 تحالف قوي قد يطيح بنتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية | أخبار | DW | 21.02.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

تحالف قوي قد يطيح بنتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

خطا معارضو نتنياهو خطوة كبيرة صوب الإطاحة به في الانتخابات التشريعية المقبل بتوحيد صفوف أقوى منافسين لرئيس الوزراء الإسرائيلي، فيما رد الأخير بتحالف يميني جديد قد ينقذه من خسارة أغلبيته اليمينية في الكنيست.

Bildkombo Yair Lapi und Benny Gantz

وحّد أقوى منافسي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في انتخابات أبريل/ نيسان صفوفهما الخمي س(21 شباط/ فبراير 2019)، ما يعزز فاعلية مسعى المرشحين، اللذين ينتميان لتيار الوسط، إلى إنهاء سلطة رئيس الوزراء اليميني المستمرة منذ عشر سنوات.

ومع توقعه إعلان تحالف جديد ينتمي لتيار الوسط بين حزب رئيس الأركان السابق في الجيش بيني غانتس (حصانة إسرائيل)، وحزب وزير المالية السابق يائير لابيد (هناك مستقبل)، رتب نتنياهو لتحالف بين حزبين من اليمين المتطرف أمس الأربعاء قد يساعده على تشكيل ائتلاف حاكم بعد الانتخابات.

Israel Tel Aviv - Mosche Jaalon: ehemaliger General der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

الجنرال يعلون وزير الدفاع السابق ينضم إلى جبهة معارضة لنتنياهو

وقال حزب "حصانة إسرائيل" في بيان إن غانتس ولابيد ووزير الدفاع السابق موشي يعالون "قرروا وضع قائمة مشتركة ستضم الحزب الإسرائيلي الحاكم الجديد". واتفق غانتس ولابيد، اللذان التقيا الليلة الماضية، على "تبادل منصب رئيس الوزراء"، بحيث يتولى غانتس المنصب لعامين ونصف العام في بداية ولاية حكومة جديدة، ثم يتولاه لابيد.

وخلال حملتهما، وصف المرشحان نتنياهو بأنه مستبد بالسلطة وفاسد بشكل إجرامي. وإذا فاز نتنياهو في انتخابات التاسع من أبريل سيصبح في الصيف المقبل أكثر رئيس وزراء بقي في السلطة في إسرائيل.

مختارات

أعلن رئيس الوزراء التشيكي أن القمة المقررة هذا الأسبوع بين إسرائيل ودول مجموعة فيشغراد الأوروبية الأربع لن تُعقد بعد انسحاب بولندا بسبب خلاف مع إسرائيل حول تصريحات على علاقة بمحرقة اليهود. (18.02.2019)

تمكن الفيلم الإسرائيلي "سينونيمز" وتعني "مترادفات" للمخرج ناداف لابيد من إقناع لجنة التحكيم ليفوز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان البرليناله للأفلام رغم منافسة شديدة لعدد كبير من الأفلام. (16.02.2019)

لكن رغم أنه يواجه احتمال اتهامه في ثلاثة تحقيقات فساد، إلا أن استطلاعات للرأي توقعت حصول حزبه (الليكود) على نحو 30 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، ما يمهد لتشكيله ائتلافاً يمينياً مشابهاً لذلك الذي يرأسه الآن. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

وتفيد استطلاعات الرأي بأن حزبي "حصانة إسرائيل" و"هناك مستقبل" سيحلان بعد حزب الليكود بفارق كبير في المركزين الثاني والثالث. لكن الاستطلاعات توقعت أيضاً اختلافاً كبيراً إذا تحالف غانتس (59 عاماً) ولابيد (55 عاماً) وشكلا تكتلاً برلمانياً من تيار الوسط واليسار أكبر من تحالف يقوده حزب الليكود.

وبينما عمل غانتس ولابيد على اتفاقهما، ساعد نتنياهو في تفاوض لدمج حزبين من اليمين المتطرف هما حزب البيت اليهودي وحزب القوة اليهودية، ما قد يمنح أتباع الحاخام الراحل المناهض للعرب، مائير كاهانا، دوراً أكبر في السياسات الإسرائيلية ويساعد رئيس الوزراء في تشكيل ائتلاف جديد بعد انتخابات نيسان/ أبريل المقبل.

ح.ع.ح/ ي.أ (رويترز)

  • Arafat Rabin Clinton Handschlag zum Oslo-Abkommen (AFP/Getty Images/J. David Ake)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    ياسر عرفات

    بالرغم من تبنيه وقيادته للخيار المسلح، أطلق ياسر عرفات (1929-2004) ومنذ بداية السبعينات عدة إشارات وركز في خطاباته على رغبته في السلام، أشهره خطابه في الأمم المتحدة عام 1974. كان الهدف من أولى اتفاقيات أوسلو التوصل إلى اتفاق سلام دائم خلال خمسة أعوام يفضي إلى إقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب. وتقديراً لجهوده في إحلال السلام نال عرفات (أبو عمار) مع إسحاق رابين وشمعون بيريز جائزة نوبل للسلام.

  • Israel Premierminister Yitzhak Rabin (picture-alliance/AP Photo/N. Harnik)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    إسحاق رابين

    بدأ إسحاق رابين (1922-1995) حياته في المجال العسكري قبل أن يتجه إلى العمل السياسي متقلداً عدة مناصب سياسية رفيعة أبرزها رئاسة الوزراء. قبل توقيع اتفاقية أوسلو اعترف رابين بمنظمة التحرير باعتبارها "الممثل" للشعب الفلسطيني. وفي أحدى أمسيات تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1995 لقي رابين مصرعه على يد متشدد يميني معاد للسلام في ختام فعالية تحت شعار "نعم للسلام، لا للعنف" (صورة لرابين قبل دقائق من الاغتيال).

  • USA Unterzeichnung Oslo-I-Abkommen zwischen Israelis und Palästinensern 1993 (picture-alliance/Zumapress/M. Reinstein)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    محمود عباس

    لعب محمود عباس (أبو مازن)، المولود في عام 1935، دوراً بارزاً في إتفاقية أوسلو عام 1993. وبصفته أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقع الاتفاق المذكور. بعد ذلك لعب دوراً محورياً في التفاهمات والبروتوكولات التالية كاتفاق غزة وأريحا وبرتوكول باريس الاقتصادي. وبعد رحيل عرفات ترأس عباس السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير. (عباس في أقصى اليمين)

  • Norwegen 1994 Friedensnobelpreis - Arafat & Peres & Rabin (picture-alliance/dpa/Israeli Government Press Office)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    شمعون بيريز

    منذ تأسيس إسرائيل وحتى رحيله بقي بيريز (1923-2016) رقماً يصعب تجاوزه: وزيراً للدفاع، ورئيساً للوزراء، ورئيساً للدولة وغيرها من المناصب الرفيعة. ووقع بصفته وزيراً للخارجية اتفاقية أوسلو إلى جانب محمود عباس. "السلام يشبه الحب إلى حد بعيد. إنه عملية رومانسية يجب أن تُعاش ويُستثمر فيها ويوثق بها. كما أننا لا يمكننا فرض الحب، وكذلك لا يمكننا فرض السلام"، يوضح بيريز رؤيته. (حفل منح جائزة نوبل للسلام)

  • Israel Außenminister Shlomo Ben Ami (L) und Ahmed Qorei Palästina (picture-alliance/dpa/M. Naamani)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    أحمد قريع

    انخرط أحمد قريع، المولود عام 1937، في منظمة التحرير منذ نهاية ستينات القرن الماضي. ينعت بأنه "مهندس أوسلو" على الجانب الفلسطيني. وبعد الاتفاق لعب دوراً محورياً في كل محطات عملية السلام: بروتوكول باريس الاقتصادي، واتفاقية أوسلو الثانية، مفاوضات كامب ديفيد عام 2000، ومفاوضات طابا عام 2001، ومؤتمر أنابوليس للسلام عام 2007. (قريع مع وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق شلومو بن عامي).

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    بيل كلينتون

    ما كان لإتفاق أوسلو وما تلاه أن يرى النور لولا جهود الرئيس الأمريكي الأسبق (1993- 2001) بيل كلينتون. وقد وصف الكثير من المراقبين كلينتون بأنه أكثر رئيس أمريكي كرس جهده لعملية السلام. وقد رعى أيضاً مفاوضات السلام بين إسرائيل وكل من الأردن وسوريا ولبنان. (في الصورة الملك الراحل حسين ورابين عند الإعلان عن توقيع إعلان واشنطن في تموز/يوليو 1994، والذي سبق اتفاقية وادي عربة).

  • Palästina Arafat und Roed-Tarsen (picture-alliance/dpa/Hussein)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    تيري رود لارسن

    بعد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 جرت سلسلة طويلة من المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف لأشهر في دول عديدة، بدون تحقيق تقدم فعلي، إلى أن فتحت بدون علم أحد، محادثات سرية في أوسلو بعيداً عن آلية مدريد الشاقة. واستضافت النرويج بين كانون الثاني/ يناير وآب/ أغسطس من عام 1993 ليس أقل من 14 اجتماعاً سرياً. وكان المحرك الرئيسي الأكاديمي والدبلوماسي النرويجي تيري رود لارسن.

  • Israel Wahlkampf 1996 - rechter Aktivist überklebt Plakate von Schimon Peres (picture-alliance/COLORplus/P. Guyot)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    بنيامين نتيناهو

    تولى بنيامين نتانياهو، المولود عام 1949، رئاسة الوزراء للمرة الأولى في 1996 في انتخابات حصل خلالها على دعم كبير من معارضي أوسلو. ومؤخراً قال نتيناهو إن أي دولة فلسطينية في المستقبل ينبغي أن تكون منزوعة السلاح وأن تعترف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وهي شروط يقول الفلسطينيون إنها تظهر أنه ليس جاداً في مساعي إحلال السلام.

  • Mahmud Zahar (Getty Images/AFP/M. Hams)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    حماس والجهاد وفصائل فلسطينية

    منذ الإعلان عن ولادة اتفاقية أوسلو أعلنت حركة حماس وبالمثل الجهاد الإسلامي وعدة فصائل فلسطينية أخرى معارضتها للاتفاقية. وبالأمس (12 أيلول/ سبتمبر 2018) ومن قطاع غزة الذي تحكمه حماس منذ عام 2007 بعد عامين من انسحاب القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين، قال أحد قادة الحركة وهو محمود الزهار إن اتفاق أوسلو لم يكن معاهدة للسلام لكنه كان "استسلاماً بنسبة مئة في المئة" بالنسبة للفلسطينيين.

  • Israel entlässt palästinensische Häftlinge (Gali Tibbon/AFP/Getty Images)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    اليمين الإسرائيلي

    اليوم وكما كان عليه الحال قبل ربع قرن يعارض جزء من المجتمع الإسرائيلي أسس وما تمخضت عنه عملية السلام. وأظهر استطلاع أجراه معهد الديموقراطية الإسرائيلي وجامعة تل أبيب في آب/ أغسطس أن 47% من المشاركين يفضلون حلّ الدولتين فيما يعارضه 46%. وقبل شهور نقلت صحيفة جروزليم بوست عن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قوله إن السلام في الشرق الأوسط "سيأتي مع مجيء المسيح" (اليهودي).

  • Jerusalem Besuch US Präsident Trump Klagemauer (Getty Images/AFP/R. Zvulun)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    دونالد ترامب

    في بداية 2017 قال الرئيس الأمريكي ترامب إن "حل الدولتين" ليس الطريق الوحيد لتحقيق السلام. وفي بداية العام الجاري نقلت واشنطن سفارتها إلى القدس وبعد ذلك أوقفت تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقررت أخيرا إغلاق بعثة منظمة التحرير في واشنطن بعد 25 عاماً على استقبال عرفات بكل مراسم الشرف في البيت الأبيض. إعداد: خالد سلامة


مختارات

اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وقف عدوا الأمس وجهاً لوجه، مد ياسر عرفات يده إلى إسحاق رابين ولكن الأخير تردد للحظة قبل أن يمد يده في مصافحة تاريخية. جولة مصورة للإضاءة على أبرز وجوه عملية السلام و"خصومها". (13.09.2018)  

مواضيع ذات صلة

Israel Bildungsminister Naftali Bennett

حزب يميني جديد في إسرائيل من منشقين عن "البيت اليهودي" 30.12.2018

أعلن وزيران إسرائيليان بارزان انشقاقهما عن حزبهما الديني اليميني المتطرف "البيت اليهودي" ليشكلا حزبا يجمع الاتجاهين العلماني والديني باسم "اليمين الجديد"، قبل ثلاثة شهور من الانتخابات التشريعية المبكرة في أبريل المقبل.

Israel Jerusalem-Tag Aktivisten Nationalisten

وجهة نظر: قانون "الدولة القومية" الإسرائيلي يعكس سياسة التفوق 20.07.2018

مع إقرار قانون "الدولة القومية" للشعب اليهودي بأغلبية ضئيلة، ابتعدت إسرائيل عن معاييرها المنصوص عليها في إعلان الاستقلال، حسب ما يراه الصحفي راينر هيرمان خبير الشرق الأوسط بصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" في تعليقه.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  