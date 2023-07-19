"تجنبا للاعتقال".. بوتين لن يشارك في قمة البريكس بجنوب أفريقيا

أعلن مكتب الرئاسة في جنوب أفريقيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة دول مجموعة البريكس المقرر عقدها الشهر المقبل. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن رئاسة جنوب أفريقيا قالت في بيان، اليوم الأربعاء (19 يوليو/تموز 2023)، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سينوب عن بوتين في القمة.

ويُجنّب هذا الإعلان بريتوريا معضلة شائكة، في الوقت الذي تترأس فيه مجموعة دول البريكس (جنوب أفريقيا، البرازيل، الصين، الهند، روسيا)، ورفضت إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. ودُعي بوتين إلى قمة الدول النامية الخمس، المقرّر عقدها من 22 إلى 24 آب/أغسطس في جوهانسبرغ.

ولكن الرئيس الروسي كان قد استُهدف في بداية آذار/مارس بمذكّرة من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جريمة حرب تتمثّل في "ترحيل" أطفال أوكرانيين منذ غزو أوكرانيا، وهي اتهامات ترفضها موسكو بالكامل.

فيما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله إن بوتين سيشارك في قمة مجموعة بريكس عبر الفيديو.

ومن المفترض نظرياً أن تقوم جنوب أفريقيا باعتقال بوتين في حال دخل أراضيها، بصفتها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح فنسنت ماغوينيا، الناطق باسم الرئيس سيريل رامابوزا، في البيان: "بالاتفاق المتبادل، لن يحضر الرئيس فلاديمير بوتين من روسيا الاتحادية القمة. لكن روسيا الاتحادية ستتمثل بوزير خارجيتها سيرغي لافروف". وقال ماغوينيا إنّه تمّ اتخاذ هذا القرار بعد "عدد من المشاورات" التي أجراها رامابوزا في الأشهر الأخيرة، وكان آخرها "الليلة الماضية".

وقال رامابوزا في وثائق نُشرت الثلاثاء في خضم نقاش وطني بشأن هذه المسألة إنّ توقيف فلاديمير بوتين سيكون بمثابة "إعلان حرب" على روسيا وسيهدّد "أمن وسلام ونظام الدولة" في جنوب إفريقيا.

وكانت القضية قد اتخذت منعطفاً قانونياً حيث طلب التحالف الديموقراطي، الذي يعدّ الحزب المعارض الرئيسي في جنوب أفريقيا، من المحاكم إجبار الحكومة على ضمان اعتقال بوتين وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا وطأت قدماه البلاد.

وفي مقابلة مع وسيلة إعلام محلية نُشرت مؤخرًا، قال نائب رئيس جنوب إفريقيا بول ماشاتيلي إنّ حكومته تسعى إلى إقناع فلاديمير بوتين بعدم المجيء إلى القمة.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، ا.ف.ب)