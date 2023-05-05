تجاعيد وبثور– هكذا يؤثر الغذاء غير الصحي على مظهر الجلد!

بجانب العوامل الأخرى مثل التغيرات الهرمونية والحمل والبيئة غير النظيفة، يمكن أن يؤثر تناول الكثير من السكر والنبيذ، بل وحتى الخبز الأبيض بشكل سلبي على جلد الإنسان وخصوصا الوجه.
معظم الأمراض الجلدية مثل حب الشباب أو الإكزيما أو غيرهما إلى وجود التهاب بالجسم. وإذا كان المرء يتناول كمية أعلى من المتوسط من السكر والكربوهيدرات المكررة، مثل تلك الموجودة في الأرز الأبيض أو الخبز الأبيض أو المعكرونة، فإن مستوى السكر في الدم يرتفع.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم توازن البكتيريا في الأمعاء وتشجيع الالتهاب في الجسم، بحسب ما كتبت غلوريا ف برونفسكي، بموقع "فيلت" الألماني.
ضعف المناعة يساهم في تشوه البشرة
احمرار الجلد أو وجود بثور عليه قد تكون علامات على معدة شديدة الحموضة أو أمعاء معرضة لضغوط شديدة أو أن هناك عددا قليلا جدًا من إنزيمات الهضم. وقد تحدث طبيب الأمراض الجلدية فرانك ليبمان، الذي يعتني ببشرة المشاهير والنجوم، عن هذه العلاقات في كتابه "10 أسباب تجعلك تشعر بالشيخوخة والبدانة"، بحسب ما تذكر برونفسكي.
وجود شوائب حول منطقة الذقن والفم، قد يشير إلى اضطراب في المعدة والأمعاء مثلا، لكن أطباء الأمراض الجلدية يقولون أيضًا إن الأعضاء الأخرى في الجسم يمكن أن تكون سببا للجلد غير النقي.
من يعاني من اضطرابات التصبغ والعيوب في منطقة الخد أو لديه دوائر عميقة تحت العين يمكن أن يكون قد تناول الكثير من الكحول وبالتالي تسبب في حدوث اضطراب في وظائف الكبد، وفقًا لبحوث أجراها معهد الصحة الوطنية الأمريكي.
ويمكن أن تشير الأشياء غير المعتادة مثل البقع البيضاء أو النتوءات الصلبة على شكل حبوب تحت الجلد إلى وجود الكثير من الألبان في النظام الغذائي للشخص المعني. كما أن ضعف الجهاز المناعي يمكن أن يساهم في تشوه البشرة.
ويقول طبيب الأمراض الجلدية هارولد لانسر في كتابه الأخير " Younger" (أصغر سنًا) إن: "السكر يمكن أن يضعف جهاز المناعة، كما أن الجهاز المناعي الذي لا يقوم بوظيفته يكون ضعيفا أيضًا في محاربة البكتيريا في الجلد". ويضيف بحسب موقع "فيلت": "عندما تنسد مسام الجلد بالبكتيريا، فإنها تسبب البثور".
السكر يسبب التجاعيد
ويكرر فريدريك برانت، وهو طبيب أمراض جلدية لديه مكانة كبيرة لدى نجوم هوليوود، في مقابلات أن التخلي عن السكر قد يجعلك تبدو أصغر بعشر سنوات. وذلك لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم يؤدي إلى ارتباط جزيئات السكر بشكل دائم ببروتينات الجلد، بما في ذلك الكولاجين المهم المسؤول عن مرونة الجلد.
وهذا يدعم ما تسمى بعملية "التغليف السكري glycation"، (وهي عملية يحدث فيها ارتباط السكريات بالبروتينات أو الدهون في الجسم)، وهو ما يؤدي إلى تفاعل كيميائي في الجلد، لا يجعل السطح أكثر تصلبا وأقل مرونة ويعزز التجاعيد فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى مظهر باهت.
ويوضح لانسر في كتابه بحسب ما نقل موقع فيلت: "يصبح الجلد باهتًا وعديم النضارة وتظهر دوائر سوداء غير مرغوب فيها تحت العينين".
ص.ش/أ.ح
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تزيد من خطر الالتهابات في الجسم.. احذر من هذه الأطعمة
السكر
قد يؤدي الاستهلاك العالي للسكر إلى تعزيز العمليات الالتهابية في الجسم. وفق منظمة الصحة العالمية (WHO)، يزيد الاستهلاك العالي من خطر الإصابة بالروماتيزم والسكري من النوع الثاني، وكذلك مرض السمنة، كما ينقل موقع 24vita المتخصص.
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تزيد من خطر الالتهابات في الجسم.. احذر من هذه الأطعمة
الحلويات
إلى جانب الدهون، تحتوي العديد من الحلويات على الكثير من السكر الذي لا يؤدي فقط إلى زيادة الوزن والسمنة، ولكن أيضاً إلى تعزيز الالتهابات المزمنة في الجسم. تحتوي الشوكولاتة البيضاء بالأخص على نسبة عالية من الدهون لأنها تحتوي على زبدة الكاكاو، على عكس الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على الكاكاو.
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تزيد من خطر الالتهابات في الجسم.. احذر من هذه الأطعمة
الملح
في ألمانيا يستهلك المرء يوميا، ما معدله عشرة غرامات من ملح الطعام. وتوصي "الجمعية الألمانية للتغذية" بعدم تناول أكثر من ستة غرامات من ملح الطعام يومياً. إذ يؤثر استهلاك الكثير من الملح على تكوين ميكروبيوم الأمعاء. مما قد يرفع من ضغط الدم ويعزز الالتهابات وأمراض المناعة الذاتية.
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اللحوم الباردة
غالباً ما تحتوي الأطعمة المصنعة بأنواعها مثل اللحوم الباردة والنقانق أيضاً على كميات لا يستهان بها من السكر والملح، والتي بدورها قد تؤدي إلى حدوث التهابات في الجسم. لهذا يحذر دوماً من الاستهلاك المفرط لهذا النوع من الأطعمة.
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المخبوزات الصناعية
غالباً ما تكون المخبوزات المنتجة صناعياً مثل "الكرواسون" غنية بالدهون غير المشبعة. استهلاك هذا النوع من الدهون بكثرة قد يساهم في تصلب الشرايين، وبالتالي التسبب في السكتات الدماغية والنوبات القلبية وزيادة خطر الالتهابات في الجسم، وفق موقع 24vita.
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الدهون المتحولة (المهدرجة)
الدهون المتحولة هي أحماض دهنية غير مشبعة قد تظهر عند عملية معالجة الزيوت النباتية السائلة في الأصل مثل زيت عباد الشمس بشكل صناعي. يمكن للزيت الذي يتم تسخينه على أعلى درجة حرارة وبشكل متكرر، أن ينتج عنه دهون متحولة.
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البطاطس المقلية
يحتوي القليل من البطاطس المقلية على حوالي واحد غرام من الدهون المتحولة. في المتوسط لا ينصح باستهلاك أكثر من 2.6 غرام من الدهون المتحولة في اليوم. كلما قل عدد الدهون المتحولة التي يتناولها الشخص من خلال نظامه الغذائي، قل خطر الإصابة بالالتهابات في جمسه.
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السمنة الاصطناعية (المارغرين)
تحتوي عدة أنواع من السمنة الاصطناعية (المارغرين) على دهون متحولة ضارة بصحة الإنسان. وعادة ما يتم الإشارة إلى هذه الدهون على أنها "دهون مهدرجة" أو "دهون مهدرجة بشكل جزئي" ضمن قائمة المكونات الموجودة على العبوة.
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الحلويات المصنعة
توجد الدهون المتحولة أيضاً في عدد من الحلويات المصنعة، مثل البسكويت. هذا النوع من الدهون يزيد من الكوليسترول الضار في الدم بشكل حاد، ويتسبب في حدوث ترسبات الأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية. كما أن محتوى السكر المرتفع عادة ما يعزز تطور الالتهاب في الجسم.
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حمض الأراكيدونيك
بالإضافة إلى البيض واللحوم الحمراء، يحتوي الجبن ومنتجات الألبان على كمية معينة من حمض الأراكيدونيك، الذي يعزز الالتهابات في الجسم. وينتمي حمض الأراكيدونيك إلى مجموعة أحماض أوميغا 6 الدهنية ويوجد أساساً في الأطعمة الحيوانية.
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تزيد من خطر الالتهابات في الجسم.. احذر من هذه الأطعمة
الكحول
لا يقتصر خطر الكحول على تعزيز الالتهابات في الكبد والبنكرياس. بل قد يتسبب الاستهلاك المنتظم للكحول، في زيادة كمية حمض المعدة باستمرار، ما يؤدي إلى التهاب في الجهاز الهضمي والمريء. إعداد: إيمان ملوك