 تجنيس والدي ميلانيا ترامب بموجب برنامج يعارضه زوجها | عالم المنوعات | DW | 10.08.2018

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منوعات

تجنيس والدي ميلانيا ترامب بموجب برنامج يعارضه زوجها

رغم انتقاد دونالد ترامب لنظام لم الشمل الذي يتيح للرعايا الأمريكيين المجنسين تولي كفالة أفراد من عائلاتهم، حصل والدا السيدة الأولى على الجنسية بموجب هذا البرنامج.

US-Präsident Donald Trump und Melania Trump (picture alliance/AP Photo/A. Harnik)

خلال حفل تجنيس نظم أمس الخميس 9 أغسطس/آب في نيويورك، حصل والدا ميلانيا ترامب السلوفينية الأصل على الجنسية الأمريكية ويرجح أن التجنيس تم عبر برنامج للم شمل الأسر يعارضه بشدة الرئيس الأمريكي.

 وأدى والدا زوجة الرئيس الأمريكي فيكتور وأماليا نافس اليمين للحصول على الجنسية كما أعلن المحامي المكلف ملفهما مايكل وايلدز لوكالة فرانس برس. وردا على أسئلة صحيفة "نيويورك تايمز" ما إذا كانا حصلا على الجنسية بموجب برنامج أطلق عليه الرئيس اسم "الهجرة المتسلسلة" ويتيح للرعايا الأمريكيين المجنسين أن يتولوا كفالة أفراد من عائلاتهم للحصول على الإقامة الدائمة، قال وايلدز "أفترض ذلك".

 ولم يحدد المحامي الفترة التي استغرقها استكمال إجراءات الحصول على الجنسية كما لم يوضح ما إذا كانت السيدة الأمريكية الأولى كانت وراء كفالة إقامتهما الدائمة.

 

مختارات

بينما أطلق تواري ميلانيا ترامب عن الأنظار العنان لتكهنات عديدة عن صحتها وعلاقتها مع الرئيس الأمريكي المثير للجدل دونالد ترامب، عادت سيدة أمريكا الأولى للظهور من الجديد في حفل تكريم احتضنه البيت الأبيض. (05.06.2018)

انتقدت السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، سياسة الولايات المتحدة في فصل الوالدين والأطفال الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني. عقيلات رؤساء أمريكيين سابقين دخلن على خط الجدل المتصاعد حول ملف الهجرة. (18.06.2018)

 

جدير بالذكر أن ترامب اعتمد منذ توليه منصبه نهجا متشددا في سياسة الهجرة، منتقدا الإجراءات التي تتيح للرعايا الأمريكيين المجنسين أن يتولوا كفالة أقرباء لهم للحصول على الإقامة الدائمة، فهو يعتبر أن هذا النظام "يحرم الأمريكيين من الوظائف، ويهدد الأمن القومي". ولطالما دعا لاعتماد نظام يعتمد على معيار الكفاءة، ومنح الإقامة لأشخاص متعلمين ومهنيين يجيدون اللغة الانجليزية. وفي تغريدة على تويتر في تشرين الثاني/نوفمبر عبر الرئيس بوضوح عن موقفه هذا.

 وكتب "الهجرة المتسلسلة يجب أن تتوقف الآن! بعض الاشخاص يأتون ويجلبون عائلاتهم بكاملها معهم، ما يمكن أن يكون سيئا. غير مقبول".

ولم يتضح موعد حصول والدي ميلانيا ترامب على بطاقات الإقامة الدائمة رغم أنه تم الكشف عن وضعهما هذا في شباط/فبراير من قبل وايلدز وقال وايلدز لصحيفة نيويورك تايمز إن ميلانيا ترامب هي كفيلتهما.

 وبموجب القانون الأمريكي فانه يجب أن يكونا بوضع إقامة دائمة لمدة خمس سنوات قبل أن يصبحا مواطنين أمريكيين، كما أن إجراءات النظر في الملفات يمكن أن تستغرق عدة أشهر بعد ذلك.

فيكتور نافس بائع السيارات في سلوفينيا وآماليا التي عملت سابقا في مصنع أنسجة، في السبعينات من العمر وهما متقاعدان ويمضيان غالبية أوقاتهما في الولايات المتحدة حيث يقضيان الوقت مع ابنتهما وحفيدهما بارون.

س.آ/س.ك (أ.ف.ب)

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موطن ميلانيا ترامب في سلوفينيا

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