تجدد الجدل حول اقتناء الأسلحة النارية بأمريكا

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كشفت بيانات رسمية أن عدد الوفيات بالأسلحة النارية تجاوز عدد وفيات حوادث السير وأصبحت السبب الرئيسي للموت بين الشباب الأميركيين. ويعد الهجوم المسلح الذي ارتكبه مراهق على مدرسة ابتدائية بأوفالد ولاية تكساس، وخلف تسعة عشر قتيلا أحد فصول جرائم الاسلحة.
بعد مذبحة مدرسة تكساس التي قتل فيها مسلح 21 تلميذا ومعلما، جدد الرئيس بايدن مطالبته بفرض قوانين أكثر صرامة لاستخدام السلاح. بايدن خاطب الأمريكيين متسائلا: "متى سننهض ونقف في وجه جماعات الضغط" المدافعة عن حق حمل السلاح.
قتل مسلح ما لا يقل عن 19 تلميذا واثنين من البالغين بعدما اقتحم مدرسة ابتدائية في جنوب ولاية تكساس الأمريكية، وذلك في أحدث واقعة قتل جماعي بالولايات المتحدة وأدمى حادث إطلاق نار في مدارسها منذ نحو عشر سنوات.
وسط جدل محتدم بعد ثلاثة أيام من عملية إطلاق النار المروعة في إحدى مدارس تكساس، يعقد لوبي الأسلحة الأمريكي الواسع النفوذ جمعيته السنوية، في وقت أصبحت الأسلحة النارية السبب الرئيسي لوفاة الأطفال الأمريكيين قبل حوادث السير.
تسعى جماعات تزعم بـ"تفوق البيض" إلى استغلال المخاوف البيئية لتبرير جرائمها في إطار ما يُطلق عليه "الفاشية البيئية"، فما هي حركات "الفاشية البيئية" وما أهدافها؟
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