 تحت الاحتلال الروسي - مدينة أوكرانية في ظل أجواء الخوف | تقارير جديدة | DW | 04.08.2023

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تقارير جديدة

تحت الاحتلال الروسي - مدينة أوكرانية في ظل أجواء الخوف

كانت مدينة كوبيانسك من أولى المناطق الأوكرانية التي سقطت بيد الغزاة الروس. لكن أوكرانيا تمكنت من استعادتها بعد مضي ستة أشهر. ووسط أنقاضها يواجه السكّان أسئلة عن الذنب ومدى التورط.

Doku Unter russischer Besatzung - Eine ukrainische Stadt und die Angst

Doku Unter russischer Besatzung - Eine ukrainische Stadt und die Angst

إذ لم يتم إطلاق رصاصة واحدة عندما احتلتها القوات الروسية. عُمدة البلدة التي يبلغ عدد سكانها 30 ألفا سلّم المدينة دون قتال للقوات الروسية المتقدمة. لكن هذه الخطوة لم تحظ بموافقة جميع المواطنين. حَشَدَ سياسيٌ محليٌ شجاعٌ المقاومة ونظّم احتجاجات في ظل العلم الأوكراني. واجهت روسيا المحتجين بالقوة الغاشمة.

 

Doku Unter russischer Besatzung - Eine ukrainische Stadt und die Angst

وجرى تهديد كل الذين تحدثوا ضدّ القوات الروسية بالاختفاء في أقبية تعذيب أعدها الغزاة. وبعد فترة قصيرة تم التغلّب على المقاومة العلنية، ولم يعد السكان قادرين على إظهار روح المقاومة إلا بصورة سرية في أماكن متفرقة هنا وهناك. أصبحت المدينة الصغيرة المركز الإداري للمناطق المحتلة حول خاركيف. كما أصدرت إدارة الاحتلال جوازات سفر روسية وجعلت كوبيانسك واجهة عرض لما يمكن أن يعني باللغة الروسية "العالم الروسي" أو "السلام الروسي". 

Doku Unter russischer Besatzung - Eine ukrainische Stadt und die Angst

لكن القوات الأوكرانية حرّرت المدينة بعد مضي ستة أشهر. القوات الروسية متواجدة حاليا على بعد عشرة كيلومترات من وسط المدينة ـ وتنتقم من السكان بالقصف بالمدفعية بشكل شبه يومي. ومنذ ذلك الحين فرّ الكثيرون منها. أما بالنسبة لمن لا يزالون فيها فيبقى السؤال: كيف نستمر بالعيش ونحن مثقلون بما حدث أثناء فترة الاحتلال الروسي. 

 

Doku Unter russischer Besatzung - Eine ukrainische Stadt und die Angst

يُعيد الفيلم الوثائقي رسم آليات التعرّض للاحتلال مع الذين عايشوه: أولئك الذين تمكنوا في فترة ما من الفرار أو الذين اختاروا البقاء في المدينة. نتحدث مع بعض سكان المدينة الذين تعاونوا (مع الروس) أو مع الذين قاوموا سرّا أو عبّروا عن معارضتهم علنا. يرسم الفيلم بانوراما لحياة تحت الاحتلال ويطرح السؤال الكبير عن الذنب ومدى التورّط. 
فيلم من إعداد يوليا باير، وماتياس بولينغر ولويس ساندرس وهانا سوكولوفا. 
 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 27 أغسطس/آب 2023 – 03:15 UTC
الأحد 27 أغسطس/آب 2023 – 11:15 UTC
الأحد 27 أغسطس/آب 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 28 أغسطس/آب 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 28 أغسطس/آب 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 28 أغسطس/آب 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 28 أغسطس/آب 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 29 أغسطس/آب 2023 – 15:15 UTC
الخميس 31 أغسطس/آب 2023 – 07:15 UTC
الخميس 31 أغسطس/آب 2023 – 13:15 UTC
الجمعة 01 سبتمبر/أيلول 2023 – 18:03 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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