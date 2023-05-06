تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في كنيسة وستمنستر

ببطء، وضع جاستن ويلبي كبير أساقفة كانتربري تاج سانت إدوارد المصنوع قبل 360 عاما على رأس الملك تشارلز الثالث اليوم السبت (السادس من أيار/مايو 2023) في لندن تحت أنظار نحو مئة من رؤساء الدول وكبار الشخصيات ومنهم السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن فضلا عن ملايين المتابعين عبر شاشات التلفزيون.
ودوت طلقات نارية احتفالية عند برج لندن وفي أنحاء العاصمة وفي منطقة جبل طارق وإقليم برمودا على متن سفن في البحر. وخلال مراسم التتويج بالكنيسة، وبعد سماع دوي نفير تقليدي، جرى ترديد عبارات "حفظ الله الملك تشارلز. عاش الملك تشارلز. ليحيا الملك الى الأبد".
وخلال المراسم التاريخية على مدى ساعتين، والتي تعود إلى عهد وليام الفاتح عام 1066، جرى أيضا تتويج كاميلا زوجة تشارلز الثانية ملكة للبلاد.
وعلى الرغم من أن المراسم تضرب بجذورها في التاريخ فإن القائمين عليها يحاولون تقديم صورة لنظام ملكي وأمة يتطلعان إلى المستقبل.
وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك "لا يمكن لأي دولة أخرى أن تقدم مثل هذا العرض المبهر.. المواكب والاحتفالات والمهرجانات في الشوارع. إنه تعبير عن الفخر بتاريخنا وثقافتنا وتقاليدنا.. دليل حي على الطابع الحديث لبلدنا وطقوس نعتز بها تولد من رحمها حقبة جديدة".
ورغم حماسة سوناك فإن التتويج جاء وسط أزمة غلاء وتشكيك شعبي في دور الملكية وأهميتها خاصة في أوساط الشبان.
وانتشر أكثر من 11 ألف شرطي لإخماد على أي محاولة لعرقلة المراسم، وقالت مجموعة ريبابليك المناهضة للملكية إن الشرطة اعتقلت زعيمها جراهام سميث مع خمسة متظاهرين آخرين.
رموز تاريخية
وتجري المراسم على نطاق أصغر من تلك التي أقيمت لتتويج الملكة الراحلة إليزابيث في عام 1953 لكنها تهدف مع ذلك إلى أن تكون مبهرة حيث تضم مجموعة من الرموز التاريخية من كرات ذهبية وسيوف مرصعة بالجواهر إلى صولجان يحمل أكبر قطعة ألماس مقطوعة وعديمة اللون في العالم.
وتولى تشارلز حكم بريطانيا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث عقب وفاتها في أيلول/سبتمبر وأصبح في سن الرابعة والسبعين أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه ذلك التاج ويجلس على كرسي العرش الذي يعود إلى القرن الرابع عشر في كنيسة وستمنستر.
وبعد انتهاء مراسم تتويجهما، غادر تشارلز وكاميلا اللذان يبلغان من العمر 75 عاما كنيسة وستمنستر على العربة الملكية الذهبية التي يعود تاريخها إلى 260 عاما وتجرها ثمانية خيول مع تحركها على طريق يمتد لمسافة 1.4 ميل وصولا إلى قصر بكنغهام في موكب يعرف باسم موكب التتويج بمشاركة نحو أربعة آلاف جندي من 39 دولة.
واصطف المئات من الجنود بزيهم القرمزي وقبعاتهم السوداء العالية على امتداد طريق ذا مول، وهو الشارع الواسع المؤدي إلى قصر بكنغهام، حيث احتشد عشرات الآلاف لمتابعة الحدث متجاهلين المطر الخفيف.
تم أيضا تتويج كاميا ملكة إلى جانب زوجها
زيت مبارك في القدس
داخل الكنيسة التي تزينت بالورود والأعلام، جلس ساسة وممثلون عن دول الكومنولث إلى جانب عاملين في الجمعيات الخيرية ومشاهير من بينهم الممثلات إيما تومسون وماجي سميث وجودي دنش والمغنية الأمريكية كاتي بيري.
وبدت الجدية على وجه الملك وهو يؤدي اليمين ليحكم بالعدل ويدعم كنيسة إنجلترا التي يتولى منصب رئيسها الفخري قبل الجزء الأكثر قداسة من المراسم عندما مسح رئيس أساقفة كانتربري على يديه ورأسه وصدره بالزيت المقدس الذي تمت مباركته في القدس.
وبعد تقديم رموز ملكية لتشارلز، وضع ويلبي تاج سانت إدوارد على رأسه وسط صياح الحضور "حفظ الله الملك".
ومن بين المراسم التي شهدتها الكنيسة أداء نشيد "الكاهن الصادق" لهاندل كما جرت العادة في كل حفل تتويج منذ عام 1727. ولكن كانت هناك عناصر جديدة، مثل نشيد من تأليف اندرو لويد ويبر المشهور بعروضه في مسارح وست إند وبرودواي بالإضافة إلى جوقة إنجيلية.
وأقيم قداس وألقى زعماء دينيون تحية "غير مسبوقة" في النهاية.
وتولى حفيد تشارلز الأمير جورج وأحفاد كاميلا دور الوصفاء. ولن يكون هناك دور رسمي لنجل تشارلز الأصغر الأمير هاري بعد خلافه الكبير والعلني مع العائلة المالكة ولا لشقيقه الأمير أندرو الذي أُجبر على ترك الواجبات الملكية بسبب صداقته مع الممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين الذي أدين بارتكاب جرائم جنسية.
وجلس هاري وأندرو في الصف الثالث خلف أعضاء آخرين فاعلين من العائلة المالكة.
خ.س/ص.ش (رويترز)
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. الوداع الأخير لإليزابيث الثانية
نعش الملكة إليزابيث ينتقل إلى المثوى الأخير
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العالم يعلن الحداد على الملكة إليزابيث الثانية
"الحزن هو الثمن الذي ندفعه من أجل الحب." قالت ذلك بنفسها ذات مرة. الآن العالم في حداد عليها: الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، توفيت في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2022 عن 96 عاماً بعد ما يقرب من 70 عامًا من الحكم. شهدت الملكة انهيار الإمبراطورية البريطانية، و16 رئيسًا للوزراء وأوقاتا عصيبة مرت على أسرتها.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. الوداع الأخير لإليزابيث الثانية
ملكة في سن الخامسة والعشرين
توفي جورج السادس ملك المملكة المتحدة في 6 فبراير 1952. كانت ابنته إليزابيث البالغة من العمر 25 عاماً في زيارة خارجية في ذلك الوقت وتلقت الأخبار بعد وصولها إلى كينيا. لم يكن هناك وقت للحداد الهادئ. أصبحت إليزابيث الآن ملكة. ومع ذلك، لم يتم تتويجها إلا بعد عام ونصف تقريباً: في يونيو 1953 في كنيسة وستمنستر في لندن، التي تعد كنيسة الملوك.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. الوداع الأخير لإليزابيث الثانية
وريثة العرش في عمر العشر سنوات
ولدت إليزابيث ألكسندرا ماري في لندن في 21 أبريل/ نيسان 1926، وهي الطفلة الأولى لدوق ودوقة يورك. في عام 1936 اعتلى والدها جورج السادس العرش البريطاني. وهكذا أصبحت ابنته الكبرى وريثة العرش وأعدت نفسها بشكل منهجي لدورها المستقبلي في السنوات التالية. ألقت إليزابيث أول خطاب لها، بثته هيئة الإذاعة البريطانية، في سن الرابعة عشرة - خلال الحرب العالمية الثانية.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. الوداع الأخير لإليزابيث الثانية
ملكة وأم
في تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، تزوجت إليزابيث من أمير اليونان فيليب ذي الأصل الألماني، الذي كان يكبرها بخمس سنوات. في العام التالي ولد ابنهما تشارلز، وبعد عامين ابنتهما الأولى آن، تبعهما أندرو عام 1960 وإدوارد عام 1964.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. الوداع الأخير لإليزابيث الثانية
ملكة القلوب؟
إليزابيث التي لا تعرف الكلل. لقد تجاوزت بالفعل فترة ولاية والدها بتسع سنوات في اليوبيل الفضي لها في عام 1977. ومثل هذه الصورة في العرض العسكري التقليدي "قوات الألوان"، سيتذكرها الكثيرون: وسط العائلة الكبيرة. كانت موضع تقدير ومبجلة، كانت قريبة من الشعب ومحبوبة. لكن "ملكة القلوب" - هذا اللقب سيمنح لاحقًا لشخص آخر...
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. الوداع الأخير لإليزابيث الثانية
سنوات صعبة
بالنسبة للعديد من البريطانيين كانت الأميرة ديانا زوجة ابن الملكة، ولي العهد الأمير تشارلز هي "ملكة القلوب". بيد أنّ الزواج انهار، وبعد قرار حاسم من الملكة تم الانفصال عام 1995. عندما توفيت الأميرة ديانا في حادث بعد عامين، أثار رد فعل الملكة البارد انتقادات عامة كبيرة.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. الوداع الأخير لإليزابيث الثانية
أخيرًا حفل زفاف الأحلام مرة أخرى
عندما تزوج الأمير وليام، الابن الأكبر لديانا، من كيت ميدلتون في أبريل/ نيسان 2011، احتفل الملايين بالعروسين. وبعد أن أعطت الملكة كيت على ما يبدو بعض النصائح قبل الخطوبة، سرعان ما تعلمت زوجة حفيدها واجباتها الملكية وأسعدت الملكة بزواج سعيد لمدة عشر سنوات وثلاثة من أحفاد الأحفاد.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. الوداع الأخير لإليزابيث الثانية
الحفيد المنشق
لكن لم يكن الأمر كذلك مع الحفيد الأصغر هاري. أعطت الملكة مباركتها لحفل زفافه على الممثلة الأمريكية ميغان ماركل في عام 2018. ومع ذلك، لم تكن الحياة الملكية مناسبة للزوجين الشابين. في مقابلة مع المتحدثة الأمريكية أوبرا وينفري، تحدث الاثنان بصراحة عن الصعوبات التي تواجههما مع مؤسسة النظام الملكي، كما تخليا فيما بعد عن امتيازاتهما كعضوين في العائلة الملكية.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. الوداع الأخير لإليزابيث الثانية
حياتها محور الاهتمام
نعم، يمكن أن يكون التاج عبئاً، لأنه يعني مسؤولية كبيرة وحياة كاملة تحت مراقبة الرأي العام وعامة الشعب. مشاكل الأسرة والطلاق والوفيات والمغامرات - أتقنت إليزابيث كل شيء بطريقتها الخاصة: قوية وهادئة. هذا ما أحبه معظم البريطانيين فيها.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. الوداع الأخير لإليزابيث الثانية
زعيمة لـ16 دولة في "عالم كومنولث"
السياسة اليومية كان آخرون يتولوها. عينت أحد عشر رجلاً وامرأتين في منصب رئيس الوزراء، آخرهم بوريس جونسون في عام 2019. وكانت تحكم في ملكية دستورية في وظيفة رمزية. حتى وقت قريب كانت أيضاً زعيمة كومنولث الأمم الذي يضم 52 دولة، من ضمنها "عالم كومنولث" الذي تزعمته لغاية وفاتها، وتنتمي إليه دول مثل كندا وأستراليا.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. الوداع الأخير لإليزابيث الثانية
70 سنة حافلة
كانت إليزابيث قد قالت في عام 1952 إن تتويجها لا ينبغي أن يكون علامة على القوة وعظمة الماضي، بل تعبير عن الأمل في السنوات التي ستخدمها وتحكم بنعمة الرب. دامت هذه الفترة نحو 70 سنة حافلة بالأحداث. وهذا ما جعلها أطول زعيمة دولة في الحكم في العالم.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. الوداع الأخير لإليزابيث الثانية
رأس الكنيسة وأيقونة لا تُنسى
كان لقبها الكامل هو: "إليزابيث الثانية، بفضل الرب ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وبلدانها وأقاليمها الأخرى، زعيمة الكومنولث، المدافعة عن الإيمان". وما لا ينبغي إهماله أيضاً: أيقونة الأناقة، المشهورة عالمياً بأزيائها ذات اللون الواحد والقبعات المصممة بشكل متقن.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. الوداع الأخير لإليزابيث الثانية
الخسارة
في نيسان/أبريل 2021، توفي الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، قبل شهرين من عيد ميلاده المائة. الاثنان كانا متزوجين منذ 73 عاماً وتجاوزا جميع الأزمات - بما في ذلك الأزمات الزوجية - معاً. بيد أنّ الملكة لم يردعها فقدان زوجها ورفيقها واستمرت في تولي حكم المملكة.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. الوداع الأخير لإليزابيث الثانية
وداعا يا ملكتي
العالم يقول وداعاً إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة منذ ما يقرب من سبعة عقود، والأم لأربعة أطفال، وإحدى الشخصيات المميزة في القرن العشرين ولغاية اليوم. وسيتولى الآن ابنها وولي عهدها تشارلز، دوق كورنوال وأمير ويلز، عرش ملوك إنجلترا.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. الوداع الأخير لإليزابيث الثانية
النظرة الأخيرة في وداع الملكة إليزابيث الثانية
بعد حداد وطني امتد 10 أيام تخللته مراسم تكريم وطقوس تعود لمئات السنين، تودع المملكة المتحدة والعالم الاثنين(2022.09.19) إليزابيث الثانية خلال مراسم جنازة مهيبة في لندن يحضرها رؤساء دول وشخصيات بارزة تكريما لملكة كرست سنين عهدها السبعين لإشراق التاج البريطاني. وفي حضور رؤساء وشخصيات عالملية، ضمنهم الرئيس الأمريكيس جو بايدن والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير. زابينه بيشل، كلاوس كريمر/ ز.أ.ب