عملية التصديق على فوز بايدن في الانتخابات

عاد أعضاء الكونغرس  ليستأنفوا عملية التصديق على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، بعد ساعات سادت فيها الفوضى، وكافحت فيها الشرطة لاستعادة السيطرة، إثر اقتحام مئات من أنصارالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونغرس يوم الأربعاء (السادس من كانون الثاني/يناير) سعياً لإجبار المشرعين على تغيير خسارة الرئيس للانتخابات.

مختارات

وبحلول ليل الأربعاء، استأنف الكونغرس بمجلسيه المناقشات بشأن التصديق على فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، وسرعان ما بات واضحاً أن اعتراضات الأعضاء الجمهوريين الموالين لترامب على فوز بايدن في الولايات الحاسمة، سيتم رفضها بأغلبية ساحقة بما في ذلك من جانب معظم الأعضاء الجمهوريين.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الذي رأس الجلسة، لدى استئنافها: "أقول لأولئك الذين أشاعوا الفوضى في مبنى الكونغرس اليوم، أنتم لم تفوزوا".

وقال ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ: "سنؤكد الفائز بانتخابات 2020"، ووصف اعتداء أنصار ترامب بأنه "تمرد فاشل".

وتعرض ترامب لانتقادات حادة من بعض الجمهوريين البارزين في الكونغرس، الذين حملوه المسؤولية المباشرة عن أعمال العنف.

ودعا السناتور الجمهوري توم كوتون ترامب إلى الاعتراف بخسارة الانتخابات "والتوقف عن تضليل الشعب الأمريكي ونبذ عنف الغوغاء".

ورفض مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة اعتراض حلفاء ترامب على تأكيد فوز بايدن بولاية أريزونا في انتخابات الرئاسة. وصوت المجلس بأغلبية 93 صوتاً مقابل ستة أصوات برفض الاعتراض. كما رفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الإجراء بأغلبية 303 أصوات مقابل 121.

وبعد التصويت قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن مجلسي الكونغرس سيستأنفان النظر في نتائج المجمع الانتخابي.

وصوت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي صباح اليوم الخميس (السابع من يناير/ كانون الثاي 2021) برفض اعتراض حلفاء الرئيس دونالد ترامب على تأكيد فوز الديمقراطي جو بايدن بولاية بنسلفانيا في انتخابات الرئاسة، في محاولة أخيرة إما لإلغاء فوز بايدن أو تأجيل المصادقة عليه.

جاء رفض مجلس النواب لهذا الإجراء بعد ساعتين من تصويت مجلس الشيوخ برفضه أيضا. وبمجرد الانتهاء من التصويت في مجلس النواب، سيستأنف الكونغرس جلسته المشتركة للنظر في نتائج الانتخابات من الولايات الأخرى.

وقال بايدن، الذي من المقرر أن يتولى السلطة في 20 من كانون الثاني/يناير، إن أفعال المحتجين تصل إلى حد التحريض على التمرد.

م.ع.ح/ص.ش (رويترز)

  • US Wahl 2020 Sarah McBride (Jason Minto/AP Photo/picture alliance)

    الكونغرس: زيادة في التنوع وتعزيز لحضور الأقليات

    أول شخص متحول جنسيا

    فازت سارة مكبرايد (الصورة) بعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير، لتصبح أول شخص متحول جنسيا يفوز بمقعد في المجلس. وستنضم ماكبرايد، وهي ديمقراطية، إلى مجلس الولاية المؤلف من 21 مقعدا. وقد حصلت على أكثر من 90 % من الأصوات. كما شهدت ولاية فيرمونت انتخاب تايلور سمول لعضوية مجلس النواب، وهي متحولة جنسية أيضا.

  • USA New York | US-Abgeordneter | Ritchie Torres (Adam Hunger/AP Photo/picture alliance)

    الكونغرس: زيادة في التنوع وتعزيز لحضور الأقليات

    أول مثليين من السود في مجلس النواب

    صنع رجلان التاريخ في الولايات المتحدة خلال الانتخابات الجارية حاليا بأن أصبحا أول رجلين من السود، ممن يعلنون عن توجههم مثلي الجنس بشكل علني، يتم التصويت لصالح دخولهما الكونغرس. وهما ريتشي توريس (32 عاما) من نيويورك (الصورة)، وموندير جونز (33 عاما) من نيويورك أيضا. وسلط كلا الرجلين الضوء على أصولهما المتواضعة، خلال حملتهما الانتخابية، حيث ترعرعا في عائلات فقيرة لا يعولها سوى عائل واحد.

  • Bildergalerie US Wahlen Sieger und Verlierer Deb Haaland (Reuters/B. Snyder)

    الكونغرس: زيادة في التنوع وتعزيز لحضور الأقليات

    النساء يحقّقن اختراقات في عدة ولايات

    حققت عدة نساء اختراقات جديدة في ولايات عدة، على غرار نيو مكسيكو، التي اُنتخبت فيها ثلاث نساء متحدرات من أقليات لشغل مقاعد في مجلس النواب، ومنهن: ديب هالاند (الصورة)، الديموقراطية التي صارت عام 2018 إحدى أول امرأتين من السكان الأصليين للبلاد تشغلان مقعداً في الكونغرس، والجمهورية إيفيت هاريل التي تتحدّر أيضاً من السكان الأصليين، والديموقراطية تيريزا ليجر فرنانديز التي تتحدّر من أصول أميركية لاتينية.

  • USA PK der Demokratinen Ocasio-Cortez, Omar, Pressley und Tlaib (picture-alliance/AP Photo/A. S. Applewhite)

    الكونغرس: زيادة في التنوع وتعزيز لحضور الأقليات

    طليب وعمر على رأس "الفرقة" الرباعية

    نجحت ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز وآيانا بريسلي وإلهان عمر ورشيدة طليب في الحفاظ على مواقعهن في مجلس النواب. النائبات الأربع اللاتي عرفن باسم "اسكواد" (أي الفرقة)، ينتمنين إلى الحزب الديمقراطي وهن جميعا من الأقليات. إلهان ورشيدة أعيد انتخابهما هذه المرة، وكانتا أول امرأتين مسلمتين في الكونغرس الأمريكي، الأولى من أصل صومالي والثانية من أصول فلسطينية، وكانت إلهان أول امرأة ترتدي الحجاب في الكونغرس.

  • USA Charlotte | Madison Cawthorn, Republikaner (Photo Courtesy of the Committee on Arrangements for the 2020 Republican National)

    الكونغرس: زيادة في التنوع وتعزيز لحضور الأقليات

    أصغر عضو في الكونغرس حاليا

    غدا الجمهوري، ماديسون كوثورن، البالغ من العمر 25 عاما، أحد أصغر الأعضاء سنا في تاريخ الكونغرس الأميركي. حيث نال كوثورن ثقة الناخبين في ولاية نورث كارولاينا متفوقا على الديمقراطي مو ديفيس، البالغ من العمر 62 عاما. كوثورن يسير على كرسي متحرك، بعد أن أصيب بالشلل إثر حادث تعرض له قبل سبع سنوات.

  • NASA Astronaut - Mark E. Kelly (picture-alliance/Consolidated News Photos/NASA)

    الكونغرس: زيادة في التنوع وتعزيز لحضور الأقليات

    رائد فضاء سابق

    تمكن رائد الفضاء السابق في وكالة ناسا، مارك كيلي من دخول مجلس الشيوخ، عن الحزب الديمقراطي، بانتصاره على المرشحة من الحزب الجمهوري مارثا ماكسالي. الأخيرة تتبوأ مقعدها منذ 2018، خلفا للنائب الراحل جون ماكين. النائب كيلي (56 عاما)، ومنذ وفاة زوجته بهجوم مسلح في 2011، حينها نجا هو بأعجوبة، يناضل من أجل تقييد استخدام السلاح. إعداد: ف.ي


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