 تجميد البويضات...حرية اختيارٍ مقيدة في العالم العربي | ثقافة ومجتمع | DW | 08.09.2019

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ثقافة ومجتمع

تجميد البويضات...حرية اختيارٍ مقيدة في العالم العربي

الشابة المصرية ريم مهنا تعلن عن تجميد بويضاتها حتى إيجاد شريك مناسب...و"الأزهر" يتهم النساء الراغبات بهذه العملية بـ"المغرورات". موضوع يفجر جدلا واسعا في العالم العربي وتثار معه مسالة حرية العازبات.

Forschung Medizin - Tiefkühlung von Emryos - Kryokonservierung (picture alliance/Phanie/Burger)

بابتسامة عريضة وفرحٍ ينفجر عبر شاشة الحاسوب تتشابك يدي الشابة المصرية ريم مهنا، وهي تعلن عبر صفحتها على فيسبوك عن قيامها بتجميد بويضاتها لحين إيجاد الشريك المناسب، وعنونته بـ" جمدي بدل ما تلبسي"، مسلطة الضوء على عملية تجميد البويضات.

تروي ريم لـDW  عربية أن أصدقاءها وعائلتها كانوا سعيدين جداً بقرارها، في حين تواصلت معها عدة نساء للاستفسار عن طبيعة العملية.

الفكرة راودت ريم في سن العشرين، بعد قراءة عدة دراسات حول الموضوع، "عدم إيجاد الشريك المناسب دافعي الأكبر"، غير أن ارتفاع سن الزواج في مصر كان سبباً آخراً.

ريم، ذات الربيع الـ 38، أقدمت على هذه الخطوة وسط ذهول طبيبها الذي عبر عن استغرابه، باعتبارها الحالة الأولى من نوعها في مصر، وامتد هذا الذهول ليصل إلى نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيدٍ ومشجع إلى معارضٍ ومشكك كما يظهر في استطلاع قام به أحد المغردين المصريين. 

وتروي ريم أن قرارها بمشاركة تجربتها جاء من أجل تشجيع الفتيات العربيات ممن لديهن الرغبة بالإنجاب ولكن لم يتمكنّ من تحقيق حلمهن، لأن العملية تمنح أملاً وشعوراً بالأمان لمن ترغب بالإنجاب بعد الثلاثين. 

"كعذراء في الوطن العربي فإن حرية الاختيار ليست بمكان!"

هذا الجدل يفتح المجال أمام نقاش عميق حول المجالات الجديدة التي تحققها تكنولوجيا الإنجاب للنساء في العالم والوطن العربي.

إذ أن الانتقادات تطال المرأة غير العربية أيضاً فيما يتعلق بقرار تجميد البويضات، واتهامها بمحاولة الظفر بعملٍ وتعليمٍ وعائلة، وبهذا تقول الصحفية البريطانية كاسي ويربر في مقال لها على موقع كوارتز، "هذا الاستنتاج عارٍ عن الصحة، فالسبب الرئيس يعود لعدم وجود شريك مناسب". وترى ويبر أنه ما بين حلم المرأة بالإنجاب وانتظارها للشريك المناسب، فإن هذا هو القرار المنطقي.

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"يعود القرار في الوطن العربي إلى الحالة الاجتماعية للمرأة"، تقول الناشطة النسوية رامة غنام لـDW العربية، وتضيف إلى أن تجميد البويضات مقبول في الوطن العربي لأنه يساعد على الإنجاب، ولكن تنطبق هذه القاعدة فقط على المرأة المتزوجة، إذ أن العادات والتقاليد هي التي تحكم عادة فيما يتعلق بجسد المرأة. وتؤكد أن هكذا قرار- للأسف لا يتم اعتباره حرية اختيار على الرغم من إمكانية القيام به سراً، ففي الأردن وحدها هناك أكثر من 30 طبيباً مختصاً بتجميد البويضات.

"الدين والدولة يعرقلان حرية الاختيار"

تفرض بعض القوانين في الوطن العربي ضرورة وجود عقد زواج شرعي وواضح من أجل تجميد البويضات والتعامل مع المرضى، كما ذكرت لنا أخصائية علاج العقم وأطفال الأنابيب د.فاتن السرغلي.

 وتقيّد بعض الدول العربية مثل تونس والمغرب والإمارات العربية هذه العملية بوجود زوج، كما أكدت المحامية أماني أبو عرقوب لـDW العربية، وتضيف :"تفتقر الدول العربية الأخرى لقوانين منظمة، والذي يعني أن الشرع والعقيدة سيحكمان بهذه الحالة".

مختارات

هذا الإجراء يحرم الكثير من الفتيات العازبات من إمكانية اتخاذ هكذا قرار، وحتى إن رغبن بهذا، فإن توقيع الولي الذكر هو المعتمد. وفي دراسة فقهية من الجامعة الأردنية تم التأكيد على أنه يمنع استخدام الحيوانات المنوية المجمدة للشريك بعد وفاته، والذي يفتح باباً جديداً للعراقيل أمام النساء لاتخاذ قرار الإنجاب.

وعلى الرغم من أن دول مثل الإمارات أقرت قانونية تجمي

د البويضات، فإنه اقتصر على المتزوجين ومرضى السرطان فقط. ومن جهة أخرى فإن خطوة ريم دفعت الأزهر إلى تحريمه بشكلٍ مطلق على الرغم من أن دار الافتاء المصري أعلنت أنه لا حظر شرعي عليه ولكن بشروط.

وبهذا تضيف غنام: "العذراء في الوطن العربي لا تملك حقوق جسدها، ففي مجتمع ذكوري يعود القرار لعائلتها، خاصة وأن هذه العملية تتطلب فقدان العذرية"، وتشير السرغلي إلى أنه لا يتم القيام بهذه العملية في الوطن العربي إلا للمتزوجة أو المطلقة أو للفتاة المتزوجة العذراء بعد توقيع قانوني من زوجها وأهلها بالموافقة، فالعملية تتطلب سحب البويضات من خلال المهبل مما يُفقد المرأة عذريتها.

وتذكر لنا السرغلي أنه من الصعب القيام بالعملية من خلال فتح البطن أو حتى القيام بمنظار بطنيّ لأن المخاطر الواقعة على الصحة العامة وصحة البويضات أكبر بكثير من الفائدة المرجوة، بيد أن ريم ذكرت لنا: "قمت بالعملية من خلال فتح البطن، والذي لم يؤثر على عذريتي نهائياً".

تنظر غنام بتفاؤل إلى المستقبل، مؤكدة أنها تأمل بتغيير اللوائح والقوانين لتكون داعمة أكثر لحق الاختيار لدى المرأة في الوطن العربي، فيما يتعلق بجسدها وخياراتها الطبيّة.

الشريك غير المناسب هو الدافع الأكبر 

خطوة ريم فتحت المجال أمام فتيات أخريات، للتفكير مليّاً بالعملية، إذ تروي لنا هبة من الضفة الغربية، والتي فضلت ألا تذكر تفاصيل أكثر عن نفسها، أن المعيق الحقيقي هو المجتمع الذي لا يمكن تجاهله، وإن قررت القيام بالعملية، فإنها ستقوم بتغيير مكان إقامتها، ليس خارج مدينتها فقط، بل خارج الضفة الغربية.

وتشير دراسة من جامعة ييال عام 2018 إلى أن 85 بالمائة ممن قمن بتجميد بويضاتهن، قمن بهذا بسبب عدم إيجاد الشريك المناسب، وفقط واحد بالمائة كان دافعهن تحقيق أحلامهن الدراسية والعلمية والوظيفية. وذكرت مدونة البيانات للبنك الدولي إلى أن إنجازات المرأة العلمية تزيد من فرص عدم إيجادها شريكاً مناسباً خلال فترة خصوبتها، مما يدفعها للتفكير مليّاً بتجميد البويضات.

م.س 

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    أسرار محافظة النجمات على رشاقتهن حتى بعد الإنجاب

    هايدي كلوم تنصح بالنوم 8 ساعات يومياً

    هايدي لديها أربعة أطفال وعمرها 40 عاما، ورغم ذلك لازالت محافظة على رشاقتها، إذ تمارس الرياضة كثيرا. وتتتبع نظاما غذائيا متوازنا، فهي تقوم بطهي غذائها بنفسها معتمدة على المكونات الطازجة. أما بالنسبة للكربوهيدارت فتتناولها أثناء تأديتها للإعلانات التجارية. وتنصح بالنوم 8 ساعات يوميا. والاعتماد على الحركة كالإكثار من صعود الدرج والابتعاد عن المصاعد الكهربائية والاعتماد على الدراجة بدلا من السيارة.

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    أسرار محافظة النجمات على رشاقتهن حتى بعد الإنجاب

    جوردان دان تمارس الرياضة يوميا

    رغم أن عارضة الأزياء جوردان دان إنكليزية الأصل إلا أنها لا تبدأ وجبة الإفطار بتناول كوب الشاي التقليدي، بل تشرب الشاي الأخضر. وللمحافظة على جسم مشدود ورشيق وخال من الدهون، تقوم دان بممارسة الرياضة يوميا وبانتظام بمساعدة مدربها الشخصي.

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    أسرار محافظة النجمات على رشاقتهن حتى بعد الإنجاب

    ميراندا كير تحب الركض واليوغا

    استطاعت أن تظل ملاك فيكتوريا سيكريت المفضّل إلى حين تركت مجال عرض الأزياء. رشاقة جسدها لا توحي إطلاقا أن عارضة الأزياء ميراندا كير الاسترالية قد أنجبت طفلا. ويعود سر ذلك إلى اهتمامها الزائد بجسدها، فميراندا تمارس الرياضة كثيرا كالجري واليوغا لتدريب عضلاتها إضافة إلى اهتمامها الزائد بنظامها الغذائي. إذ تبدأ يومها بتناول الخضروات الخضراء الغنية بالمعادن والفيتامينات.

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    أسرار محافظة النجمات على رشاقتهن حتى بعد الإنجاب

    نانسي عجرم تتبع نظاماً غذائياً صحياً

    رغم إنجابها مرتين لا أنها نجحت في استعادة رشاقة جسدها بعد كل ولادة. فنانسي تعتبر الرياضة شيء أساسي في حياتها، وتحرص على ممارستها يوميا وبانتظام، إذ تمارس رياضة الجري واليوغا لتقوية عضلاتها. وإلى جانب الرياضة تتبع نانسي نظاما غذائيا صحيا، إذ تحرص على تناول الخضروات مثل السبانخ والبروكولي والخضروات الورقية لأنها مفيدة فهي تحتوي على الكالسيوم المفيد والمقوي للعظام وتبتعد عن تناول الحلوى.

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    أسرار محافظة النجمات على رشاقتهن حتى بعد الإنجاب

    توبا بويوكوستين تكتفي باللعب مع طفليها!

    لا تلتزم الممثلة التركية توبا بحمية معينة لكنها تتحرك كثيراً عند اهتمامها بطفليها التوأم وتلعب معهما كثيراً، وطبيعة جسمها ساعدتها في التخلص من الكيلوغرامات الزائدة بسرعة بعد الولادة واستعادة جسمها الرشيق والمشدود.

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    أسرار محافظة النجمات على رشاقتهن حتى بعد الإنجاب

    روزي هنتنغتون وايتلي تشرب لترين من الماء يومياً

    تهتم روزي بجسدها كثيرا فبحسب تصريحتها لمجلة غراتسيا أكدت روزي أنها تشرب لترين من الماء يوميا بعد استيقاظها لتحفيز عملية الأيض، إضافة إلى تناولها لترين ماء إضافيين أثناء اليوم. وتكثر من تناول الخضروات الخضراء. شرب الكثير من السوائل واتباع نظام غذائي متوازن لا يكفي للحصول على جسم رشيق حسب رأي روزي فهي تؤكد على ضرورة ممارسة الرياضة، إذ تذهب روزي بانتظام إلى مراكز اللياقة البدنية.

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    أسرار محافظة النجمات على رشاقتهن حتى بعد الإنجاب

    غادة عبد الرازق تأكل ما تريد!

    رغم أنها في السابعة والأربعين من العمر إلا إنها تتمتع بجسد مشدود ورشيق. وغادة لا تتبع نظاما غذائيا معينا، بل تأكل ما تريد لكن دون إسراف وتمارس الرياضة مثل الفروسية والسباحة من وقت لأخر بالإضافة إلى المشي.

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    أسرار محافظة النجمات على رشاقتهن حتى بعد الإنجاب

    جيزيل بوندشين تحب الاسترخاء والتأمل

    جيزيل بوندشين البرازيلية أم لطفلين، ورغم ذلك فإن رشاقة جسدها لا توحي بذلك. أما السبب فيعود إلى أن جيزيل نادرا ما تأخذ قسطا من الراحة في حياتها اليومية فهي تهتم بأطفالها ولديها مسؤوليات كثيرة تجاه عائلتها. ورغم ذلك تمارس الرياضة كثيرا وخاصة في الهواء الطلق. وتمارس جيزيل التأمل للاسترخاء والتخلص من الدهون. وتنصج جيزيل بعدم شرب الكثير من المشروبات الكحولية وإتباع نظام غذائي صحي.

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    أسرار محافظة النجمات على رشاقتهن حتى بعد الإنجاب

    أدريانا ليما تمارس رياضة الملاكمة!

    "للمحافظة على جسم مثالي مشدود ورشيق، لايمكن تحقيق ذلك بدون معاناة" هذا هو شعار عارضة الأزياء أندريا ليما. إذ تمارس رياضة الملاكمة بانتظام والقفز على الحبل أيضا. وترى أن القفز على الحبل مرهق جدا ويساعد على حرق الكثير من السعرات الحرارية. و تبتعد أدريانا عن تناول الوجبات السريعة والسكر.وتعتمد في غذائها على الأغذية الطازجة والمغذية وللقضاء على حالات الجوع الزائدة تنصح أدريانا بتناول التوت .

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    أسرار محافظة النجمات على رشاقتهن حتى بعد الإنجاب

    نعومي كامبل لا تأكل الخبز ولا المعكرونة

    في تسعينات القرن الماضي كانت نعومي كامبل تعد واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم وبالرغم من أنها تبلغ 40 عاما إلا أن سر جمال جسدها يعود لاهتمامها بغذائها. فهي تبتعد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على مادة الغلوتين، فهي لا تأكل الخبز والمعكرونة والحلويات. وهي نباتية في تغذيتها وحرّمت تناول الكحول. كما تقوم نعومي ثلاث مرات في السنة في إتباع حمية عصير الليمون الغذائية وتمارس رياضة اليوغا وتايشي.

    الكاتب: دالين صلاحية


مختارات

أسرار محافظة النجمات على رشاقتهن حتى بعد الإنجاب

تكثر التساؤلات حول الطرق التي تتبعها النجمات للحفاظ على رشاقتهن وأجسامهن المشدودة والخالية من الدهون وخاصة بعد الإنجاب، في هذه الجولة المصورة تبوح لنا بعض النجمات عن أسرار لياقتهن وجمال أجسادهن. (25.11.2013)  

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