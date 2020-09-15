 تحالف واسع لمساعدة إفريقيا في سباق الحصول على لقاح كورونا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 04.10.2020

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سياسة واقتصاد

تحالف واسع لمساعدة إفريقيا في سباق الحصول على لقاح كورونا

في السباق من أجل توفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ترى الكثير من البلدان الأفريقية أنها مغبونة، ومن أجل ذلك هناك تحالف دولي يريد تقديم المساعدة للقارة السمراء. ولكن توفر البنية التحتية اللازمة سيكون أمرا حاسما.

غرافيتي لوباء كورونا في كينينا

تشكيل تحالف واسع لمساعدة إفريقيا في الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد

لا يزال يجب انتظار ذلك اليوم الذي ستتم فيه السيطرة على فيروس كورونا المستجد من خلال توفير لقاح في الصيدليات. لكن منذ الآن اشترت دول صناعية غنية مئات ملايين الجرعات. هناك الآن حسب منظمة الصحة العالمية نحو 170 مشروع لإيجاد ومن ثم تنصيع اللقاح، وبعض اللقاحات في المرحلة الأخيرة من التجارب قبل ترخيصها.

مختارات

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) من احتمالات تعرض الأطفال الأشد فقرا في الدول النامية لكارثة بسبب جائحة كورونا. ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي الأسوأ خلال الأشهر الستة القادمة.

لا تعاني دول إفريقية كثيرة من الحرب فقط، أو حتى من تداعيات جائحة كورونا، بل كذلك من الجوع الذي قضى على حياة عشرات السجناء، في وضع مأساوي يختزل أزمة جوع ممتدة في الكونغو الديمقراطية.

وقيام بلدان غنية بينها ألمانيا والولايات المتحدة واليابان وبريطانيا بحجز كميات كبيرة من اللقاح، فإن هذا ما لا يفهمه عالم الأوبئة الجنوب إفريقي، سليم عبد الكريم، ويقول "مثير للقلق أن تسقط بعض البلدان ضحية وطنية اللقاح"، ويضيف ي حوار مع DW "هم ينطلقون من الظرف الخاطئ الذي يفيد بأن الأمن ممكن لبعض البلدان، في الوقت الذي يستمر فيه الفيروس في الانتشار في بلدان فقيرة ليس بإمكانها شراء اللقاح. إنه ببساطة خطأ التفكير بأنه يمكن العيش في أمان في الوقت الذي لا يمكن ذلك لآخرين!".

ويمثل عبد الكريم رأيا واضحا بقوله "إنه من مصلحة العالم أجمع توفير اللقاحات بشكل عادل لعدد أكبر من الناس". وهذا هو بالتحديد هدف المنظمات الدولية التي أنشأت شراكة: وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية برنامجا مع منظمات أخرى باسم كوفاكس من شأنه تأمين توزيع عادل.

صورة للقاح شركة بيوتك المستقبلي

لقاح قابل للتسويق لا يوجد بعدُ، لكن المستحضرات متوفرة والتجارب تتقدم

الهدف: 2 مليار جرعة حتى نهاية 2021

وبمساعدة برنامج كوفاكس تهدف المنظمات المعنية إلى تفادي أن يتكرر في افريقيا سيناريو 2009 و 2010. فبعد ظهور حمى الخنازير تم تزويد البلدان الإفريقية بعد سنة بلقاحات،ن إذ أن مجموعة صغيرة من البلدان استنفدت المخزون. "لن يكون لنا أبدا ما يكفي من اللقاحات لو انطلقنا من أننا نحتاج جرعتين لكل شخص عالميا"، تقول أوريليا نغوين، مديرة أعمال برنامج غافي للقاحات والاستدامة.

لكن الفيروس لا يعرف أية حدود. فبدون تأمين عادل للقاحات لجميع البلدان، لا يمكن العودة إلى الحياة العادية. وتقول نغوين في حوار مع DW "نريد تأمين ملياري جرعة من اللقاح حتى نهاية 2021. وسيكون ذلك كافيا لتلقيح الناس الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن والمرضى والطواقم الطبية في كل بلد".

مشاركة أكثر من 150 بلدا

وهذا مشروع لا يتطلب فقط المال، بل أيضا التضامن. وتعبر نغوين عن تفاؤلها، إذ "بإمكاننا الوصول إلى ذلك، من خلال برنامجنا لتجميع القوة الشرائية لمجموعة كبيرة من البلدان، ومعا نكون أقوياء". الدول الغنية تمول بنفسها نفقات مكافحة المرض والحصول على اللقاح، وقد انبهر تحالف غافي بالموافقة السريعة لأكثر من 60 دولة على المساعدة لتأمين اللقاح للدول الفقيرة. "في أوقات صعبة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية لدينا حكومات من كل قارة تشارك في مخططنا". وبرنامج غافي دفع إلى الأمام الجهود الرامية إلى توفير لقاحات لبلدان فقيرة ضعيفة.

والبلدان الـ 92 المتدنية والمتوسطة الدخل عالميا ستحصل على الدعم المالي من خلال وعود طوعية، وسيتم جمع ملياري دولار من هبات تقدمها دول، لكن أيضا من مؤسسات خاصة. وقد تم التبرع بـ 700 مليون دولار. وبهذا يمكن تأمين اللقاح لنحو 64 في المائة من سكان العالم. وتؤكد نغوين أن "جميع البلدان ستحصل في نفس الوقت على نفس اللقاحات".

دكتور كونغو امبانكا يحضر لقاحا

في إفريقيا هناك خبرة في مجال تلقيح الأطفال ولكن ليس تلقيح الكبار

البحث عن منتجين محليين

والخبير الجنوب إفريقي وعالم الأوبئة عبد الكريم يرى من الضرور بالنسبة لإفريقيا البحث عن إمكانيات الانتاج اللقاح محليا. "جنوب إفريقيا لم تجد حاليا لقاحا، وأنا مستاء من ذلك"، يقول عبد الكريم. في الماضي طورت البلاد لقاحات ضد فيروسات حيوانية، لكنها لم تجد لقاحا للبشر في مواجهة كوفيد 19. لكن توجد في إفريقيا أربع شركات قادرة على إنتاج اللقاح بنفسها أو تعبئته ليكون متوفرا بالكميات المطلوبة في القارة.

ومنذ الآن يتم العمل في بعض بلدان إفريقيا على تحديد مجموعات لتوزيع الأدوية، كما يؤكد عالم الأوبئة عبد الكريم. وهذا استعداد مهم لمواجهة العقبة المقبلة: فغالبية البلدان لها تجربة في تلقيح الأطفال وليس الكبار، كما يقول عبد الكريم، "إذن تكاليف تنفيذ حملات تلقيح لمجموعات مهنية وعمرية معينة ستكون عالية".

مارتينا شفيكوفسكي/ م.أ.م

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


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