تجنبا للإحراج!.. تعرف على "قواعد الإتيكيت" عند زيارتك ألمانيا

"ثقافة التعري"

عند التنزه في أحد الشواطئ يمكن رؤية البعض وهم عراة حيث يوجد في ألمانيا العديد من الشواطئ المخصصة للعراة وتسمى ((FKK. وفي حالة عدم الارتياح إزاء ذلك، يمكنك الذهاب إلى الشواطئ التقليدية. ومع ذلك، تتطلب معظم حمامات الساونا في ألمانيا التعري تماما. التعري لا يقتصر على السباحة والاستجمام على الشواطئ في ألمانيا، بل أيضا على التجول بين أحضان الطبيعة في أماكن محددة طبعا، وإلا تعرض الشخص للغرامة.