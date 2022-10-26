تجدد المظاهرات في مدينة مهاباد الإيرانية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
انطلقت مظاهرات جديدة في بعض أحياء مدينة مهاباد، كما قام أهالي المدينة بإشعال النار في الشوارع، فيما أفاد ناشطون بإطلاق قوات الأمن النيران على المحتجين في المدينة.
سقط ضحايا جدد في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة شابة بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وقضى العشرات على هامش هذه الاحتجاجات.
عادت المظاهرات الحاشدة إلى شوارع إيران مجدداً بعد أن خرج الآلاف في ساعة متأخرة في موجة جديدة من الاحتجاجات ضد النظام الإيراني، فيما أفادت تقارير باندلاع النيران في منزل أجداد الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية.
خرجت عدة تظاهرات في ألمانيا دعماً لأوكرانيا وتأييداً للاحتجاجات في إيران، هذا في وقت كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن ألمانيا وثماني دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي تعتزم توسيع العقوبات المفروضة على طهران.
اعتقلت السلطات الإيرانية مواطنَين فرنسيَين آخرين ليصبح مجموع عدد المعتقلين الفرنسيين في سجون الجمهورية الإسلامية سبعة، كما أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول