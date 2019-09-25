 تتويج أميناتو بـ″نوبل البديلة″.. ابتهاج ″صحراوي″ ورد مغربي | سياسة واقتصاد | DW | 26.09.2019

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سياسة واقتصاد

تتويج أميناتو بـ"نوبل البديلة".. ابتهاج "صحراوي" ورد مغربي

تتويج أميناتو حيدر بجائزة نوبل البديلة قد يعيد النزاع في الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريوإلى دائرة الأضواء، ويسلط الضوء على فصول مسيرة الناشطة التي اشتهرت بإضرابٍ عن الطعام تدخلت باريس وواشطن ومدريد لإنهائه.

Preisträger des Alternativen Nobelpreises Right Livelihood Awards (Right Livelihood Foundation)

أميناتو حيدر

تُوجت الناشطة الصحراوية أميناتو حيدر بإحدى جوائز "رايت ليفيلهوود" المعروفة بجائزة نوبل البديلة، وفق ما أعلنت عنه اللجنة المنظمة لهذه الجائزة بالعاصمة السويدية استوكهولم.

ويثير هذا التتويج سجالات، فحيدر هي مناهضة للسلطات المغربية في إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهو النزاع الذي تشرف الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود على مسلسل تسوية سلمية دون أن يجد حلاً منذ اندلاعه رسمياً عام 1975، إذ يشدّد المغرب أن لا حل بعيداً عن سيادته على المنطقة، فيما ترفع البوليساريو شعار تقرير المصير بما يفضي إلى الانفصال.

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وقالت أميناتو حيدر، لـDW، مساء الأربعاء (25 سبتمبر/أيلول 2019)على هامش تتويجها بالجائزة: "هذا شرف كبير لي، أراه اعترافاً واضحاً بشرعية بنضال الشعب الصحراوي، الذي يناضل بشكل سلمي وبشكل حضاري لضمان حقه في تقرير المصير وفي الاستقلال". وتابعت: "هناك تجاهل من المنتظم الدولي لقضيتنا.. هناك مصالح دولية لعرقلة مسار لإحلال السلام في الصحراء الغربية"، متهمة خصوصاً فرنسا التي تجمعها علاقات سياسية قوية بالمغرب، بهذه العرقلة.

واستقبلت جبهة البوليساريو تتويج أميناتو حيدر باحتفاء كبير على موقع وكالتها للأنباء، ونقلت عن حيدر قولها إن الجائزة "اعتراف بنضالها السلمي وبالقضية العادلة للشعب الصحراوي". وتابعت حيدر حسب المصدر ذاته أنه على "الرغم من الاحتلال العسكري وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، يواصل الشعب الصحراوي كفاحه السلمي، ويستحق بذلك أن يحصل على الدعم من الجميع حتى يتمكن ذات يوم من تحقيق الاستقلال والحرية".

من تكون؟

ترأست حيدر سابقاً "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان" المعروف اختصاراً بـ"كوديسا"، وإن كان صوت هذه المرأة لم يعد بالقوة ذاتها التي كان عليها قبل سنوات، فهي لا تزال حاضرة في الكثير من الأنشطة المحلية والدولية رافعة شعار"الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي". من المحطات الفارقة في حياتها، اعتقالها ما بين 1987 و1991 في فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، وبعد خروجها، بقيت تساهم في عدة أنشطة احتجاجية، قبل أن تعود إلى السجن عام 2005 بتهم منها "المشاركة في أعمال عنف"، ليطلق سراحها العام الموالي.

بيدَ أن المحطة الأبرز في حياتها كانت خوضها إضراباً عن الطعام عام 2009، ما كان قريباً من التسبّب بأزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا بعد تهديد الأول بوقف كلّ أشكال التعاون مع الثانية. تعود القصة إلى سحب السلطات المغربية جواز السفر المغربي من حيدروترحيلها إلى مطار لانزاروتي الإسباني، الذي كانت قادمة منه، بعد تدوينها في سجلات الدخول لمطار مدينة العيون أنها تقطن بـ"الصحراء الغربية" وليس "المغربية"، حسب ما وثقته أمنستي، فيما قالت الخارجية المغربية آنذاك إن حيدر تخلّت عن الجنسية المغربية، وهي من سلمت جواز سفرها للسلطات.

Aminatou Haidar Menschenrechtsaktivistin aus Westsahara 2009 (Andres Gutierrez/AFP/Getty Images)

حيدر خلال إضرابها عن الطعام

خاضت حيدر معركة الأمعاء الفارغة في المطار الإسباني، ورفضت تسلّم جواز سفر إسباني للسفر من جديد. وبعد ضغوط فرنسية وإسبانية وأمريكية، استجابت الرباط أخيرا وأرجعت الجواز المغربي لأميناتو التي عادت إلى مطار العيون في الصحراء الغربية تحت اهتمام إعلامي بالغ. لكن المغرب أشار إلى سماحه لها بالدخول لأسباب إنسانية ولتلبية طلب بلدان شريكة، لكن النشطاء الصحراويين رأوا في عودتها انتصاراً لقضيتها ولدفاعها المستميت عن المعتقلين الصحراويين في سجون المغرب.

رفض مغربي

وفيما لم يصدر رد رسمي من المغرب، قالت أمينة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد المعارض، إنه "من غير المعقول تكريم نشطاء حقوقيين كيفما كانوا، على علاقة بملف الصحراء المعروض أمام الأمم المتحدة". وأضافت لـDW عربية إن المجتمع الدولي "لا يبحث في خبايا الملفات التي تُطرح عليه"، كما أن "الانفصاليين يستغلون سذاجة بعض الشعوب المتقدمة، لأجل تشبيه نزاع الصحراء بما يجري بين الإسرائيليين والفلسطينيين، رغم أن النزاع هو مشكل بين مغاربة بالأساس، دخلت على خطه مصالح جيو استراتيجية كبرى".

Marokkanische Politikerin Nabila Mounib (picture alliance/AP Photo/A. Bounhar)

نبيلة منيب

ورفضت منيب عبارة "الشعب الصحراوي بالمفهوم التي تحيل على شعب مستعمَرِ" متحدثة عن أن المغرب "ليس مستعمِراً" للصحراء الغربية، وأن جذور الكثير من المغاربة تعود إلى الصحراء، لافتةً أن المغرب تقدم بمقترح إيجابي جداً لحل النزاع هو مقترح الحكم الذاتي، وأن الحل العادل للنزاع ينطلق من الحفاظ على السيادة المغربية.

غير أن منيب أشارت كذلك إلى أخطاء المغرب في تعامله مع الصحراويين منذ أن واجه مطالبهم باستقلال المنطقة تحت سيادة الرباط بـ"القمع"، وكذلك في طريقة تدبير ملف إضراب أميناتو عن الطعام، لكن منيب عادت لتؤكد أن حيدر "لو رأت أن الدولة ستتغيّر باتجاه محاربة الفساد والاستبداد فستقول إنها مغربية". وتابعت السياسية اليسارية المغربية أن مصلحة كل "المغاربة في استكمال وحدتهم وبناء منطقة المغرب الكبير"، مبرزة فيما أنه من "المفروض على المنتظم الدولي ألا ينتصر للانفصالي على الوطني الذي يناضل داخل بلاده".

جدير بالذكر أن جائزة نوبل البديلة، التي تقدمها مؤسسة "رايت ليفيلهوود" الموجود مقرّها الرئيسي بالسويد، بدأت منذ عام 1980، ويتم تسليمها شهر ديسبمر/كانون الأول من كل عام، وقد سبق لنشطاء عرب أن توجوا بها، منهم ثلاثة نشطاء سعوديين في عام 2018.

 ويتم اختيار الفائزين عن طريق توصّل اللجنة المنظمة باقتراحات من عدة دول عبر العالم.

ع.إ

  • Ägypten Polizei Polizeiwagen Sicherheitskräfte (Imago/ZUMA Press)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    مصر

    كشف تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2018، عن تراجع حقوق الإنسان في مصر، حيث قبضت السلطات على عدد من المعارضين والمنتقدين والمدونين الساخرين، ونشطاء حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين ومرشحي الرئاسة، وضحايا التحرش الجنسي. وتعرضت منظمات المجتمع المدني لقيود ومضايقات. وقبضت السلطات بشكل تعسفي على ما لا يقل عن 113 شخصا دون سبب لتعبيرهم سلميا عن آراء انتقادية.

  • Jamal Khashoggi (Getty Images/C. McGrath)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    السعودية

    لجأت السعودية حسب التقرير إلى استخدام "القوة المميتة، وغير ذلك من أشكال العنف لقمع المعارضة"، وعدت المنظمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مثالا ساطعا على غياب المحاسبة. وأشار التقرير إلى تعرض أقليات دينية لاضطهاد من جانب الدولة، إضافة إلى تعرض عدد من منتقدي الحكومة والأكاديميين ورجال الدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة للمضايقة والاعتقال والمحاكمة على أيدي السلطات.

  • Tunesien Proteste in Tunis (picture-alliance/AP Photo/H. Dridi)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    تونس ولبنان

    شهد عام 2018، كما عام 2017، تطورات إيجابية محدودة في على المستوى التشريعي والمؤسساتي، فيما يتعلق بحقوق المرأة في تونس ولبنان. ورغم بعض الأحكام القضائية التي حكمت ضد تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه، إلا أن السلطات في هاتين الدولتين اعتقلت وحاكمت أشخاصاً بسبب ميولهم الجنسية الفعلية أو المفترضة.

  • Syrien - Tausende verlassen letzte IS-Hochburg (AFP/F. Senna)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    سوريا

    استمرت أطراف النزاع المسلح في "ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها جرائم الحرب، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بمنأى عن العقاب"، حسب التقرير. ونفذت قوات النظام والحليفة "هجمات عشوائية وهجمات مباشرة ضد المدنيين والأعيان المدنية باستخدام عمليات القصف الجوي والمدفعي، بما في ذلك باستخدام الأسلحة المحظورة دوليا، مما أسفر عن قتل وجرح المئات".

  • Irak Proteste in Basra (picture-alliance/AA/H. El Esedi)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    العراق

    قتلت قوات الأمن في مدينة البصرة ما يزيد عن 10 متظاهرين وأصابت مئات آخرين، عندما أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق سلسلة من المظاهرات المطالبة بفرص عمل، وبتحسين الخدمات العامة، حسب التقرير. وقدرت الأمم المتحدة أن 939 شخصا قد قتلوا نتيجة أعمال الإرهاب والعنف المسلح في عام 2018، وقُتلت بالرصاص ما لا يقل عن أربع نساء، بينهن ناشطة في حقوق الإنسان في عمليات قتل مستهدفة.

  • DW Exclusive Deutsche Waffen in Jemen SPERRFRIST 26.02.2019 20 Uhr saudische Luftwaffe Folgen (picture alliance/AP Photo/H. Mohammed)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    اليمن

    ذكرت منظمة العفو أن جميع أطراف النزاع المستمر في اليمن قد ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي. فقد قصفت قوات الحوثيين أحياء سكنية بلا تمييز وأطلقت صواريخ بطريقة عشوائية على السعودية. واستمر التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في قصف البنية الأساسية المدنية وشن هجمات بدون تمييز مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

  • Libyen Miliz Fajr Libya in Kikla (picture-alliance/AA/A. Izgi)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    ليبيا

    استمرت المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن في ارتكاب جرائم يشملها القانون الدولي، وانتهاكات وخروقات فادحة لحقوق الإنسان، ومن بينها جرائم حرب. وأدت الصدامات بين المليشيات المتناحرة إلى ارتفاع أعداد المصابين من المدنيين. واحتجز الآلاف لأجل غير مسمى دون أي إجراءات قضائية عقب القبض عليهم بصورة تعسفية. وانتشر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في سجون البلاد، حسب التقرير.

  • Algerien | Tausende protestieren gegen fünfte Amtszeit von Präsident Bouteflika (picture-alliance/dpa/AP Photo/F. Gudoum)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    الجزائر

    فيما أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات في الجزائر قيدت الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكون الجمعيات والانضمام إليها، وشمل ذلك التقييد التوقيف والاعتقال التعسفي للصحفيين والنشطاء باستخدام نصوص قاسية من قانون العقوبات. وفرضت السلطات كذلك حظرا بحكم الأمر الواقع على التظاهرات في العاصمة، واستخدمت في بعض الأحيان القوة المفرطة لتفريق التظاهرات السلمية في البلاد. الكاتب: سامي آغاء


مختارات

تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

كشف تقرير منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان لعام 2018، عن اتساع نطاق أزمة حقوق الإنسان في مصر والسعودية وسوريا وليبيا والعراق واليمن، بيد أنه حصل تقدم طفيف في تونس ولبنان. (26.02.2019)  

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