 تحت المجهر: فولكسفاغن آي دي باز | عالم السرعة | DW | 08.09.2022

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عالم السرعة

تحت المجهر: فولكسفاغن آي دي باز

ليس هناك سيارة تمثل فترة الستينيات مثل حافلة فولكسفاغن. مجلة السيارات تختبر النسخة الحديثة منها آي دي باز الكهربائية، وتحاول معرفة ما ظل محتفظ به من الحافلة الصغيرة القديمة.

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