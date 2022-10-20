تجدد القصف الروسي على أوكرانيا واستهداف امدادات الطاقة

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قصفت موسكو مجدداً البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وخاصة إمدادات الطاقة. ما ادى الى انقاع للكهرباء على نطاق واسع. وتتزايد مخاوف الاكرانيين مع اقتراب فصل الشتاء مع غياب التدفئة والانارة.
في خطوة نادرة، أجرى وزير الدفاع الروسي اتصالات مع نظرائه في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا في وقت تستعد فيه أوكرانيا لهجوم مضاد لاستعادة خيرسون. روسيا واصلت استهدافها للبنيية التحتية في أوكرانيا.
أكدت السلطات الأوكرانية أن الجيش الروسي يعد العدة لأشرس المعارك في خيرسون الاستراتيجية والتي قد تشكل نقطة تحول في مجريات الحرب، فيما تواصل موسكو اتهاماتها لأوكرانيا بالسعي لامتلاك "قنبلة قذرة" بمساعدة دول غربية.
قالت مصادر أوكرانية إن قصفاً روسياً على البنية التحتية في البلاد تسبب في فصل محطة زابوريجيا للطاقة النووية عن شبكة الكهرباء الوطنية، فيما تعرض وسط كييف ومناطق أخرى من البلاد لهجمات بطائرات مسيرة.
عقب الهجمات الروسية على كييف باستخدام طائرات مسيرة إيرانية، جددت أوكرانيا طلبها من إسرائيل بمساعدات عسكرية، وهو ما يشكل معضلة لإسرائيل التي حافظت على حيادها حتى الآن تجاه هذه الحرب وطرفي الصراع.
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