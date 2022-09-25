تجهيز أول محطة عائمة للغاز المسال في ألمانيا

عكس التوقعات.. الاقتصاد الألماني يحقق نموا فصليا رغم الأزمات

سجل إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا في الربع الثالث من العام نمواً أكثر ممّا كان متوقعاً، رغم أزمة الطاقة والتضخم الذي يلقي بثقله على أكبر اقتصاد في أوروبا، وفق أرقام رسمية نهائية. ولبعت عدة عوامل في تحقيق هذا النمو.