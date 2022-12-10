 تجريد نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي من مهامها إثر شبهات فساد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.12.2022

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تجريد نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي من مهامها إثر شبهات فساد

خسرت اليونانية إيفا كايلي صلاحياتها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي وذلك على خلفية تحقيق يجريه القضاء البلجيكي بشأن شبهات حول دفعات مالية "كبيرة" من دولة خليجية للتأثير على قرارات أعضاء البرلمان الأوروبي.

اليونانية إيفا كايلي نائبة رئيسة البرلمان الاوروبي

وأوقف خمسة أشخاص بينهم إيفا كايلي الجمعة في بروكسل بعد 16 عملية تفتيش على الأقل

أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أنها جرّدت موقتاً نائبتها اليونانية إيفا كايلي من مهامها بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط، على خلفية تحقيق يجريه القضاء البلجيكي حول شبهات فساد على صلة بقطر.

مختارات

وقال متحدث باسم ميتسولا مساء السبت "في ضوء التحقيقات القضائية التي تقوم بها السلطات البلجيكية، قررت الرئيسة ميتسولا أن تعلق بمفعول فوري كل السلطات والواجبات والمهمات التي عُهد بها إلى إيفا كايلي بوصفها نائبة لرئيسة البرلمان الاوروبي".

وهذه هي أول عقوبة تصدر عن البرلمان الأوروبي في إطار هذه القضية التي تثير ردود فعل حادة في بروكسل بعد عملية لشرطة مكافحة الفساد في واحدة من أكبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي.وأعلن مكتب المدعي العام  في بروكسيل إن المسؤولين سيعقدون اجتماعا اليوم الأحد (11 ديمسبر كانون أول 2022)

لاتخاذ قرار حول ما إذا كان المشتبه بهم الخمسة الآخرون، من بينهم كايلي، سيبقون رهن الحبس الاحتياطي  أم لا.
وذكر ممثلو الإدعاء إن التحقيق يبحث في محاولة تأثير من الخارج ومزاعم بشأن الفساد وغسل الأموال.
وأوقف خمسة أشخاص بينهم إيفا كايلي الجمعة في بروكسل بعد 16 عملية تفتيش على الأقل في إطار تحقيق في شبهات حول دفعات مالية "كبيرة" من دولة خليجية للتأثير على قرارات أعضاء البرلمان الأوروبي.

ولم يذكر مكتب المدعي العام الاتحادي اسم الدولة لكن مصدراً قضائياً مطلعاً على الملف أكد لفرانس برس أنها قطر، كما كشفت من قبل صحيفة "لوسوار" وموقع "كناك" الإخباري.

وصرح مسؤول حكومي قطري لوكالة فرانس برس اليوم السبت ان "أي ادعاء بسوء سلوك من جانب دولة قطر يمثل مغالطة خطيرة".

وكايلي (44 عاماً) مذيعة تلفزيونية سابقة ومن شخصيات الحزب الاشتراكي الديموقراطي في بلدها اليونان. وهي تحمل مع 13 نائباً آخرين، صفة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي.

ع.ح./م.س. (أ ف ب، د ب أ)

  • Belgien EU Kommission Ursula von der Leyen (Reuters/Y. Herman)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    أورزولا فون دير لاين - المناخ والتكنلوجيا وبريكست في أولويات المفوضية الجديدة

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  • Margrethe Vestager, neue Executive Vize president EU Commission (DW/B. Riegert)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    مارغريته فيستاغر، سيدة الاقتصاد بامتياز

    الدنماركية مارغريته فيستاغر ستتولى منصب مفوضة شؤون المنافسة والتحول الرقمي، والمرأة البالغة من العمر 51 عاما تُعتبر من الوجوه البارزة في أعضاء المفوضية المنتهية ولايتها برئاسة جان كلود يونكر. وكانت فيستاغر تقود الحزب الاشتراكي الليبرالي في بلادها، وكانت وزيرة للاقتصاد والداخلية والقوة الرئيسية وراء الإصلاحات الاقتصادية لحكومة رئيسة الوزراء السابقة هيله تورنينغ شميت.

  • Deutschland französische Verteidigungsministerin Sylvie Goulard (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    سيلفي غولار من وزيرة دفاع فرنسا إلى مفوضة

    الفرنسية سيلفي غولار النائبة الأوروبية وقد رشحت لتكون مفوضة السوق الداخلية التي تشمل السياسة الصناعية والصناعة الدفاعية والفضائية. وسبق أن كانت معاونة مدير البنك المركزي الفرنسي، ووزيرة دفاع فرنسا في كابينة فيليب عام 2017. و قد استمعت الشرطة القضائية الفرنسية إلى أقوالها في قضية وظائف وهمية مفترضة.

  • Eu Kommisarin Vera Jourová (imago images/Agencia EFE)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    فيرا جوروفا قد تواجه مشكلات مع بولندا

    التشيكية فيرا جوروفا هي مفوضة الاتحاد الأوروبي للقيم والشفافية المرشحة من قبل الرئيسة المنتخبة للمفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، وستكون في حال قبول ترشيحها مسؤولة عن الإشراف على سيادة القانون، ما قد يسبب لها مشكلات في بولندا خاصة بسبب إصلاحات النظام القضائي بها.

  • Belgien Europawhl in Brüssel - Frans Timmermans (picture-alliance/AA/D. Aydemir)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    الهولندي فرانس تيمارمانس

    فرانس تيمارمانس سيتولى منصب مفوض شؤون الحفاظ على البيئة وتحول المناخ، والهولندي البالغ من العمر 58 عاما يتحدث ست لغات وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية. وأمام الرأي العام يُعتبر تيمارمانس، وزير الخارجية الهولندي السابق مدافعا عن الالتزام بالحقوق والقانون في دول أوروبا الشرقية، إذ انتفض ضد إصلاح العدالة في بولندا والمجر.

  • Josep Borrell Fontelles (Imago Images)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    دبلوماسي محنك وصاحب الكلمات الواضحة

    الاشتراكي خوسيب بوريل البالغ من العمر 72 عاما سيتولى منصب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وكذلك نائب رئيس المفوضية الأوروبية، هذا ما قررته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ورجل الاقتصاد هو منذ يونيو 2018 وزيرا للخارجية الإسبانية. وشغل قبلها منذ نهاية السبعينات عدة مناصب حكومية وكان بين 2004 و 2007 رئيسا للبرلمان الأوروبي.

  • Belgien Premierminister Charles Michel (AFP/G. van der Hasselt)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    شارل ميشال رجل القانون

    البرلمان الأوروبي انتخب البلجيكي شارل ميشال رئيسا جديدا له. ورئيس الوزراء البلجيكي السابق شارل ميشال لن يخوض المفاوضات للتوسط بين الأحزاب البلجيكية، بل سيعوض ابتداء من الأول ديسمبر البولندي دونالد توسك في رئاسة البرلمان الأوروبي لينصب اهتمامه على التوفيق بين الدول الأعضاء الـ 27 في القضايا الرئيسية مثل المالية والهجرة.

  • Belgien, Brüssel: Anhörung der EZB Präsidentin Christine Lagarde (Reuters/F. Lenoir)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    كريستين لاغارد

    تواجه الرئيسة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أول اختبار عام لها الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي. ولاغارد كانت مديرة مكتب المحاماة الأميركي "بيكر ماكنزي" حتى 2005 ثم عينها الرئيس الفرنسي الأسبق وزيرة للتجارة الخارجية ثم للمالية في 2011، قبل أن تتولى رئاسة صندوق النقد الدولي. وستتولى لاغارد (63 عاما) منصبها الجديد خلفا للإيطالي ماريو دراغي الذي ترك بصماته على المؤسسة.


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