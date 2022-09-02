تحت المجهر: فولكسفاغن آي دي باز

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ليس هناك سيارة تمثل فترة الستينيات مثل حافلة فولكسفاغن. مجلة السيارات تختبر النسخة الحديثة منها آي دي باز الكهربائية، وتحاول معرفة ما ظل محتفظ به من الحافلة الصغيرة القديمة.
تترقب شركة تيسلا الحصول على الموافقة النهائية لبدء إنتاج مركباتها الكهربائية في أول مصنع ضخم لها في أوروبا، قرب برلين. يأتي ذلك بعد سنتين من الإجراءات الإدارية المعقدة والشكاوي والمظاهرات المعترضة.
يقدم الاتحاد الأوروبي مشروعا يهدف لتقليص الانبعاثات في السيارات الجديدة إلى الصفر، وستصبح السيارات الكهربائية الوحيدة المسموح بسيرها على الطرق الأوروبية في هذه الحالة، لكن المشروع يثير انقساما داخل قطاع صناعة السيارات.
حولت شركات السيارات في أوروبا بعضا من خطوط إنتاجها إلى شرق أوروبا، الأنظار اليوم تتحول إلى إفريقيا سواء لتصنيع السيارات أو كسوق واعد للسيارات، فهل حقا تنافس إفريقيا شرق أوروبا في هذا المجال؟
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