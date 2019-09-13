تجنبا للمشكلات والإحراج - تعلم هذه الحركات الرمزية الألمانية
يملك الألمان بضع حركات تؤدي معاني جمل أحياناً، ويطلق عليها البعض لغة الحركات. وهي في الغالب حركات بالأصابع، أو باليدين أو بالأكتاف، وأحيانا صوت باللسان أو الشفاه تؤدي معنى كاملا يغني عن الكلام. لنتعرف عليها.
قد لا يدرك المرء وهو يعيش في ألمانيا أنه يوظف كثيراً من الحركات للتعبير عن معانٍ معينة. ولذلك ينبغي الحذر في التعامل مع هذه الحركات، فبعضها وافدة إلى هذا البلد وقد تدل على معانٍ سيئة، كما أن استخدامها الخاطئ قد يؤدي إلى استفزاز الآخرين وإثارة غضبهم، عوضا عن إيصال معلومة صغيرة لهم.
موقع فلونت يو "fluentu" لتعليم اللغة الألمانية عرض مجموعة من الحركات، التي يمكن للمرء أن يتعامل بها أو يتجنبها عند محاورة الآخرين للوصول إلى نتائج إيجابية معهم. الفيديو أدناه يكشف عن كل الحركات:
1. ضغط الإبهام في باطن الكف، لتمني الحظ لنفسك أو للآخرين، وهي لا تشبه قط الحركة البريطانية الأمريكية المعروفة بتقاطع الأصابع "كروس فنغر"، واستخدامها في ألمانيا يثير استغراب الناس، لأنهم باختصار لا يعرفونها. لكن لابد من التنبيه أنك يجب أن ترفع القبضة لتبين الحركة، والبعض يعملها بالقبضتين معاً.
2. الضغط على الجبهة بالسبابة للدلالة على أن ما يقوله أحدهم أو ما أشار إليه سابقاً يدل على الغباء، ويتم ذلك بضغط السبابة على الجبهة، وأحيانا بضغطات متقطعة قصيرة على الجبين بالسبابة. هذه الحركة تستخدم بين الأصدقاء فحسب، واستخدامها مع الغرباء فيه إهانة واستفزاز لمشاعرهم.
3. التلويح بالكف أمام الوجه، وتدل على أن ما يقوله المتحدث أو ما يشير إليه في حديث نقله عن شخص آخر فيه سخافة، أو يدل على الغباء. العبارة الأقرب المعبرة عنها هذه الحركة هي "هل تقصد حقا ما تقول؟ أم أنك تمزح؟!"
4. وضع يديك في جيوبك أثناء الحوار. هذا الأمر يعد إهانة وقلة احترام لمحدثك. وهكذا يجب الانتباه إلى ضرورة إخراج يديك من جيوبك أثناء محاورتك لشخص ما.
5. سحب جفن العين التحتي إلى أسفل. هذه حركة ألمانية بامتياز، فحين تريد التهكم والسخرية عادة، تفعل ذلك بنبرة صوتك في اللغات الأخرى، أما في الألمانية فأنت تفعل ذلك بهذه الحركة. والألمان يقصدون بها تأكيد السخرية أو التهكم.
6. رفع الإبهام إلى أعلى من قبضة مضمومة مرفوعة لا يدل على شيء ايجابي، بل يدل على العدد 1 فحسب، هذا في ألمانيا، أما في أغلب الثقافات فتعني علامة رفع القبضة مع الإبهام إلى أعلى أن وضعك ايجابي، أو أنك في خير حال، أو أن الشيء الجاري الحديث عنه في أحسن حال. بمعنى لو سألتك نادلة المطعم، كم صحناً تحتاج، وأردت أن تقول لها "صحن واحد" لكن إيماءً، فما عليك سوى أن ترفع إبهامك.
7.علامة أوكي لدى الثقافات الأنغلوسكسونية هي ضم الإبهام والسبابة في حلقة دائرية مع فرد باقي أصابع الكف، حتى أن ايموجي فيسبوك أتخذ هذه الإشارة علامة على أوكي، لكن في ألمانيا وفي البلدان الناطقة بالألمانية تعد هذه الحركة إهانة بالغة، وتلميحاً إلى أوضاع مشينة.
لغة الجسد في كل ثقافات العالم لها خصوصيات، وعلى المرء الوافد على تلك الثقافات أن يتعرف على تلك الخصوصيات قبل أن يقلد ايماءات لغة الجسد تجنباً للمواقف المحرجة.
الفيديو أدناه يكشف عن هذه الحركات:
م.م/ ف.ي
عندما تتحدث السياسة بلغة الجسد!
الجسم أبلغ إنباء من الكلام
"لا يمكننا التوقف عن التواصل"هذ ما كتبه الطبيب النفسي وخبير الاتصال بول فاتزلافكي. وهو ما ينطبق على السياسيين كالرئيس فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. بدورها لجأت حركة فيمن النسائية إلى لغة الجسد المباشرة لتوصيل رسالتها الاحتجاجية.
عندما تتحدث السياسة بلغة الجسد!
الاحتكاك ممنوع!
المرفقان جانبا وكفاها نحو الأمام وأطراف الأصابع منطبقة على بعضها أو مبعدة قليلا. لا تحتاج أنغيلا ميركل إلى مساحة كبيرة وتتجنب أي احتكاك جسدي على عكس الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وقليلا ما تظهر أسنانها عندما تبتسم. تجسد المستشارة الجدية وتستغل ذلك لصالح وظيفتها.
عندما تتحدث السياسة بلغة الجسد!
لا يعوزه طول اللسان
تبدو تعبيرات وجه مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني بيير شتاينبروك جدية تماما كالمستشارة ميركل. لكن الاستمتاع بالحياة يبدو مختلفا حسب اعتقاد الخبير شتيفان فيرا. فبعد تحدثه بصراحة ووضوح، غالبا ما يكون فمّ شتاينبروك مغلقا بشدة. فهل هي بمثابة حماية ذاتية من ردود فعل محتملة؟ إذ يرى فيرا أن إغلاق المرء لحواسه هو أمر من الدماغ عندما لا يرغب باستقبال معلومات من المحيط الخارجي.
عندما تتحدث السياسة بلغة الجسد!
جذاب رغم عدم الوفاء بالوعود
على عكس ذلك يبحث رجل البيت الأبيض الجذاب وصاحب الابتسامة الدائمة أوباما عن نظرات واحتكاك جسدي. أما خطاباته فقليلا ما يقرأها، وكثيرا ما يحضن من حوله. وتعبيرات وجهه وإيماءاته متغيرة جدا. ولغة جسده هي أحد أهم الأسباب التي تجعله يحظى بشعبية كبيرة في العديد من البلدان رغم عدم التزامه بجميع وعوده الانتخابية على حد اعتبار شتفان فيرا.
عندما تتحدث السياسة بلغة الجسد!
إعوجاج يساعد على هدوء الاعصاب
ولكن كأول رئيس أمريكي من أصل إفريقي يسعى إلى إيجاد توازن بين الشفافية ولغة الجسد التي ترتبط بشكل كبير بطبقة المثقفين بالولايات المتحدة. ويبقى ظهره مستقيما حتى عندما يرغب بالدوران يمينا أو يسارا. انحناء في وسطه يساعد على إضفاء هدوء الأعصاب.
عندما تتحدث السياسة بلغة الجسد!
البساطة والقرب من الآخرين
يتميز أسلوب تعامل السياسيين في أمريكا اللاتينية بأنه عاطفي وغير رسمي، إذ يميل البعض للاستعراضات المسرحية. وكغيرها من قادة جنوب أمريكا تفضل رئيسة البرازيل ديلما روسيف (يمين) التعامل بدون ألقاب، فأثناء حديثها تستبدل كلمة المواطنين بالأصدقاء.
عندما تتحدث السياسة بلغة الجسد!
السخرية المرحة
السخرية والتهكم لا يمكن نسيان ماقاله هوغو تشافيز رئيس فنزويلا الراحل في الاجتماع العام للأمم المتحدة عام 2006 "أمس كان الشيطان هنا"، ويقصد آنذاك الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش. ويتميز رؤوساء أمريكا اللاتينية بروحهم المرحة إلى جانب التهجمات الشخصية ضد المعارضين السياسيين، إذ كان تشافيز يستبدل اسم وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس باسم "كوندولنزيا" وتعني التعازي.
عندما تتحدث السياسة بلغة الجسد!
التشنج الثوري لتغطية العيوب
الحركات الواضحة للذارعين، كالضرب بقبضة اليد على الطاولة، ومدّ الرأس نحو الأمام، هي عادة إشارات احتجاجية كما يفعل هنا الزعيم الكوبي فيدل كاسترو. ويتم تقبل هذه الحركات عندما تكون أحوال البلد متعثرة، حسبما يرى شتيفان فيرا. أماعند ما تكون أحوال البلد جيدة يتم انتخاب شخص توحي لغة جسده بالهدوء والاستمرارية.
عندما تتحدث السياسة بلغة الجسد!
إستعراض القوة لتعويض النقص
يستعرض فلاديمير بوتين رجولته أثناء التحليق بالطائرات الشراعية ورحلات الصياد. بوتين لا يمتلك قامة طويلة، ما يدفعه للبحث عن وسائل أخرى لإثبات ذاته، حسب رأي شتيفان فيرا. وغالبا ما يميل بجبينه نحو الأمام و تعبيرات وجهه متحفظة، ما يعطي انطباعا بأنه شخص في منتهى القوة بل وحتى شرير.
عندما تتحدث السياسة بلغة الجسد!
زير النساء..مكروه محبوب
كثافة شعر قليلة مقابل حركات وتعبيرات وجه أكثر، إضافة إلى الكثير من المخالفات القانونية والفضائج الجنسية يتساءل كثيرون في الخارج "كيف يمكن لبلد أن يقبل برئيس وزراء كهذا؟" إلا أن طريقة تعامل سيلفيو برلسكوني غير الرسمية والساخرة تعجب الكثير من الإيطاليين ولغة الجسد وتحظى بقبولهم.
عندما تتحدث السياسة بلغة الجسد!
طريقة تقديم الذات
على عكس برلوسكوني تميز كلا من ماريو مونتي وأنريكو ليتا (يسار) بإيماءات جدية ومتحفظة. تناقض مماثل حصل في فرنسا بعد أن حلّ فرنسوا أولاند (يمين) مكان نيكولا ساركوزي. فقد وصف أولاند نفسه ب"الرجل العادي". وتلاحظ الباحثة السياسية باولا ديل أن الناخبين في كثير من الأحيان يختارون أو يرفضون مرشحا ما بناء على طريقة تقديمه لنفسه.
عندما تتحدث السياسة بلغة الجسد!
المنقذ في حالات الطوارئ
يستغل السياسيون غالبا حدوث الكوارث ليتقربوا من الجمهور ويثبتوا أنهم في خضم معاناة الناس، ومن ثم كسب حب الشعب وتحقيق مكاسب انتخابية. لكن قد يحدث العكس وتتهم الحكومة بالتقصير أو الفشل ومن ثم تفقد التفاف الناس حولها.