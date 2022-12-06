تتويج جديد.. كيف هيمنت منتخبات السنغال على الكؤوس الإفريقية؟

هيمنت منتخبات السنغال بشكل شبه تام على كؤوس إفريقيا، بعد تتويج المنتخب لأقل من 17 عاما بكأس إفريقيا المقامة في الجزائر، إثر تغلبه على نظيره المغربي بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الجمعة (19/5/2023) على ملعب " نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائرية.
وتقدم المغرب أولاً عن طريق عبد الحميد أيت بودلال في الدقيقة 14، لكن منتخب السنغال عاد في الدقائق الأخيرة وسجل التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 80، عبر فالو ضيوف، وبعدها بثلاث دقائق سجل الهدف الثاني من ضربة ركنية عن طريق مامادو سافان.
وسجل المنتخب السنغالي ستة انتصارات في هذه الدورة، ثلاثة منها في دوري المجموعات، والتعادل الوحيد كان أمام بوركينا فاسو في نصف النهائي (فاز بالضربات الترجيحية)، ما جعله المنتخب الأكثر تألقاً في النهائيات.
أشبال الأطلس قدموا دورة مميزة ووصلوا إلى النهائي
وتعيش كرة القدم السنغالية فترة متوهجة، إذ توج المنتخب الأول بآخر نسخة من كأس الأمم الإفريقية لعام 2022 التي أقيمت في الكاميرون، بعد فوزه على منتخب مصر بالضربات الترجيحية. وكانت المرة الأولى التي يحقق فيها أسود التيرانغا اللقب بعدما خاض نهائيين في السابق.
وعاد المنتخبان ذاتهما ليتواجها في المبارتين الفاصلتين المؤهلتين إلى كأس العالم في قطر، ومرة أخرى تأهل المنتخب السنغالي بضربات الترجيح بعد فوز المنتخبين في المباراة على أرضه 1-0، في سيناريو قاسِ جدا على محمد صلاح ورفاقه.
وحقق السنغال مسارا جيدا في مونديال قطر 2022، بعد تأهله من دوري المجموعات وتحقيقه انتصارين، قبل الهزيمة أمام انجلترا في دور الـ16.
وفي بداية هذا العام، فاز المنتخب السنغالي للمحليين بكأس إفريقيا على حساب مستضيف الدورة، المنتخب الجزائري، كذلك بالضربات الترجيحية.
وبعدها بشهر واحد توج المنتخب السنغالي للشباب (أقل من 20 عاما) بكأس إفريقيا، على حساب المنتخب الغامبي 2-0، في بطولة احتضنتها مصر.
كما يحمل المنتخب السنغالي لقب كأس إفريقيا للكرة الشاطئية التي أقيمت عام 2022، والغريم كان مجددا منتخب المصري، ومرة أخرى انتهت المباراة بضربات الترجيح لصالح السنغاليين، وهو لقبهم الرابع على التوالي في هذه المسابقة.
ووحدها بطولة إفريقيا للاعبين الأولمبيين تحت 23 عاما من ابتعدت عن أقدام المنتخب السنغالي، بعد فشله في تحقيق التأهل. وتتيح هذه البطولة التي سيستضيفها المغرب نهاية هذا العام، التأهل للألعاب الأولمبية في باريس، لأصحاب المراكز الثلاث الأولى، بينما يلعب صاحب المركز الرابع مباراة ملحق إفريقي-آسيوي.
غير أن وصول المنتخب المغربي لنهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 عاما يؤكد بدوره صحوة تعيشها الكرة المغربية، خصوصا للمسار الاستثنائي في مونديال قطر، وتحقيقه للمركز الرابع في إنجاز إفريقي وعربي غير مسبوق، كما فاز مرتين بكأس إفريقيا للمحليين، فضلا عن تحقيق الفرق المغربية نجاحات كبيرة إفريقيا وعربيا.
إسماعيل عزام
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