 تجدد الجدل حول اقتناء الأسلحة النارية بأمريكا | DW الأخبار | DW | 27.05.2022

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DW الأخبار

تجدد الجدل حول اقتناء الأسلحة النارية بأمريكا

كشفت بيانات رسمية أن عدد الوفيات بالأسلحة النارية تجاوز عدد وفيات حوادث السير وأصبحت السبب الرئيسي للموت بين الشباب الأميركيين. ويعد الهجوم المسلح الذي ارتكبه مراهق على مدرسة ابتدائية بأوفالد ولاية تكساس، وخلف تسعة عشر قتيلا أحد فصول جرائم الاسلحة.

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