تحت حراسة مشددة.. الكونغرس يستأنف عملية التصديق على فوز بايدن

عاد أعضاء الكونغرس ليستأنفوا عملية التصديق على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، بعد ساعات سادت فيها الفوضى، وكافحت فيها الشرطة لاستعادة السيطرة، إثر اقتحام مئات من أنصارالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونغرس يوم الأربعاء (السادس من كانون الثاني/يناير) سعياً لإجبار المشرعين على تغيير خسارة الرئيس للانتخابات.

وبحلول ليل الأربعاء، استأنف الكونغرس بمجلسيه المناقشات بشأن التصديق على فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، وسرعان ما بات واضحاً أن اعتراضات الأعضاء الجمهوريين الموالين لترامب على فوز بايدن في الولايات الحاسمة، سيتم رفضها بأغلبية ساحقة بما في ذلك من جانب معظم الأعضاء الجمهوريين.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الذي رأس الجلسة، لدى استئنافها: "أقول لأولئك الذين أشاعوا الفوضى في مبنى الكونغرس اليوم، أنتم لم تفوزوا".

وقال ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ: "سنؤكد الفائز بانتخابات 2020"، ووصف اعتداء أنصار ترامب بأنه "تمرد فاشل".

وتعرض ترامب لانتقادات حادة من بعض الجمهوريين البارزين في الكونغرس، الذين حملوه المسؤولية المباشرة عن أعمال العنف.

ودعا السناتور الجمهوري توم كوتون ترامب إلى الاعتراف بخسارة الانتخابات "والتوقف عن تضليل الشعب الأمريكي ونبذ عنف الغوغاء".

ورفض مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة اعتراض حلفاء ترامب على تأكيد فوز بايدن بولاية أريزونا في انتخابات الرئاسة. وصوت المجلس بأغلبية 93 صوتاً مقابل ستة أصوات برفض الاعتراض. كما رفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الإجراء بأغلبية 303 أصوات مقابل 121.

وبعد التصويت قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن مجلسي الكونغرس سيستأنفان النظر في نتائج المجمع الانتخابي.

وصوت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي صباح اليوم الخميس (السابع من يناير/ كانون الثاي 2021) برفض اعتراض حلفاء الرئيس دونالد ترامب على تأكيد فوز الديمقراطي جو بايدن بولاية بنسلفانيا في انتخابات الرئاسة، في محاولة أخيرة إما لإلغاء فوز بايدن أو تأجيل المصادقة عليه.

جاء رفض مجلس النواب لهذا الإجراء بعد ساعتين من تصويت مجلس الشيوخ برفضه أيضا. وبمجرد الانتهاء من التصويت في مجلس النواب، سيستأنف الكونغرس جلسته المشتركة للنظر في نتائج الانتخابات من الولايات الأخرى.

وقال بايدن، الذي من المقرر أن يتولى السلطة في 20 من كانون الثاني/يناير، إن أفعال المحتجين تصل إلى حد التحريض على التمرد.

م.ع.ح/ص.ش (رويترز)