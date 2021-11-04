المستقبل الآن

تجارب أرضية على خلايا قبل استنباتها في الفضاء

يريد الباحثون إرسال مجموعة من الخلايا إلى محطة الفضاء الدولية لاستكشاف الحياة في انعدام الوزن. لكن قبل نقل العينات إلى الفضاء لا بد من إجراء تجارب مخبرية عليها. وهو ما تم القيام به في أحد المختبرات فرانكفورت.