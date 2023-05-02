تجدد الاشتباكات في السودان.. هل يصمد "إعلان جدة"؟

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بعد توقيع طرفي النزاع في السودان على إعلان ينص على الالتزام بحماية المدنيين.. تجدد القصف في الخرطوم وموجة نزوح متواصلة.. فهل من فرص لنجاح إعلان جدة؟
قالت الولايات المتحدة الامريكية والسعودية إن طرفي الصراع في السودان التزما في محادثاتهما في مدينة جدة السعودية بحماية المدنيين وإمدادات المساعدات الإنسانية، لكنهما لم يتفقا على وقف إطلاق النار ولا يزالان متباعدين.
فر نحو 200 ألف شخص من السودان منذ اندلاع النزاع في منتصف نيسان/أبريل، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف داخل البلاد، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، مرحبة بتوقيع طرفي النزاع إعلاناً يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية.
أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن محادثات جدة لن تكون ذات فائدة دون وقف إطلاق النار. لكن حتى الآن "لا دخان أبيض" من جدة، إذ ليست هناك مؤشرات على أن هذا المسعى سيفضي إلى تهدئة دائمة في وقت قريب.
بينما تشهد أحياء في الخرطوم استمرار الاشتباكات بين طرفي النزاع، وصل مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية إلى مدينة جدة السعودية لإجراء محادثات مع ممثلي الطرفين بشأن إيصال المساعدات.
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