تجاهل وتبخيس..وسائل إعلام خليجية تعلق على فوز قطر

في مفاجأة من العيار الثقيل، تمكن المنتخب القطري من الفوز بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه. "العنابي" فاز على العملاق الآسيوي اليابان بـ3-1 في سيناريو لم يكن يتوقع حدوثه أشد المتفائلين قبل انطلاق البطولة، التي احتضنتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم المنتخب القطري في هذه البطولة أداء أكثر من رائع، وذلك بالاعتماد على تشكيلة تعج بشباب متعطش لتحقيق الفوز، ومدرب إسباني (فليكس سانشيز) أظهر قدرة تكتيكية كبيرة في التعامل مع مجريات كل مباراة على حدة.

إلا أنّ الرياضة لم تسلم بدورها من نيران السياسة، لاسيما الأزمة التي تخيم على منطقة الخليج منذ سنة 2017 ومقاطعة الإمارات والسعودية والبحرين لدولة قطر. وقد تجلى ذلك بوضوح في نصف نهائي هذه البطولة بين الإمارات وقطر (0-4)، حيث كانت الأجواء مشحونة للغاية على أرضية الميدان، في حين لم تستطع بعض الجماهير ضبط نفسها، وأخذت في إلقاء الأحذية وقنينات الماء على أرضية استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وفي تعليقها على فوز المنتخب القطري بكأس آسيا على حساب المنتخب الياباني، لجأت بعض وسائل الإعلام الخليجية إلى طرق تباينت بين التجاهل والتقليل من إنجاز قطر، فيما اختار البعض التعليق بكل حيادية.

وعلقت صحيفة البيان الإماراتية على فوز قطر باللقب الآسيوي تحت عنوان "اليابان تخسر نهائي آسيا". وفي الخبر الذي لم يتجاوز ثلاثة أسطر، عادت الصحيفة وأشارت إلى المنتخب القطري مرة واحدة فقط في متن الخبر، في حين استأثر منتخب اليابان رغم هزيمته في النهائي بحصة الأسد من الحديث.

وفي نفس السياق، اختارت جريدة "البيان الرياضي" الإماراتية تجاهل المنتخب الفائز باللقب، والتركيز على المنتخب المهزوم اليابان، إذ علقت على نهائي أمس الجمعة (الأول من فبراير/شباط 2019) قائلة "الساموراي يخسر الآسيوية ويكسب اللعب النظيف".

وقللت صحيفة عكاظ السعودية من فوز المنتخب القطري باللقب الآسيوي، وعلقت على ذلك بالعنوان التالي "المجنسون يقودون قطر للقب الآسيوي". وبنفس طريقة العنوان، صاغت صحيفة عكاظ مقدمة الخبر على نفس الشاكلة، وكتبت تقول "قاد اللاعبون المجنسون منتخب قطر إلى تحقيق كأس أمم آسيا 2019..."، وذلك في إشارة واضحة إلى أن عدة لاعبين في منتخب قطر ينحدرون من بلدان أخرى مثل السودان والجزائر...

وسارت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية على نفس الخطى، وعلقت على فوز قطر بكأس آسيا قائلة "منتخب قطر المجنس يحقق كأس آسيا لكرة القدم".

أما صحيفة "الخليج" الإماراتية فكانت حيادية في تعليقها على فوز المنتخب القطري باللقب الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه، حيث وضعت صورة عريضة لنجوم المنتخب القطري وهم يحتفلون باللقب، وعلقت عليها "العنابي بطل كأس آسيا 2019".

ر.ع.ج.م