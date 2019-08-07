تجدد الاشتباكات في عدن والأمم المتحدة تدعو إلى وقف العنف

تجددت الاشتباكات العنيفة اليوم السبت (10 آب/أغسطس 2019) في مدينة عدن الساحلية بجنوب اليمن بين قوات متحالفة انقلبت على بعضها البعض مما يكشف عن انقسامات في التحالف العسكري المؤيد للحكومة ويعقّد جهود الأمم المتحدة الرامية لإنهاء الحرب.

وقالت مصادر طبية إن ثمانية مدنيين على الأقل لاقوا حتفهم أمس الجمعة في عدن، المقر المؤقت للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وسط قتال بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الحكومة. والطرفان ضمن التحالف الذي تقوده السعودية ويحارب الحوثيين المتحالفين مع إيران.

وقال سكان إن المعارك استؤنفت عند الفجر قرب القصر الرئاسي الخالي تقريبا في مديرية كريتر، ومعظمها مأهولة بالسكان وقريبة من مطار عدن الدولي وفي حي يقطن فيه وزير الداخلية أحمد الميسري. وقالت مصادر لرويترز إن الوزير غادر منزله أثناء توقف القتال الليلة الماضية.

من جانبه، دعا اليوم السبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجانبين إلى وقف العمليات القتالية. وتسعى المنظمة الدولية إلى وقف تصعيد التوتر لتمهيد الطريق أمام محادثات سياسية أوسع لإنهاء حرب حصدت أرواح عشرات الآلاف ودفعت اليمن إلى حافة المجاعة.

وعلى صعيد آخر قالت قناة المسيرة الناطقة بلسان جماعة الحوثي اليمنية اليوم السبت نقلا عن متحدث عسكري إن الجماعة هاجمت مطار أبها بالسعودية بطائرات مسيرة. وأضاف المتحدث أن الطائرات استهدفت مستودع الوقود وبرج المراقبة بالمطار. في حين ذكرت قناة العربية التلفزيونية التي يملكها سعوديون أن حركة الملاحة الجوية في المطار تسير بشكل طبيعي.

ح.ع.ح/ع.ج (رويترز)