 تجهيز أول محطة عائمة للغاز المسال في ألمانيا | DW الأخبار | DW | 17.12.2022

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DW الأخبار

تجهيز أول محطة عائمة للغاز المسال في ألمانيا

أول محطة للغاز المسال تصبح جاهزة في ألمانيا، ومن المتوقع أن تغطي 6% من احتياجات ألمانيا السنوية للغاز. وبوتين يبحث عن بدائل للمشترين الأوروبيين.

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28.11.2022 *** A person on November 28, 2022 watches Farideh Moradkhani, the niece of Supreme Leader Ali Khamenei, speaking in a video posted on YouTube. - Iranian authorities arrested the niece of Supreme Leader Ali Khamenei for denouncing the repression of the protest movement in Iran and calling the government a murderous regime, her brother said on November 26. Known for her activism against the death penalty in Iran, Moradkhani is the daughter of Ali Khamenei's sister, who fled with her family in the 1980s to Iraq. Her father Sheikh Ali Tehrani, who died in October, was an opponent of the Shah of Iran before becoming a critic of the Islamic Republic of Iran. (Photo by AFP)

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A fan wears a Palestinian flag at a live broadcast during the Qatar 2022 World Cup Group D football match between France and Denmark at Stadium 974 in Doha, on November 26, 2022. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

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أول محطة للغاز المسال تصبح جاهزة في ألمانيا، ومن المتوقع أن تغطي 6% من احتياجات ألمانيا السنوية للغاز.

تجهيز أول محطة عائمة للغاز المسال في ألمانيا 16.12.2022

اختتام أعمال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل والاتفاق على مساعدات لأوكرانيا وعقوبات ضد روسيا.

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17.12.2022 *** German Finance Minister Christian Lindner (2ndL), Lower Saxony's State Premier Stephan Weil (5thR), German Minister of Economics and Climate Protection Robert Habeck (2ndR), Parliamentary State Secretary to the Federal Minister of Defence Siemtje Möller (3rdR) listen as German Chancellor Olaf Scholz delivers a speech during the opening ceremony of the Uniper Liquefied Natural Gas (LNG) terminal at the Jade Bight in Wilhelmshaven, northern Germany on December 17, 2022. - Germany on December 17 inaugurates its first liquefied natural gas (LNG) terminal, built in record time, as the country scrambles to adapt to life without Russian energy. (Photo by Axel Heimken / AFP) (Photo by AXEL HEIMKEN/AFP via Getty Images)

ألمانيا تدشن أولى وحداتها العائمة لاستقبال الغاز في بحر الشمال 17.12.2022

افتتح المستشار الألماني أول محطة لتحزين الغاز المسال المستورد على طريق استقلال ألمانيا عن الغاز الروسي. شولتس قال إن هذا يوم جيد لألمانيا، وعلامة جيدة على قوة الاقتصاد الألماني. لكن هناك مخاوف اعتراضات على هذه المشاريع.

WILHELMSHAVEN, GERMANY - NOVEMBER 15: A newly-completed LNG terminal stands on November 15, 2022 near Wilhelmshaven, Germany. The new terminal will allow the docking of floating storage and regasification units (FSRU), which are ships that can convert liquified natural gas back into gas form and then deliver it directly into Germany's gas network and storage system. The facility, Germany's first coastal LNG terminal, will allow Germany to import LNG by ship from countries including the USA and Qatar in order to offset Germany's previous reliance on gas imports from Russia. (Photo by David Hecker/Getty Images)

ألمانيا تعلن عن امتلاء خزانات الغاز.. وافتتاح أول منصة للغاز المسال 15.11.2022

أكدت ألمانيا أن منشآت تخزين الغاز لديها أصبحت ممتلئة تماما، فيما أعلنت عن افتتاح أول منصة لاستقبال حاويات الغاز المسال. يأتي ذلك في إطار جهود تأمين مصادر بديلة للغاز الروسي، الذي بدأت صادراته أيضا تتهاوى.

A picture shows the Ras Laffan Industrial City, Qatar's principal site for production of liquefied natural gas and gas-to-liquid, administrated by Qatar Petroleum, some 80 kilometers (50 miles) north of the capital Doha, on February 6, 2017. The head of energy giant Qatar Petroleum has shrugged off fears that any potential protectionist policies pursued by US President Donald Trump would impact on global oil and gas markets. Saad Al-Kaabi -- who heads state-owned QP, the largest exporter of Liquid Natural Gas and one of the biggest oil companies in the world -- said he expected US policy to remain similar to that exercised under previous presidents. / AFP / KARIM JAAFAR (Photo credit should read KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

الحكومة الألمانية تشيد باتفاق الغاز مع قطر والمعارضة تنتقده 29.11.2022

فيما أعرب المستشار الألماني عن "سعادته البالغة" بصفقة الغاز المسال مع قطر، باعتبارها خطوة نحو تأمين وتنويع مصادر الطاقة لبلاده، رأى زعيم المعارضة في ألمانيا أن كمية الغاز القطري المزمعة "صغيرة ولا تلفت الانتباه".

24.09.2022, Saudi-Arabien, Dschidda: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird auf dem Flughafen von Abu Dhabi von der Ministerin für Klimawandel und Umwelt der Vereinigten Arabischen Emiraten, Mariam bint Mohammed Saeed Hareb Almheiri, empfangen. Nach Saudi-Arabien besucht der Kanzler die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس يتحدث عن تقدم في محادثات شراء الغاز المسال والديزل من الإمارات 25.09.2022

في محطته الخليجية الثانية أجرى المستشار الألماني، أولاف شولتس، مباحثات في الإمارات بشأن إمدادات الطاقة وإيجاد بديل للغاز الروسي، حيث أشار إلى إحراز تقدم في التعاون مع الإمارات في هذا المجال. وسيختم جولته هذه في قطر.