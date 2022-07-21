تجدد الاحتجاجات ضد الاستفتاء على الدستور في تونس

نهاية النظام البرلماني؟ استفتاء حاسم بتونس حول دستور "الجمهورية الجديدة"

من المقرر أن يدلي التونسيون بأصواتهم بشأن مشروع الدستور الجديد المثير للجدل والذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيد. يخشى مراقبون من أن يؤسس الدستور الجديد، إن تمت الموافقة عليه، لحقبة ديكتاتورية تعيد البلاد لما قبل 2011.