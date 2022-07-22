صحتك بين يديك

تجربة: هذه هي كمية الملح في العرق

عندما نتعرق، نفقد القليل من الملح مع كل قطرة عرق. لكن كم هي الكمية بالضبط؟ وهل هي متساوية عندما نتعرق في صالة الألعاب الرياضية أو في الساونا؟ شخصان يخضعان للاختبار.