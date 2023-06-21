تجدد القتال في العاصمة السودانية مع انتهاء الهدنة

قال شهود إن اشتباكات اندلعت في عدة مناطق بالعاصمة السودانية اليوم (الأربعاء 21 يونيو/ حزيران 2023) بين طرفي الصراع بعد انتهاء هدنة مدتها 72 ساعة، وردت عدة تقارير عن انتهاكها. وقبل وقت قصير من انتهاء الهدنة في السادسة صباح اليوم (0400 بتوقيت جرينتش)، وردت تقارير عن اندلاع قتال في المدن الثلاث بمنطقة العاصمة الأوسع على ضفتي نهر النيل، الخرطوم وبحري وأم درمان.

ويدور الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكريةمنذ أكثر من شهرين، مما أدى إلى دمار في العاصمة واندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في منطقة دارفور غرب البلاد وفرار أكثر من 2.5 مليون شخص من ديارهم.

وقال شهود إنهم سمعوا أصوات طائرات الجيش في وقت مبكر من اليوم الأربعاء في أجواء أم درمان، وكذلك دوي النيران المضادة للطائرات التي تطلقها قوات الدعم السريع ونيران مدفعية من قاعدة في شمال أم درمان وأصوات اشتباكات على الأرض في جنوب الخرطوم.

سودانيون يبحثون عن سبل للعيش في ظل تصاعد القتال وانسداد الافق بحل سياسي قريب

وكان وقف إطلاق النار هو الأحدث في عدة اتفاقات هدنة عقدت من خلال محادثات بوساطة السعودية والولايات المتحدة في جدة. وبمثل ما حدث خلال أوقات وقف إطلاق نار سابقة، وردت تقارير عن انتهاكات من الجانبين.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، تبادل الطرفان الاتهامات فيما يتعلق باندلاع حريق كبير في مقر المخابرات، الذي يقع في مجمع دفاعي بوسط الخرطوم جرت حوله معارك منذ اندلاع القتال في 15 أبريل / نيسان.

وقالت السعودية والولايات المتحدة إن طرفي الصراع إذا لم يحترما وقف إطلاق النار، فسوف يبحث الوسيطان تأجيل محادثات جدة، التي شكك المنتقدون في فعاليتها.

واندلع الصراع في السودان وسط خلافات حول خطط مدعومة دوليا لإنهاء الحكم العسكري في أعقاب انقلاب عام 2021 وبعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير عبر انتفاضة شعبية.

ح.ز/ ا.ف (رويترز)