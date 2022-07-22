 تجربة: هذه هي كمية الملح في العرق | صحتك بين يديك | DW | 22.07.2022

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صحتك بين يديك

تجربة: هذه هي كمية الملح في العرق

عندما نتعرق، نفقد القليل من الملح مع كل قطرة عرق. لكن كم هي الكمية بالضبط؟ وهل هي متساوية عندما نتعرق في صالة الألعاب الرياضية أو في الساونا؟ شخصان يخضعان للاختبار.

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