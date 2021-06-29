تحالف بيونتيك ـ فايزر يعتزم طلب ترخيص لجرعة ثالثة لمواجهة "دلتا"

يعتزم تحالف ييونتيك ـ فايزر التقدم بطلب ترخيص لجرعة ثالثة من لقاحه المضاد لفيروس كورونا لتعزيز فاعليته، في الوقت الذي يتسبب فيه المتحور "دلتا" في تفاقم الوباء في آسيا وإفريقيا ويسبب ارتفاعاً في عدد الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة.

والنسخة المتحورة "دلتا" من فيروس كورونا والتي ظهرت في الهند أولاً، هي الأشد عدوى منذ ظهور الوباء في بداية 2020. ودفع انتشارها ورفع القيود الصحية في عدد من دول العالم منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من أن "العالم بات في نقطة خطرة" في هذا الوباء الذي أودى بحياة أربعة ملايين شخص، بحسب أرقام جمعتها وكالة فرانس برس من مصادر رسمية.

جرعة ثالثة.. لفعالية أشد

وأعلن تحالف بيونتيك ـ فايزر أنه ينوي أن يطلب "خلال الأسابيع المقبلة" ترخيصاً من أجل إعطاء جرعة ثالثة من لقاحه المضادّ لكوفيد-19، خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا لتأمين حماية مناعيّة معزّزة للأشخاص الذين تلقّوا الجرعتَين الأولى والثانية.

وقالت الشركتان في بيان إن "معطيات تمهيدية للدراسة تدل على أن جرعة معززة بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية تمنح أماناً ثابتا عبر تفعيلها مستويات عالية من الأجسام المضادة"، بما في ذلك ضد متحورة بيتا التي ظهرت في جنوب إفريقيا.

وتابعتا أن هذه المستويات "أعلى بما بين خمس وعشر مرات" من تلك التي شوهدت بعد الجرعتين الأولى والثانية.

كذلك، أشارت الشركتان إلى أن لقاحهما أظهر نتائج جيدة في المختبر ضد متحورة دلتا، لذلك ستكون جرعة ثالثة قادرة على تعزيز المناعة ضدها أيضاً، موضحتين أن الاختبارات جارية "لتأكيد هذه الفرضية".

حذر أمريكي

لكن السلطات الصحية الأمريكية بدت حذرة. وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه) ومراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها (سي دي سي) في بيان مشترك مساء الخميس إنهما تدرسان ما إذا كانت "هناك حاجة أم لا" لجرعة ثالثة من اللقاح.

وأضافتا أنّ "الأمريكيين الذين تلقوا التطعيم بالكامل لا يحتاجون إلى جرعة معزّزة (ثالثة) في الوقت الحالي. نحن على استعداد لإعطاء جرعات معززة، في حال أظهر العلم أنّ هناك حاجة إليها وعندما يتحقق ذلك".

ع.ح./ع.ش. (أ ف ب)