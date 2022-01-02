تجار الصين يشكون الإغلاق وتراجع المبيعات

اليوان بدل الدولار.. هل تستخدم السعودية الصين للضغط على أمريكا؟

قامت السعودية بتعزيز علاقاتها مع الصين على كافة الأصعدة بما فيها السياسية والعسكرية، ما يهدد بإرباك تحالفها التاريخي مع أمريكا. فكيف أثرت الخلافات بين واشنطن والرياض على التحول السعودي باتجاه الصين؟