تجار الصين يشكون الإغلاق وتراجع المبيعات

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يشكو العديد من التجار في الصين من تراجع مبيعاتهم بسبب إغلاق الحدود أمام الأجانب وفرض قيود على السفر للحد من تفشي جائحة كورونا. ومع دخول المشكلة عامها الثالث لا يعلم التجار متى ستعود تجارتهم لنشاطها المعتاد.
قامت السعودية بتعزيز علاقاتها مع الصين على كافة الأصعدة بما فيها السياسية والعسكرية، ما يهدد بإرباك تحالفها التاريخي مع أمريكا. فكيف أثرت الخلافات بين واشنطن والرياض على التحول السعودي باتجاه الصين؟
في زيارة تأتي ضمن محاولات ألمانيا البحث عن مصادر بديلة للغاز الروسي، وزير الاقتصاد هابيك يلتقي في الدوحة أمير قطر، الإمارة الخليجية التي فتح لها الغزو الروسي لأوكرانيا آفاقا ديبلوماسية وتجارية جديدة.
كشف تقرير للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" أن جائحة كورونا تركت بصمات قاتمة على كبريات الدوريات الأوروبية خلال الموسمين الماضيين وكبدتها خسائر ثقيلة، فيما تخشى أندية ألمانيا من قيود جديدة وملاعب خاوية من الجمهور.
ألحقت جائحة كورونا خسائر بالاقتصاد الألماني تصل إلى ثلث تريليون يورو. ومع تخفيف قيود الجائحة تنتعش الآمال بعودة النمو وكبح جماح التضخم. غير أن خطراً آخر مرتبط بالتصعيد الخطير في أوكرانيا يهدد هذه الأمال، فما هو؟
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