 تجدد المظاهرات في مدينة مهاباد الإيرانية | DW الأخبار | DW | 20.11.2022

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DW الأخبار

تجدد المظاهرات في مدينة مهاباد الإيرانية

انطلقت مظاهرات جديدة في بعض أحياء مدينة مهاباد، كما قام أهالي المدينة بإشعال النار في الشوارع، فيما أفاد ناشطون بإطلاق قوات الأمن النيران على المحتجين في المدينة.

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03.11.2022 Iranian protesters clashed with police in Karaj a town near the capital, reportedly killing or wounding a number of members of the security forces, The protesters had gathered in Karaj, just outside Tehran, to mark the 40th day since the shooting death of Hadis Najafi, 22, one of several young women to have been killed during the protests. The demonstrations were ignited by the death of Mahsa Amini by the country's morality police.The 40th day after someone's death has great symbolism in Shiite Islam and is marked by public mourning. Commemorating protester deaths has given momentum to the ongoing demonstrations, Karaj. Iran. November 3, 2022. Photo by SalamPix/ABACAPRESS.COM

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سقط ضحايا جدد في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة شابة بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وقضى العشرات على هامش هذه الاحتجاجات.

16.11.2022 Iranian Protesters clash with security forces durning protest against Islamic Republic regime in Mahabad city, 362 people had been killed in the two-month-long protests, including 56 minors. It also reported that 56 members of the security forces had been killed, in addition to 16,033 people who were arrested. unrest continue in Iran since the murder of Mahsa Amini. Mahabad. Iran. November 16, 2022. Photo by SalamPix/ABACAPRESS.COM

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عادت المظاهرات الحاشدة إلى شوارع إيران مجدداً بعد أن خرج الآلاف في ساعة متأخرة في موجة جديدة من الاحتجاجات ضد النظام الإيراني، فيما أفادت تقارير باندلاع النيران في منزل أجداد الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية.

Demonstrierende nehmen am «Marsch für die Freiheit» teil. Organisiert wird die Demo zur Ukraine- und Iran-Politik u.a. vom deutsch-ukrainischen Verein Blau-Gelbes Kreuz. Deutsche, Ukrainerinnen und Ukrainer sowie Iranerinnen und Iraner sollen gemeinsam unterwegs sein.

ألمانيا.. آلاف يتظاهرون دعما لأوكرانيا وللاحتجاجات في إيران 05.11.2022

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09/10/2022*** A drawing depicting Mahsa Amini reads 'Wome, Life, Freedom' during the march. A protest march took place in Toulouse in solidarity with women in Iran, following the death of the young Iranian woman, Mahsa Amini, who died after being arrested by the Islamic republic's 'morality police'. Police have said Amini fell ill as she waited with other women held by the morality police, who enforce strict rules in the Islamic republic requiring women to cover their hair and wear loose-fitting clothes in public. The death of Mahsa Amini sparked protests worldwide. Several hundreds of people participated to the protest. Toulouse. France. October 9th 2022. (Photo by Alain Pitton/NurPhoto)

فرنسا تعلن ارتفاع عدد مواطنيها المعتقلين في إيران إلى سبعة 12.11.2022

اعتقلت السلطات الإيرانية مواطنَين فرنسيَين آخرين ليصبح مجموع عدد المعتقلين الفرنسيين في سجون الجمهورية الإسلامية سبعة، كما أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.