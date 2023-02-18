تجنبا للإحراج!.. تعرف على "قواعد الإتيكيت" عند زيارتك ألمانيا
يُعرف عن الشعب الألماني الكثير من الصفات خاصة الانضباط والدقة، لكن هناك أيضا العديد من السلوكيات المجتمعية في الحياة اليومية. ملف الصور التالي يسلط الضوء على "قواعد الإتيكيت" في ألمانيا تجنب الزائر الوقوع في أي إحراج.
صيغة Du وصيغة Sie -- "أنت"
تمتاز اللغة الألمانية بخصائص مميزة وأبرزها أن صيغة "Du" أو "أنت" للتحدث مع الأصدقاء والشباب وصيغة "Sie" (صيغة الاحترام) أو أنت للتحدث مع الغرباء. اعتمادا على الأعمار وطبيعة العلاقة، قد يختار البعض المخاطبة بـ "Du" أو "Sie".
حجز مواعيد عبر الهاتف
في حالة التخطيط لتناول العشاء مع صديق أو صديقة في مطعم ألماني، هناك بعض الخطوات حيال حجز مكان في المطاعم الألمانية. عند الاتصال، يتعين ذكر الاسم الأول واسم العائلة وأحيانا الوظيفة. ومن غير المعتاد أن يطلب المسؤول تكرار الاسم عند إتمام الحجز.
الالتزام بالمواعيد.. شيء مقدس في ألمانيا
يُعرف عن الشعب الألماني الالتزام بالمواعيد بشكل دقيق فيما يعد التأخر عن المواعيد أمرا غير مقبول. لذا عند الاتفاق على مقابلة شخص على سبيل المثال عند الساعة السابعة مساء يتعين الحضور في الموعد. وفي حالة التأخر، يمكن إرسال رسالة عبر الهاتف لتوضيح ذلك. وينطبق الأمر أيضا عند حجز أماكن في المطاعم، يتعين الالتزام بالمواعيد وإلا فقد تجد زبائن آخرين على الطاولة التي قمت بحجزها.
إتيكيت تناول الطعام
عندما مقابلة صديق جديد أو صديقة جديدة في ألمانيا في المطعم، هناك إتيكيت عند تناول الطعام. يبدأ الأصدقاء بتبادل التحية والقول "شهية طيبة" قبل الأكل والشرب. ومن الوقاحة أن يتحدث شخص وفي فمه الطعام، في بعض الأحيان، يتم وضع منديل على الحُجر طوال الوجبة. وفي حالة عدم استكمال الوجبة، يمكن أخذ ما تبقى منها إلى المنزل.
احتساء المشروبات الروحية
يشرب الكثير من الألمان البيرة (الجعة) والمشروبات الكحولية عند تناول الطعام خاصة النبيذ الأحمر في حالة وجود أطعمة من اللحوم، والنبيذ الأبيض في حالة تناول مأكولات بحرية. وعند تناول المشروب، يقوم الأصدقاء برفع الأكواب وقرعها وقول "Prost" وتعني "في صحتك". وتقول أساطير ألمانية، أن عدم القيام بذلك قد يجلب الحظ السيئ.
دفع فاتورة الطعام
في حالة تناول الطعام مع أصدقاء في مطعم ما، هناك بعض الإتيكيت حيال دفع فاتورة الطعام إذ يتباين ذلك اعتمادا على قوة العلاقة. في كثير من الأحيان، يقوم الأصدقاء بتقاسيم قيمة الفاتورة. وفي حالة المواعدة، قد يدفع الرجل حساب المطعم. يمكن دفع 10٪ من قيمة الفاتورة في صورة بقشيش، وهي لا تطلب ولكن تدفع اختياريا وتعبيرا عن الرضا بالخدمة.
إعادة التدوير
تعد قضية إعادة التدوير هامة في ألمانيا حيث يتعين فصل النفايات الزجاجية عن البلاستيكية والورقية وبقايا الطعام ووضعها في مكان مخصص لكل منها. تحتوي العديد من المنازل على صناديق نفايات ذات ألوان مختلفة في الطابق السفلي أو الفناء الخلفي خاصة بالنفايات. وتنشر صناديق القمامة في كل مكان في البلاد مع وجود عبارة تميز كل صندوق سواء أكان مخصصا للنفايات البلاستيكية أو الزجاجية.
الانضباط المروري
في حالة السفر داخل البلاد سواء للذهاب إلى الشواطئ أو قضاء العطلات، فستكون القيادة على الطرق السريعة الخيار الأمثل. وهناك قواعد صارمة للقيادة على الطرق السريعة في ألمانيا فهناك حد أقصى للسرعة والقيادة على الجانب الأيمن من الطريق حيث أن الجانب الأيسر مخصص للسائقين الذين يقودون مركباتهم بسرعات عالية أو لتجاوز سيارة أخرى. وفي بعض الخطوط الطويلة ليس هناك حد أقصى للسرعة.
"ثقافة التعري"
عند التنزه في أحد الشواطئ يمكن رؤية البعض وهم عراة حيث يوجد في ألمانيا العديد من الشواطئ المخصصة للعراة وتسمى ((FKK. وفي حالة عدم الارتياح إزاء ذلك، يمكنك الذهاب إلى الشواطئ التقليدية. ومع ذلك، تتطلب معظم حمامات الساونا في ألمانيا التعري تماما. التعري لا يقتصر على السباحة والاستجمام على الشواطئ في ألمانيا، بل أيضا على التجول بين أحضان الطبيعة في أماكن محددة طبعا، وإلا تعرض الشخص للغرامة.
صيغة Du وصيغة Sie -- "أنت"
تمتاز اللغة الألمانية بخصائص مميزة وأبرزها أن صيغة "Du" أو "أنت" للتحدث مع الأصدقاء والشباب وصيغة "Sie" (صيغة الاحترام) أو أنت للتحدث مع الغرباء. اعتمادا على الأعمار وطبيعة العلاقة، قد يختار البعض المخاطبة بـ "Du" أو "Sie".
حجز مواعيد عبر الهاتف
في حالة التخطيط لتناول العشاء مع صديق أو صديقة في مطعم ألماني، هناك بعض الخطوات حيال حجز مكان في المطاعم الألمانية. عند الاتصال، يتعين ذكر الاسم الأول واسم العائلة وأحيانا الوظيفة. ومن غير المعتاد أن يطلب المسؤول تكرار الاسم عند إتمام الحجز.
الالتزام بالمواعيد.. شيء مقدس في ألمانيا
يُعرف عن الشعب الألماني الالتزام بالمواعيد بشكل دقيق فيما يعد التأخر عن المواعيد أمرا غير مقبول. لذا عند الاتفاق على مقابلة شخص على سبيل المثال عند الساعة السابعة مساء يتعين الحضور في الموعد. وفي حالة التأخر، يمكن إرسال رسالة عبر الهاتف لتوضيح ذلك. وينطبق الأمر أيضا عند حجز أماكن في المطاعم، يتعين الالتزام بالمواعيد وإلا فقد تجد زبائن آخرين على الطاولة التي قمت بحجزها.
إتيكيت تناول الطعام
عندما مقابلة صديق جديد أو صديقة جديدة في ألمانيا في المطعم، هناك إتيكيت عند تناول الطعام. يبدأ الأصدقاء بتبادل التحية والقول "شهية طيبة" قبل الأكل والشرب. ومن الوقاحة أن يتحدث شخص وفي فمه الطعام، في بعض الأحيان، يتم وضع منديل على الحُجر طوال الوجبة. وفي حالة عدم استكمال الوجبة، يمكن أخذ ما تبقى منها إلى المنزل.
احتساء المشروبات الروحية
يشرب الكثير من الألمان البيرة (الجعة) والمشروبات الكحولية عند تناول الطعام خاصة النبيذ الأحمر في حالة وجود أطعمة من اللحوم، والنبيذ الأبيض في حالة تناول مأكولات بحرية. وعند تناول المشروب، يقوم الأصدقاء برفع الأكواب وقرعها وقول "Prost" وتعني "في صحتك". وتقول أساطير ألمانية، أن عدم القيام بذلك قد يجلب الحظ السيئ.
دفع فاتورة الطعام
في حالة تناول الطعام مع أصدقاء في مطعم ما، هناك بعض الإتيكيت حيال دفع فاتورة الطعام إذ يتباين ذلك اعتمادا على قوة العلاقة. في كثير من الأحيان، يقوم الأصدقاء بتقاسيم قيمة الفاتورة. وفي حالة المواعدة، قد يدفع الرجل حساب المطعم. يمكن دفع 10٪ من قيمة الفاتورة في صورة بقشيش، وهي لا تطلب ولكن تدفع اختياريا وتعبيرا عن الرضا بالخدمة.
إعادة التدوير
تعد قضية إعادة التدوير هامة في ألمانيا حيث يتعين فصل النفايات الزجاجية عن البلاستيكية والورقية وبقايا الطعام ووضعها في مكان مخصص لكل منها. تحتوي العديد من المنازل على صناديق نفايات ذات ألوان مختلفة في الطابق السفلي أو الفناء الخلفي خاصة بالنفايات. وتنشر صناديق القمامة في كل مكان في البلاد مع وجود عبارة تميز كل صندوق سواء أكان مخصصا للنفايات البلاستيكية أو الزجاجية.
الانضباط المروري
في حالة السفر داخل البلاد سواء للذهاب إلى الشواطئ أو قضاء العطلات، فستكون القيادة على الطرق السريعة الخيار الأمثل. وهناك قواعد صارمة للقيادة على الطرق السريعة في ألمانيا فهناك حد أقصى للسرعة والقيادة على الجانب الأيمن من الطريق حيث أن الجانب الأيسر مخصص للسائقين الذين يقودون مركباتهم بسرعات عالية أو لتجاوز سيارة أخرى. وفي بعض الخطوط الطويلة ليس هناك حد أقصى للسرعة.
"ثقافة التعري"
عند التنزه في أحد الشواطئ يمكن رؤية البعض وهم عراة حيث يوجد في ألمانيا العديد من الشواطئ المخصصة للعراة وتسمى ((FKK. وفي حالة عدم الارتياح إزاء ذلك، يمكنك الذهاب إلى الشواطئ التقليدية. ومع ذلك، تتطلب معظم حمامات الساونا في ألمانيا التعري تماما. التعري لا يقتصر على السباحة والاستجمام على الشواطئ في ألمانيا، بل أيضا على التجول بين أحضان الطبيعة في أماكن محددة طبعا، وإلا تعرض الشخص للغرامة.