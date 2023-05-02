 تجدد الاشتباكات في السودان.. هل يصمد "إعلان جدة"؟ | مسائية DW | DW | 13.05.2023

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مسائية DW

تجدد الاشتباكات في السودان.. هل يصمد "إعلان جدة"؟

بعد توقيع طرفي النزاع في السودان على إعلان ينص على الالتزام بحماية المدنيين.. تجدد القصف في الخرطوم وموجة نزوح متواصلة.. فهل من فرص لنجاح إعلان جدة؟

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حذرت الأمم المتحدة من حدوث أزمةٍ إنسانية في السودان بعدما أجبرتِ المعارك نحوَ مئة ألف مواطن على الفرار إلى دول مجاورة.

الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية في السودان 02.05.2023

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مسائيةDW: السودان: في ظل استمرار القتال، كيف يمكن حماية المدنيين؟ 20.04.2023

06/05/2023 *** Sudanese Army sodliers walk near armoured vehicles stationed on a street in southern Khartoum, on May 6, 2023, amid ongoing fighting against the paramilitary Rapid Support Forces. - Air strikes battered Sudan's capital on May 6, as fighting entered a fourth week only hours before the warring parties are to meet in Saudi Arabia for their first direct talks. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

احتدام القتال في السودان رغم محادثات بين طرفي الصراع في مدينة جدة السعودية 06.05.2023

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مسائيةDW: السودان.. أي مصير ينتظر مئات الآلاف من الفارين من المعارك؟ 03.05.2023

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العلاقات الأوروبية الصينية... هل تتجه نحو الصدام؟

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مسائيةDW: ما هي الصورة الحقيقية للانتهاكات الإنسانية في السودان؟ 08.05.2023

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200 ألف شخص فروا من السودان منذ اندلاع القتال! 12.05.2023

فر نحو 200 ألف شخص من السودان منذ اندلاع النزاع في منتصف نيسان/أبريل، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف داخل البلاد، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، مرحبة بتوقيع طرفي النزاع إعلاناً يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية.

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أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن محادثات جدة لن تكون ذات فائدة دون وقف إطلاق النار. لكن حتى الآن "لا دخان أبيض" من جدة، إذ ليست هناك مؤشرات على أن هذا المسعى سيفضي إلى تهدئة دائمة في وقت قريب.

27.2.2023, Genf*** UN Emergency Relief Coordinator Martin Griffiths speaks during a joint press conference ahead of a donor conference for the humanitarian crisis in Yemen in Geneva, on February 27, 2023. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

غريفيث في جدة وترقب لمحادثات بين طرفي النزاع السوداني 07.05.2023

بينما تشهد أحياء في الخرطوم استمرار الاشتباكات بين طرفي النزاع، وصل مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية إلى مدينة جدة السعودية لإجراء محادثات مع ممثلي الطرفين بشأن إيصال المساعدات.