تجربة: هذه هي كمية الملح في العرق

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عندما نتعرق، نفقد القليل من الملح مع كل قطرة عرق. لكن كم هي الكمية بالضبط؟ وهل هي متساوية عندما نتعرق في صالة الألعاب الرياضية أو في الساونا؟ شخصان يخضعان للاختبار.
مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يفقد الجسم الكثير من السوائل عن طريق التعرق. بالطبع الماء هو المشروب المناسب. ولكن هناك مشروبات أخرى طبيعية، لذيذة الطعم، تمد الجسم بالطاقة وتروي العطش.
يعاني الكثيرون من مشكلة التعرق الدائم، خاصة خلال فصل الصيف. في التقرير التالي جمعنا نصائح بعض الخبراء التي قد تقلل من التعرق في الأيام الحارة.
السير تحت المطر والاستمتاع بالمشروبات الدافئة خلال الليالي الباردة متع يعرفها محبو الشتاء. لكن هذا الفصل البارد يرتبط لدى آخرين بشعور مزعج ببرودة القدمين بشكل دائم، وهي مشكلة يمكن حلها بخطوات بسيطة.
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