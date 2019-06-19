تحالف ألماني يطالب بتشكيل لجنة لمكافحة معاداة الإسلام

طالب تحالف يضم علماء وساسة ومنظمات في ألمانيا بتشكيل لجنة خبراء على مستوى البلاد لمكافحة العنصرية المعادية للإسلام والمسلمين. وقالت مديرة مشروع التحالف لمناهضة معاداة المسلمين "Claim"، نينا موهه، اليوم الأربعاء (19 حزيران/يونيو 2019) في بيان: "يساورنا قلق كبير بسبب المواقف المعادية للإسلام والمسلمين، التي تتواجد على مستوى مرتفع وثابت في ألمانيا منذ سنوات".
وذكرت موهه أن تأسيس لجنة على المستوى الاتحادي سيكون خطوة أولى لمكافحة العنصرية والأحكام المسبقة ضد المسلمين.
ومن بين الموقعين على الخطاب المفتوح نائبة رئيس البرلمان الألماني عن حزب الخضر كلاوديا روت، والنائبة البرلمانية عن حزب "اليسار" المعارض كريستيانه بوخهولتس، ومديرة معهد أبحاث الاندماج والهجرة التجريبية في برلين التابع لجامعة هومبولت، نايكا فولوتان.
كما وقع على البيان أيضا النائب السابق عن حزب ميركل روبرشت بولنتس ورئيس المجلس المركزي للمسلمين أيمن مزيك. وبحسب بيانات تحالف "Claim"، وقع على الخطاب الذي تم بعثه إلى مسؤولين سياسيين، 26 خبيرا من الأوساط العلمية والسياسية، إلى جانب 37 منظمة مجتمع مدني.
وحسب تصورات القائمين على المبادرة، فينبغي على لجنة الخبراء المرجو تشكيلها القيام بجرد شامل لكل مظاهر العنف الموجه ضد المسلمين في المجتمع وتطوير استراتيجيات لمواجهة العنصرية المعادية للإسلام في البلاد.
ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ)
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على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها
في مسجد آيا صوفيا في مدينة هانوفر في ولاية سكسونيا السفلى حضر أمس الجمعة وزير داخلية الولاية، بوريس بيستوريس، والزوجة السابقة للمستشارالألماني الأسبق غيرهارد شرويدر والمكلفة بشؤون الهجرة في الولاية، دوريس شرويدر-كوبف، للتعبير عن التضامن: "يجب علينا ألا نسمح للإرهابين بإحداث شرخ في مجتمعنا"، حسب تصريح صحفي لوزير الداخلية.
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على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها
وفي نفس المسجد في هانوفر خاطب رئيس الجالية اليهودية في ولاية سكسونيا السفلى، ميشائيل فورست، المسلمين: "هذه أول مرة في حياتي ألقي خطبة وأنا حافي القدمين. نشعر بالتضامن معكم". رئيس الشرطة وممثلون عن الكنائس كانوا بين الحاضرين أيضاً.
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على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها
رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، أيمن مزيك، استضاف في مسجد دار السلام في برلين كل من رئيس اتحاد النقابات الألمانية، رينر هوفمان، والقس البروتستانتي الناشط ضد العنصرية وفي الحوار بين الأديان، يورغن ميكش، وعضو البرلمان الاتحادي عن حزب اليسار، كريستين بوخهولز. الضيوف عبروا عن خالص العزاء وكل التضامن مع المسلمين معتبرين أن الاعتداء يستهدف الجميع.
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على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها
وفي مسجد النور في هامبورغ عبرت عضو البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) السابق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والناشطة في عدة منظمات المجتمع المدني، كورنيليا زونتاغ-فولغاست، ورئيس الجالية اليهودية في الولاية عن تضامنهما مع المسلمين في ألمانيا.
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على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها
وفي المركز الثقافي الألباني في مدينة أوفنباخ، على مقربة من فرانكفورت، شارك عمدة المدينة بيتر فراير وعضو مجلس إدارة الجالية اليهودية، هينرك فريدمن، في فعالية تضامنية قوبلت بارتياح من المصلين. وفي الصورة نرى رئيس فرع ولاية هيسن في المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا.
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على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها
وفي ولاية شمال الراين-ويستفاليا، وتحديداً في مدينة كولونيا، أفرد أكبر مساجد المدينة مساحة لعرض صور ضحايا الاعتداء الإرهابي الخمسين مع نبذة مختصرة عنهم.
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على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها
شددت السلطات الألمانية من الاجرءات الأمنية حول الكثير من المساجد لضمان أمن المصلين. في الصورة الشرطة أمام مدخل مسجد الشهداء (Shitlik)، أكبر مساجد العاصمة برلين. إعداد: خالد سلامة