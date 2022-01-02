 تجار الصين يشكون الإغلاق وتراجع المبيعات | DW الأخبار | DW | 23.03.2022

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DW الأخبار

تجار الصين يشكون الإغلاق وتراجع المبيعات

يشكو العديد من التجار في الصين من تراجع مبيعاتهم بسبب إغلاق الحدود أمام الأجانب وفرض قيود على السفر للحد من تفشي جائحة كورونا. ومع دخول المشكلة عامها الثالث لا يعلم التجار متى ستعود تجارتهم لنشاطها المعتاد.

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