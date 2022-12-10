تجريد نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي من مهامها إثر شبهات فساد

أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أنها جرّدت موقتاً نائبتها اليونانية إيفا كايلي من مهامها بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط، على خلفية تحقيق يجريه القضاء البلجيكي حول شبهات فساد على صلة بقطر.
وقال متحدث باسم ميتسولا مساء السبت "في ضوء التحقيقات القضائية التي تقوم بها السلطات البلجيكية، قررت الرئيسة ميتسولا أن تعلق بمفعول فوري كل السلطات والواجبات والمهمات التي عُهد بها إلى إيفا كايلي بوصفها نائبة لرئيسة البرلمان الاوروبي".
وهذه هي أول عقوبة تصدر عن البرلمان الأوروبي في إطار هذه القضية التي تثير ردود فعل حادة في بروكسل بعد عملية لشرطة مكافحة الفساد في واحدة من أكبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي.وأعلن مكتب المدعي العام في بروكسيل إن المسؤولين سيعقدون اجتماعا اليوم الأحد (11 ديمسبر كانون أول 2022)
لاتخاذ قرار حول ما إذا كان المشتبه بهم الخمسة الآخرون، من بينهم كايلي، سيبقون رهن الحبس الاحتياطي أم لا.
وذكر ممثلو الإدعاء إن التحقيق يبحث في محاولة تأثير من الخارج ومزاعم بشأن الفساد وغسل الأموال.
وأوقف خمسة أشخاص بينهم إيفا كايلي الجمعة في بروكسل بعد 16 عملية تفتيش على الأقل في إطار تحقيق في شبهات حول دفعات مالية "كبيرة" من دولة خليجية للتأثير على قرارات أعضاء البرلمان الأوروبي.
ولم يذكر مكتب المدعي العام الاتحادي اسم الدولة لكن مصدراً قضائياً مطلعاً على الملف أكد لفرانس برس أنها قطر، كما كشفت من قبل صحيفة "لوسوار" وموقع "كناك" الإخباري.
وصرح مسؤول حكومي قطري لوكالة فرانس برس اليوم السبت ان "أي ادعاء بسوء سلوك من جانب دولة قطر يمثل مغالطة خطيرة".
وكايلي (44 عاماً) مذيعة تلفزيونية سابقة ومن شخصيات الحزب الاشتراكي الديموقراطي في بلدها اليونان. وهي تحمل مع 13 نائباً آخرين، صفة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي.
ع.ح./م.س. (أ ف ب، د ب أ)
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