 تجدد الاشتباكات في القدس وأمريكا قلقة من ″خطاب الكراهية″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.04.2021

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أخبار

تجدد الاشتباكات في القدس وأمريكا قلقة من "خطاب الكراهية"

تجددت الاشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية، والتي اندلعت في أعقاب مسيرة نظّمها يهود متشدّدون في القدس الغربية أطلقوا خلالها هتافات معادية للعرب. وأعربت واشنطن عن قلقها إزاء التصعيد في القدس.

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مسائيةDW: مواجهات القدس.. من المسؤول عنها؟

وقعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في القدس الشرقية مساء الجمعة غداة إصابة أكثر من مئة فلسطيني وعشرين شرطياً إسرائيلياً بجروح في اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات في المدينة المقدّسة وأعقبت مسيرة نظّمها يهود متشدّدون في القدس الغربية أطلقوا خلالها هتافات معادية للعرب.

مختارات

واندلعت المواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي نشرت تعزيزات أمنية ضخمة في ضواحي البلدة القديمة في أعقاب الاشتباكات التي دارت في الليلة الفائتة. ووقعت الاشتباكات بعد ان نظمت حركة "لاهافا" (لهب) اليهودية اليمينية المتطرّفة المعادية للفلسطينيين مسيرة هتف بعض المشاركين فيها "الموت للعرب" بحسب شهود عيان، ما اعتُبر خطوة استفزازية وأدت إلى مواجهات مع الفلسطينيين الذين صادف خروجهم من صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى.

تظاهر لجماعة لاهافا اليهودية المتطرفة في القدس

هتف بعض المشاركين في المظاهرة "الموت للعرب" ما اعتبره البعض استفزازاً لتنطلق شراراة الاشتباكات

اشتباكات عنيفة مع الشرطة

وفي ختام نهار اتّسم بالهدوء، خرج مساء الجمعة آلاف المصلّين من المسجد الأقصى حيث أدّوا صلاة العشاء، ليجدوا أنفسهم وسط أجواء متوترة في ظلّ وجود عشرات من عناصر الشرطة المسلّحين يؤازرهم عناصر من الخيّالة، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس.

وما لبثت أن دارت مواجهات بين الطرفين، إذ ألقى المتظاهرون قوارير مياه على عناصر الشرطة وألقوا الحجارة على الشرطة التي استخدمت مدافع المياه، ورشق آخرون مبنى محكمة إسرائيلية بالحجارة وحطموا كاميرات أمنية، فيما ردت الشرطة الاسرائيلية بإطلاق القنابل الصوتية في محاولة لتفريقهم.

وعند معبر قلنديا الذي يصل بين القدس ورام الله تجمّع مئات الفلسطينيين مساء الجمعة (23 نيسان/ أبريل 2021)، بحسب الشرطة الإسرائيلية التي قالت إن عناصرها "سيتصرفون بحزم وصرامة في مواجهة أيّ محاولة لزعزعة النظام العام"، كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنّ فلسطينيين ألقوا حجارة وزجاجات حارقة على "قبر راحيل" وهو موقع يهودي مقدّس في بيت لحم بالضفّة الغربية المحتلة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثمانية فلسطينيين أصيبوا ليل الجمعة في اشتباكات مع الشرطة، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى

 وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة صوب إسرائيل ليل الجمعة، بعد قليل من إصدار حركة حماس، التي تحكم القطاع، ونشطاء آخرين هناك دعوة مشتركة إلى المقاومة في القدس، وأضاف الجيش أن صاروخين انفجرا قرب الحدود بين إسرائيل وغزة، بينما اعترض نظام القبة الحديدية الدفاعي الثالث. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

اشتباكات في القدس

استمرت الاشباكات حتى الساعات الأولى من صباح السبت

واشنطن تدين "خطاب الكراهية" 

من جهتها، أبدت الولايات المتّحدة الجمعة "قلقها العميق" إزاء "تصعيد العنف في القدس"، مؤكّدة إدانتها خطاب "الكراهية" بعد أن أطلق يهود متشدّدون هتافات مناهضة للفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تغريدة على تويتر "نشعر بقلق عميق إزاء تصعيد العنف في القدس"، داعياً إلى "رفض خطاب المتظاهرين المتطرّفين الذين يردّدون شعارات تنمّ عن كراهية وعنف"، وأضاف "ندعو إلى الهدوء والوحدة، ونحضّ السلطات على ضمان سلامة الجميع في القدس وأمنهم وحقوقهم".

وتعود آخر صدامات كبيرة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية الى آب/اغسطس 2019 عندما تزامن عيد الأضحى مع احتفال يوم التاسع من أغسطس/آب اليهودي. وأسفرت عن جرح نحو ستين فلسطيني في ساحات المسجد الاقصى.

وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمة لها بما في ذلك الجزء الشرقي الذي احتلته في حرب عام 1967. ويسعى الفلسطينيون لأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.  

ع.ح./ع.ج  (أ ف ب، رويترز)

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  • Israel - Jerusalem - Altstadt (Reuters/A. Awad)

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    القدس بين الأمس واليوم.. رمز للصراع والسلام

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  • Jerusalem 1967 klagemauer Reuters/Fritz Cohen/Government Press Office)

    القدس بين الأمس واليوم.. رمز للصراع والسلام

    حائط المبكى سابقا

    الصورة من الأول سبتمبر 1967 تُظهر إسرائيليين أمام حائط المبكى، وهو يُسمى أيضا الحائط الغربي. وكان بالإمكان في تلك الفترة المرور مجددا إلى الحائط بعدما كان قبلها طوال 19 سنة تحت رقابة أردنية.


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