 تجنبا للإحراج!.. تعرف على "قواعد الإتيكيت" عند زيارتك ألمانيا | جميع المحتويات | DW | 09.04.2023

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ثقافة ومجتمع

تجنبا للإحراج!.. تعرف على "قواعد الإتيكيت" عند زيارتك ألمانيا

يُعرف عن الشعب الألماني الكثير من الصفات خاصة الانضباط والدقة، لكن هناك أيضا العديد من السلوكيات المجتمعية في الحياة اليومية. ملف الصور التالي يسلط الضوء على "قواعد الإتيكيت" في ألمانيا تجنب الزائر الوقوع في أي إحراج.

  • BG Deutschland Ausgehen | Badesee in Oranienburg

    صيغة Du  وصيغة Sie  -- "أنت"

    تمتاز اللغة الألمانية بخصائص مميزة وأبرزها أن صيغة "Du" أو "أنت" للتحدث مع الأصدقاء والشباب وصيغة "Sie" (صيغة الاحترام) أو أنت للتحدث مع الغرباء. اعتمادا على الأعمار وطبيعة العلاقة، قد يختار البعض المخاطبة بـ "Du" أو "Sie".

  • BG Deutschland Ausgehen | Berlin

    حجز مواعيد عبر الهاتف

    في حالة التخطيط لتناول العشاء مع صديق أو صديقة في مطعم ألماني، هناك بعض الخطوات حيال حجز مكان في المطاعم الألمانية. عند الاتصال، يتعين ذكر الاسم الأول واسم العائلة وأحيانا الوظيفة. ومن غير المعتاد أن يطلب المسؤول تكرار الاسم عند إتمام الحجز.

  • BG Deutschland Ausgehen | Straßencafe am Marktplatz

    الالتزام بالمواعيد.. شيء مقدس في ألمانيا

    يُعرف عن الشعب الألماني الالتزام بالمواعيد بشكل دقيق فيما يعد التأخر عن المواعيد أمرا غير مقبول. لذا عند الاتفاق على مقابلة شخص على سبيل المثال عند الساعة السابعة مساء يتعين الحضور في الموعد. وفي حالة التأخر، يمكن إرسال رسالة عبر الهاتف لتوضيح ذلك. وينطبق الأمر أيضا عند حجز أماكن في المطاعم، يتعين الالتزام بالمواعيد وإلا فقد تجد زبائن آخرين على الطاولة التي قمت بحجزها.

  • BG Deutschland Ausgehen | Hackescher Markt

    إتيكيت تناول الطعام

    عندما مقابلة صديق جديد أو صديقة جديدة في ألمانيا في المطعم، هناك إتيكيت عند تناول الطعام. يبدأ الأصدقاء بتبادل التحية والقول "شهية طيبة" قبل الأكل والشرب. ومن الوقاحة أن يتحدث شخص وفي فمه الطعام، في بعض الأحيان، يتم وضع منديل على الحُجر طوال الوجبة. وفي حالة عدم استكمال الوجبة، يمكن أخذ ما تبقى منها إلى المنزل.

  • BG Deutschland Ausgehen | Dinner

    احتساء المشروبات الروحية

    يشرب الكثير من الألمان البيرة (الجعة) والمشروبات الكحولية عند تناول الطعام خاصة النبيذ الأحمر في حالة وجود أطعمة من اللحوم، والنبيذ الأبيض في حالة تناول مأكولات بحرية. وعند تناول المشروب، يقوم الأصدقاء برفع الأكواب وقرعها وقول "Prost" وتعني "في صحتك". وتقول أساطير ألمانية، أن عدم القيام بذلك قد يجلب الحظ السيئ.

  • BG Deutschland Ausgehen | Trinkgeld

    دفع فاتورة الطعام

    في حالة تناول الطعام مع أصدقاء في مطعم ما، هناك بعض الإتيكيت حيال دفع فاتورة الطعام إذ يتباين ذلك اعتمادا على قوة العلاقة. في كثير من الأحيان، يقوم الأصدقاء بتقاسيم قيمة الفاتورة. وفي حالة المواعدة، قد يدفع الرجل حساب المطعم. يمكن دفع 10٪ من قيمة الفاتورة في صورة بقشيش، وهي لا تطلب ولكن تدفع اختياريا وتعبيرا عن الرضا بالخدمة.

  • BG Deutschland Ausgehen | Michelswiesen in Hamburg

    إعادة التدوير

    تعد قضية إعادة التدوير هامة في ألمانيا حيث يتعين فصل النفايات الزجاجية عن البلاستيكية والورقية وبقايا الطعام ووضعها في مكان مخصص لكل منها. تحتوي العديد من المنازل على صناديق نفايات ذات ألوان مختلفة في الطابق السفلي أو الفناء الخلفي خاصة بالنفايات. وتنشر صناديق القمامة في كل مكان في البلاد مع وجود عبارة تميز كل صندوق سواء أكان مخصصا للنفايات البلاستيكية أو الزجاجية.

  • BG Deutschland Ausgehen | Autobahn

    الانضباط المروري

    في حالة السفر داخل البلاد سواء للذهاب إلى الشواطئ أو قضاء العطلات، فستكون القيادة على الطرق السريعة الخيار الأمثل. وهناك قواعد صارمة للقيادة على الطرق السريعة في ألمانيا فهناك حد أقصى للسرعة والقيادة على الجانب الأيمن من الطريق حيث أن الجانب الأيسر مخصص للسائقين الذين يقودون مركباتهم بسرعات عالية أو لتجاوز سيارة أخرى. وفي بعض الخطوط الطويلة ليس هناك حد أقصى للسرعة.

  • BG Deutschland Ausgehen | FKK

    "ثقافة التعري"

    عند التنزه في أحد الشواطئ يمكن رؤية البعض وهم عراة حيث يوجد في ألمانيا العديد من الشواطئ المخصصة للعراة وتسمى ((FKK. وفي حالة عدم الارتياح إزاء ذلك، يمكنك الذهاب إلى الشواطئ التقليدية. ومع ذلك، تتطلب معظم حمامات الساونا في ألمانيا التعري تماما. التعري لا يقتصر على السباحة والاستجمام على الشواطئ في ألمانيا، بل أيضا على التجول بين أحضان الطبيعة في أماكن محددة طبعا، وإلا تعرض الشخص للغرامة.


  • BG Deutschland Ausgehen | Badesee in Oranienburg

    صيغة Du  وصيغة Sie  -- "أنت"

    تمتاز اللغة الألمانية بخصائص مميزة وأبرزها أن صيغة "Du" أو "أنت" للتحدث مع الأصدقاء والشباب وصيغة "Sie" (صيغة الاحترام) أو أنت للتحدث مع الغرباء. اعتمادا على الأعمار وطبيعة العلاقة، قد يختار البعض المخاطبة بـ "Du" أو "Sie".

  • BG Deutschland Ausgehen | Berlin

    حجز مواعيد عبر الهاتف

    في حالة التخطيط لتناول العشاء مع صديق أو صديقة في مطعم ألماني، هناك بعض الخطوات حيال حجز مكان في المطاعم الألمانية. عند الاتصال، يتعين ذكر الاسم الأول واسم العائلة وأحيانا الوظيفة. ومن غير المعتاد أن يطلب المسؤول تكرار الاسم عند إتمام الحجز.

  • BG Deutschland Ausgehen | Straßencafe am Marktplatz

    الالتزام بالمواعيد.. شيء مقدس في ألمانيا

    يُعرف عن الشعب الألماني الالتزام بالمواعيد بشكل دقيق فيما يعد التأخر عن المواعيد أمرا غير مقبول. لذا عند الاتفاق على مقابلة شخص على سبيل المثال عند الساعة السابعة مساء يتعين الحضور في الموعد. وفي حالة التأخر، يمكن إرسال رسالة عبر الهاتف لتوضيح ذلك. وينطبق الأمر أيضا عند حجز أماكن في المطاعم، يتعين الالتزام بالمواعيد وإلا فقد تجد زبائن آخرين على الطاولة التي قمت بحجزها.

  • BG Deutschland Ausgehen | Hackescher Markt

    إتيكيت تناول الطعام

    عندما مقابلة صديق جديد أو صديقة جديدة في ألمانيا في المطعم، هناك إتيكيت عند تناول الطعام. يبدأ الأصدقاء بتبادل التحية والقول "شهية طيبة" قبل الأكل والشرب. ومن الوقاحة أن يتحدث شخص وفي فمه الطعام، في بعض الأحيان، يتم وضع منديل على الحُجر طوال الوجبة. وفي حالة عدم استكمال الوجبة، يمكن أخذ ما تبقى منها إلى المنزل.

  • BG Deutschland Ausgehen | Dinner

    احتساء المشروبات الروحية

    يشرب الكثير من الألمان البيرة (الجعة) والمشروبات الكحولية عند تناول الطعام خاصة النبيذ الأحمر في حالة وجود أطعمة من اللحوم، والنبيذ الأبيض في حالة تناول مأكولات بحرية. وعند تناول المشروب، يقوم الأصدقاء برفع الأكواب وقرعها وقول "Prost" وتعني "في صحتك". وتقول أساطير ألمانية، أن عدم القيام بذلك قد يجلب الحظ السيئ.

  • BG Deutschland Ausgehen | Trinkgeld

    دفع فاتورة الطعام

    في حالة تناول الطعام مع أصدقاء في مطعم ما، هناك بعض الإتيكيت حيال دفع فاتورة الطعام إذ يتباين ذلك اعتمادا على قوة العلاقة. في كثير من الأحيان، يقوم الأصدقاء بتقاسيم قيمة الفاتورة. وفي حالة المواعدة، قد يدفع الرجل حساب المطعم. يمكن دفع 10٪ من قيمة الفاتورة في صورة بقشيش، وهي لا تطلب ولكن تدفع اختياريا وتعبيرا عن الرضا بالخدمة.

  • BG Deutschland Ausgehen | Michelswiesen in Hamburg

    إعادة التدوير

    تعد قضية إعادة التدوير هامة في ألمانيا حيث يتعين فصل النفايات الزجاجية عن البلاستيكية والورقية وبقايا الطعام ووضعها في مكان مخصص لكل منها. تحتوي العديد من المنازل على صناديق نفايات ذات ألوان مختلفة في الطابق السفلي أو الفناء الخلفي خاصة بالنفايات. وتنشر صناديق القمامة في كل مكان في البلاد مع وجود عبارة تميز كل صندوق سواء أكان مخصصا للنفايات البلاستيكية أو الزجاجية.

  • BG Deutschland Ausgehen | Autobahn

    الانضباط المروري

    في حالة السفر داخل البلاد سواء للذهاب إلى الشواطئ أو قضاء العطلات، فستكون القيادة على الطرق السريعة الخيار الأمثل. وهناك قواعد صارمة للقيادة على الطرق السريعة في ألمانيا فهناك حد أقصى للسرعة والقيادة على الجانب الأيمن من الطريق حيث أن الجانب الأيسر مخصص للسائقين الذين يقودون مركباتهم بسرعات عالية أو لتجاوز سيارة أخرى. وفي بعض الخطوط الطويلة ليس هناك حد أقصى للسرعة.

  • BG Deutschland Ausgehen | FKK

    "ثقافة التعري"

    عند التنزه في أحد الشواطئ يمكن رؤية البعض وهم عراة حيث يوجد في ألمانيا العديد من الشواطئ المخصصة للعراة وتسمى ((FKK. وفي حالة عدم الارتياح إزاء ذلك، يمكنك الذهاب إلى الشواطئ التقليدية. ومع ذلك، تتطلب معظم حمامات الساونا في ألمانيا التعري تماما. التعري لا يقتصر على السباحة والاستجمام على الشواطئ في ألمانيا، بل أيضا على التجول بين أحضان الطبيعة في أماكن محددة طبعا، وإلا تعرض الشخص للغرامة.


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