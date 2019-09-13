تجنبا للمشكلات والإحراج - تعلم هذه الحركات الرمزية الألمانية

قد لا يدرك المرء وهو يعيش في ألمانيا أنه يوظف كثيراً من الحركات للتعبير عن معانٍ معينة. ولذلك ينبغي الحذر في التعامل مع هذه الحركات، فبعضها وافدة إلى هذا البلد وقد تدل على معانٍ سيئة، كما أن استخدامها الخاطئ قد يؤدي إلى استفزاز الآخرين وإثارة غضبهم، عوضا عن إيصال معلومة صغيرة لهم.

موقع فلونت يو "fluentu" لتعليم اللغة الألمانية عرض مجموعة من الحركات، التي يمكن للمرء أن يتعامل بها أو يتجنبها عند محاورة الآخرين للوصول إلى نتائج إيجابية معهم. الفيديو أدناه يكشف عن كل الحركات:

1. ضغط الإبهام في باطن الكف، لتمني الحظ لنفسك أو للآخرين، وهي لا تشبه قط الحركة البريطانية الأمريكية المعروفة بتقاطع الأصابع "كروس فنغر"، واستخدامها في ألمانيا يثير استغراب الناس، لأنهم باختصار لا يعرفونها. لكن لابد من التنبيه أنك يجب أن ترفع القبضة لتبين الحركة، والبعض يعملها بالقبضتين معاً.

2. الضغط على الجبهة بالسبابة للدلالة على أن ما يقوله أحدهم أو ما أشار إليه سابقاً يدل على الغباء، ويتم ذلك بضغط السبابة على الجبهة، وأحيانا بضغطات متقطعة قصيرة على الجبين بالسبابة. هذه الحركة تستخدم بين الأصدقاء فحسب، واستخدامها مع الغرباء فيه إهانة واستفزاز لمشاعرهم.

3. التلويح بالكف أمام الوجه، وتدل على أن ما يقوله المتحدث أو ما يشير إليه في حديث نقله عن شخص آخر فيه سخافة، أو يدل على الغباء. العبارة الأقرب المعبرة عنها هذه الحركة هي "هل تقصد حقا ما تقول؟ أم أنك تمزح؟!"

4. وضع يديك في جيوبك أثناء الحوار. هذا الأمر يعد إهانة وقلة احترام لمحدثك. وهكذا يجب الانتباه إلى ضرورة إخراج يديك من جيوبك أثناء محاورتك لشخص ما.

5. سحب جفن العين التحتي إلى أسفل. هذه حركة ألمانية بامتياز، فحين تريد التهكم والسخرية عادة، تفعل ذلك بنبرة صوتك في اللغات الأخرى، أما في الألمانية فأنت تفعل ذلك بهذه الحركة. والألمان يقصدون بها تأكيد السخرية أو التهكم.

6. رفع الإبهام إلى أعلى من قبضة مضمومة مرفوعة لا يدل على شيء ايجابي، بل يدل على العدد 1 فحسب، هذا في ألمانيا، أما في أغلب الثقافات فتعني علامة رفع القبضة مع الإبهام إلى أعلى أن وضعك ايجابي، أو أنك في خير حال، أو أن الشيء الجاري الحديث عنه في أحسن حال. بمعنى لو سألتك نادلة المطعم، كم صحناً تحتاج، وأردت أن تقول لها "صحن واحد" لكن إيماءً، فما عليك سوى أن ترفع إبهامك.

7.علامة أوكي لدى الثقافات الأنغلوسكسونية هي ضم الإبهام والسبابة في حلقة دائرية مع فرد باقي أصابع الكف، حتى أن ايموجي فيسبوك أتخذ هذه الإشارة علامة على أوكي، لكن في ألمانيا وفي البلدان الناطقة بالألمانية تعد هذه الحركة إهانة بالغة، وتلميحاً إلى أوضاع مشينة.

لغة الجسد في كل ثقافات العالم لها خصوصيات، وعلى المرء الوافد على تلك الثقافات أن يتعرف على تلك الخصوصيات قبل أن يقلد ايماءات لغة الجسد تجنباً للمواقف المحرجة.

الفيديو أدناه يكشف عن هذه الحركات:

م.م/ ف.ي