 تجدد القصف الروسي على أوكرانيا واستهداف امدادات الطاقة | DW الأخبار | DW | 27.10.2022

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DW الأخبار

تجدد القصف الروسي على أوكرانيا واستهداف امدادات الطاقة

قصفت موسكو مجدداً البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وخاصة إمدادات الطاقة. ما ادى الى انقاع للكهرباء على نطاق واسع. وتتزايد مخاوف الاكرانيين مع اقتراب فصل الشتاء مع غياب التدفئة والانارة.

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