تجهيز أول محطة عائمة للغاز المسال في ألمانيا

ألمانيا تدشن أولى وحداتها العائمة لاستقبال الغاز في بحر الشمال

افتتح المستشار الألماني أول محطة لتحزين الغاز المسال المستورد على طريق استقلال ألمانيا عن الغاز الروسي. شولتس قال إن هذا يوم جيد لألمانيا، وعلامة جيدة على قوة الاقتصاد الألماني. لكن هناك مخاوف اعتراضات على هذه المشاريع.