تجهيز أول محطة عائمة للغاز المسال في ألمانيا

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أول محطة للغاز المسال تصبح جاهزة في ألمانيا، ومن المتوقع أن تغطي 6% من احتياجات ألمانيا السنوية للغاز. وبوتين يبحث عن بدائل للمشترين الأوروبيين.
أكدت ألمانيا أن منشآت تخزين الغاز لديها أصبحت ممتلئة تماما، فيما أعلنت عن افتتاح أول منصة لاستقبال حاويات الغاز المسال. يأتي ذلك في إطار جهود تأمين مصادر بديلة للغاز الروسي، الذي بدأت صادراته أيضا تتهاوى.
فيما أعرب المستشار الألماني عن "سعادته البالغة" بصفقة الغاز المسال مع قطر، باعتبارها خطوة نحو تأمين وتنويع مصادر الطاقة لبلاده، رأى زعيم المعارضة في ألمانيا أن كمية الغاز القطري المزمعة "صغيرة ولا تلفت الانتباه".
سجل إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا في الربع الثالث من العام نمواً أكثر ممّا كان متوقعاً، رغم أزمة الطاقة والتضخم الذي يلقي بثقله على أكبر اقتصاد في أوروبا، وفق أرقام رسمية نهائية. ولبعت عدة عوامل في تحقيق هذا النمو.
في محطته الخليجية الثانية أجرى المستشار الألماني، أولاف شولتس، مباحثات في الإمارات بشأن إمدادات الطاقة وإيجاد بديل للغاز الروسي، حيث أشار إلى إحراز تقدم في التعاون مع الإمارات في هذا المجال. وسيختم جولته هذه في قطر.
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