تجارب أرضية على خلايا قبل استنباتها في الفضاء

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يريد الباحثون إرسال مجموعة من الخلايا إلى محطة الفضاء الدولية لاستكشاف الحياة في انعدام الوزن. لكن قبل نقل العينات إلى الفضاء لا بد من إجراء تجارب مخبرية عليها. وهو ما تم القيام به في أحد المختبرات فرانكفورت.
طورت مختبرات شركة بيونتيك الألمانية لقاحا ضد فيروس كوفيد - 19 عبر تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال. تحتوي مثل هذه اللقاحات على معلومات تمكن الجسم من إنتاج مضادات لمواجهة الفيروس - وهو تطور رائد في تاريخ الطب.
يقدم مطعم قرب تل أبيب أطباقا من الدجاج المحضر في المختبر، في خطوة يراها أصحابها شرارة "ثورة" في مجال الطعام المراعي للبيئة، ومن شأنها أيضا المساعدة في تلبية الطلب الغذائي المتزايد.
فقط دواء واحد من بين عشرة يجتاز جميع التجارب ويحصل على الترخيص، إذ لا بد من اجتيازه لمراحل اختبار عديدة ومختلفة بنجاح. فما هي هذه المراحل وكيف يتم تطوير الدواء والعقبات التي يجب تجاوزها قبل أن يصل إلى الصيدلية؟
أصبحت العديد من أنواع الحيوانات معرضة للانقراض، بسبب الصيد الجائر وزيادة الطلب عليها في السوق السوداء من اجل علاجات الطب الصيني التقليدي. لكن هناك محاولات جادة لجعل الطب الصيني صديق للبيئة.
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