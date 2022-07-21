تجدد الاحتجاجات ضد الاستفتاء على الدستور في تونس

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مظاهرات احتجاجية في تونس لليوم الثاني على التوالي ضد الاسفتاء الدستوري.
من المقرر أن يدلي التونسيون بأصواتهم بشأن مشروع الدستور الجديد المثير للجدل والذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيد. يخشى مراقبون من أن يؤسس الدستور الجديد، إن تمت الموافقة عليه، لحقبة ديكتاتورية تعيد البلاد لما قبل 2011.
في تونس، يُطلب من المواطنين الاستفتاء لصالح دستور جديد يمنح الرئيس المزيد من السلطات. وهنا يخشى منتقدون انتهاء الفصل بين السلطات والانقضاض على مكتسبات ديمقراطية أخرى في بلد كان يعد مثالاً ناجحاً لـ "الربيع العربي".
أبقى قاض تونسي زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي طليقا اليوم بعد التحقيق معه بشبهة تتعلق بغسل الأموال و"الإرهاب". ويقول الغنوشي وحزبه إن التحقيقات لها دوافع سياسية. وتأتي المحاكمة قبل أسبوع من استفتاء على دستور جديد للبلاد.
من بلدة "الزهراء" في أقصى جنوب البلاد إلى شواطئها المتوسطية الجميلة، تهمين مشاهد الهجرة من تونس. هجرة باتت "جماعية" فماذا يحمل مشروع دستور سعيّد لمستقبل البلاد وبماذا يجيب عن أسئلة الشباب والكفاءات؟.
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