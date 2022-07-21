 تجدد الاحتجاجات ضد الاستفتاء على الدستور في تونس | DW الأخبار | DW | 23.07.2022

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تجدد الاحتجاجات ضد الاستفتاء على الدستور في تونس

مظاهرات احتجاجية في تونس لليوم الثاني على التوالي ضد الاسفتاء الدستوري.

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