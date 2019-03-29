 ″تجار البشر لديهم سجون في ليبيا والنساء يتعرضن للاغتصاب″ | ثقافة ومجتمع | DW | 02.06.2019

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ثقافة ومجتمع

"تجار البشر لديهم سجون في ليبيا والنساء يتعرضن للاغتصاب"

الإتجار بالبشر، تجارة ازدهرت في السنوات القليلة الماضية إلى درجة أن عصابات المافيا أصبحت هي التي تديرها على نطاق ممنهج. صحفي ألماني يسلط الضوء على معاناة ومأساة المهاجرين الأفارقة في دول العبور وفي الفردوس الأوروبي.

Libyen Europa Migration Zustände in Flüchtlingslagern (picture-alliance/AP Photo/M. Brabo)

أمضى يان-فيليب شولتس عدة سنوات مراسلاً لمؤسسة DW الإعلامية في جنوب الصحراء الكبرى. يسلط الضوء في كتابه الجديد "الإتجار بالبشر: بزنس الهجرة والعبودية الحديثة" على ظاهرة الإتجار بالبشر من أفريقيا إلى أوروبا وكيف أصبحت صناعة قائمة بحد ذاتها. وخلص شولتز إلى أن تلك الصناعة قد تطورت في السنوات الأخيرة، ولا يعزوها إلى الاستثمار الأوروبي في ضبط الحدود أمنياً والعلاقات التجارية الاستغلالية بين الشركات الأوروبية والنخب الأفريقية الفاسدة فقط، بل إلى التواطؤ الأوروبي مع النظم القمعية في القارة السمراء أيضا.

مهاجر نيوز: التقيت في السنوات الخمسة الأخيرة بالكثير من المهاجرين المتجهين صوب أوروبا وببعض من عاد أدراجه بعد تعرضه للاستغلال من عصابات التهريب. ما هي التجارب التي حدثك عنها العائدون؟

يان-فيليب شولتز: تحدثوا عن إساءات رهيبة في الصحراء، في مراكز الاعتقال في الجنوب الليبي. وفي تلك المنطقة يوجد العديد من السجون الخاصة التي تديرها شبكات التهريب. والتقيت مهاجرين كانوا محتجزين فيها وبدت عليها آثار الحروق والجروح العميقة.

تعرضت الكثير من النساء للاغتصاب والاستغلال الجنسي. وسمعت قصصاً عن نساء تم عرضهن للبيع بالمزاد العلني في أحد السجون الخاصة تلك في جنوبي ليبيا. وانتهى المطاف بتلك النسوة المبيعات إلى الدعارة، إما في ليبيا أو في أوروبا.

هل يعلم المهاجرون عن المخاطر التي تنتظرهم؟

-صعقت لمدى المعرفة المتواضعة لديهم. البعض لم يكن لديه أدنى فكرة عن المسافة إلى أوروبا، وماذا يعني قطع الصحراء الكبرى.

يحاول بعض العائدين وقد خاب أملهم من المهربين، نصح من يود سلوك الطريق نفسه. إلا أن الكثيرين لا يصغون ولا يتعظونمن عبر غيرهم، وذلك إما لسذاجتهم أو لمدى جهلهم بالمخاطر وحجمها. ولكن ما صعقني أكثر هو الرغبة بالمحاولة بالرغم من المخاطر، معتقدين أن الحظ سيحالفهم ولن يواجهوا نفس المصير.

يلعب الدين والمعتقد دوراً كبيراً هنا، سواء أكان مسيحياً أو مسلماً. يقولون إنهم يضعون أنفسهم بين يدي الله وهو من سيحميهم. لسوء الحظ، ينتهي بهم الأمر بين يدي تجار البشر.

Libyen Symbolbild Migranten (Getty Images/AFP/M. Turkia)

مهاجرون محتجزون في أحد مراكز الاعتقال بليبيا

هل تساعد هنا حملات التوعية؟ ألا يوجد معلومات كافية بهذا الخصوص؟

-هناك حملات توعية عديدة من منظمات دولية ووسائل إعلام. ولكن لا يجب أن ننسى أن من عانى من الاستغلال من العائدين لا يريد التحدث عن تجربته. ويعود ذلك للشعور بالخجل أو المعاناة من اضطرابات ما بعد الأزمة النفسية. كما لا يحب البعض أن يراه معارفه وأهله فاشلاً، فينشر على وسائل التواصل عن أنهم بخير وهو عكس الحقيقة.

البعض يبدأ رحلته مع مهرب، قد يكون جاراً له. في أي مرحلة من الرحلة يبدأ الاستغلال؟

-الكثيرون، وخاصة في أفريقيا الغربية وأفريقيا الوسطى، يسافرون على مراحل. يستقلون حافلة إلى مناطق كأغاديز في النيجر حيث لا يحتاج المرء لتأشيرة دخول. بعد ذلك لا يعرف المهاجرون الطريق وحدهم فيقعون في يد المهربين الذين يتقاضون منهم مبالغ مالية لقاء وعود بإيصالهم للبحر الأبيض المتوسط. المهربون بدورهم يقومون بتسليمهم لتجار البشر ويتقاضون لقاء ذلك مبالغ مالية من عصابات الإتجار بالبشر. ومن هنا نرى أن المهربين يحققون أرباحاً مضاعفة. عصابات الإتجار بالبشر تسيطر على مساحات واسعة وتدير سجونها الخاصة.

ماذا يحدث بعد الاعتقال في تلك السجون؟

-ينتهي المطاف بالآلاف في السجون الخاصة بعصابات الإتجار بالبشر. على الغالب يتم الاتصال بعائلات المعتقلين في محاولة لابتزازهم والحصول على فدية. يتم تعذيب المعتقلين، بينما يتفاوض المتاجرون بالبشر مع عائلاتهم هاتفياً بحيث يتم سماع صراخ المعتقلين. سمعت قصصاً رهيبة عن أنواع مختلفة من طرق التعذيب.

في كتابك، تتحدث عن إتجار ممنهج بالنساء لغرض الدعارة. ما مشاهداتك على الأرض؟

-بالنسبة للنساء، تبدأ المأساة في بلدهن الأصلي حيث ينشط المتاجرون بالبشر بشكل مباشر. وهذا هو الحال في نيجيريا على وجه الخصوص. يلجأ المتاجرون إلى طقوس دينية لخداع النساء وتقديم الوعود بتأمين إيصالهن إلى أوروبا بالمجان. وفي الطريق يخضعن لمراقبة لصيقة أكثر من الرجال الذين يسافرون على مراحل.

وحال الوصول إلى أوروبا يجبرن على ممارسة الدعارة بموجب عقد "عبودية" يتوجب على النساء بمقتضاها كسب 40 ألف يورو من عملهن بالدعارة حتى يحصلن على حريتهن.

تلك التجارة مورست على مدار عقود، ولكن كانت تديرها مجموعات صغيرة. اليوم أصبحت هذه التجارة أكثر تنظيماً ووحشية وتديرها شبكات مافيا كـ Black Axe.

Libyen Flüchtlinge in einer Haftanstalt bei Misrata (picture-alliance/Keystone/M. Brabo)

يعيش المهاجرون في مراكز الاعتقال الليبية في ظروف إنسانية سيئة

وماذا عن الاستغلال الجنسي للرجال؟

-أعتقد أن القضية أكبر مما نعتقد. بيد أن الحديث عنها من المحرمات. تحدثت مع العديد من المهاجرين الذكور الذين لمحوا إلى مثل تلك الممارسات مرة بعد مرة.

لو بحث المهاجرون عن مساعدة في دول المرور، ما هي احتمالية تلقيهم مساعدة من السلطات المحلية؟

من الصعب التعميم، لكن أعتقد أنه يمكن القول إن هناك فساد كبير والسلطات المحلية تعلم ما يجري وتجمع المال من عصابات الإتجار بالبشر. كما يستفيدون من المهاجرين عن طريق الرشاوى. في مرات كثيرة يكون التورط في المستويات العليا من السلطة. معظم دول العبور صحراوية، ما يعني أن الحكومة لا سلطة لها ويسود الفراغ القانوني.

تتدخل المنظمة الدولية للهجرة كثيراً بشكل فعال. بيد أنها ليست وحدة شرطة ولا حول ولا قوة لها عند مواجهة الميلشيات المسلحة.

في كتابك، تحلل البناء السياسي وراء بزنس الهجرة. إحدى اطروحاتك تقول إن أوروبا متورطة على عدة مستويات. فسر لنا ذلك باختصار!

المسألة معقدة ولها عدة مستويات. التواطؤ كلمة كبيرة، بيد أن أوروبا ساهمت في المشكلة بعدة طرق منها: الاتفاقيات التجارية غير العادلة مع الدول الأفريقية والدعم للمزارعين الأوروبيين، ما ساهم في المزيد من إفقار نظرائهم الأفارقة. يضاف إلى ما سبق تعامل الشركات الأوروبية مع النخب الفاسدة لاستغلال موارد أفريقيا الغنية. أوروبا لم تفعل ما يجب فعله لتنأى بنفسها عن تلك النخب.

كما أن أوروبا منافقة في ملف الهجرة؛ من جهة ترحب وتؤكد على حق اللجوء، ومن جهة أخرى تفعل ما بوسعها لمنع وصول المهاجرين إليها كالبنى التحتية عالية التكنولوجية على الحدود.

بالطبع النخب الأفريقية يجب أن تتحمل مسؤولية خلق فرص أكثر لمواطنيها. ويتعين عليها أيضاً التعاون في استعادة مواطنيها وعدم تركهم وقد تقطعت بهم السبل في غياهب منظومة اللجوء الأوروبية.

أجرت الحوار: شارلوته هاوسوفدل
ترجمة: خالد سلامة - مهاجر نيوز

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


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أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

البعض يقول إنها حوالي 30، في حين يصل البعض الآخر بالرقم إلى 1600. إنها الجماعات والميلشيات التي تحمل السلاح في ليبيا. DW عربية ترصد في هذه الجولة المصورة أبرز القوى المسلحة في المشهد الليبي الديناميكي والمتداخل. (05.04.2019)  

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