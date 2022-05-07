 تتوج ببطولة مدريد.. التونسية أنس جابر تحقق لقبها الأكبر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.05.2022

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رياضة

تتوج ببطولة مدريد.. التونسية أنس جابر تحقق لقبها الأكبر

واصلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، أول عربية تحقق لقبا ضمن دورات رابطة المحترفات تألقها. جابر حققت أكبر لقب في مسيرتها عندما فازت في نهائي دورة مدريد على الملاعب الترابية على الأمريكية جيسيكا بيغولا.

حققت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالميًا، أكبر لقب في مسيرتها الاحترافية (07.05.2022).

حققت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالميًا، أكبر لقب في مسيرتها الاحترافية.

حققت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالميًا، اللقب الأكبر في مسيرتها الاحترافية بتتويجها السبت (السابع من مايو/ أيار 2022) بدورة مدريد للألف على الملاعب الترابية بفوزها في النهائي على الأميركية جيسيكا بيغولا الرابعة عشرة 7-5، صفر-6، 6-2.

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بعد إنجازها السابق في بطولة استراليا المفتوحة، أصبحت النجمة التونسية أنس جابر أول لاعبة عربية تصعد لدور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس. جابر حققت فوزا هاما على البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة السابعة للبطولة.

دخل اسمها التاريخ، بعد أن أصبحت أول عربية تحقق لقباً ضمن اتحاد لاعبات التنس المحترفات. التونسية أُُنس جابر كشفت عن مصدر إلهامها وعن رغبتها في أن تشكل بدورها مصدر إلهام للنساء العربيات في رياضة كرة المضرب.

في إنجاز غير مسبوق للعرب، حسمت نجمة التنس التونسية أنس جابر صعودها إلى المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بعد تأهلها للدور نصف النهائي في بطولة إنديان ويلز الدولية. كيف علقت على إنجازها؟

وهذا اللقب الثاني لجابر في مسيرتها بعد دورة برمنغهام الإنكليزية العام الماضي على الملاعب العشبية عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات.

ولم يسبق لجابر (27 عامًا) قبل مدريد أن بلغت نهائي إحدى دورات الألف ونجحت في أول محاولة بتحقيق اللقب.

وكان هذا النهائي السادس لجابر في مسيرتها الاحترافية، إذ خسرت دورة تشارلستون الأميركية في وقت سابق العام الحالي ونفسه في العام الفائت، بالإضافة الى شيكاغو الاميركية 2021 وموسكو 2018.

وقالت جابر بعد الفوز "خسرنا العديد من النهائيات، لذا أنا سعيدة أننا تمكنا من الفوز اليوم. كان الامر صعبًا خاصة المرة الاخيرة في تشارلستون. أشكر كل من دعمني اليوم". وأضافت للجماهير "أعدكم أن أتعلم المزيد من الكلمات الإسبانية وأعود العام المقبل".

وكانت التونسية، أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم، أقصت في ربع النهائي الرومانية سيمونا هاليب الأولى عالميًا سابقًا وحاملة اللقب مرتين في مدريد عامي 2016 و2017 قبل أن تتفوق على الروسية إيكاتيرينا ألكسندورفا في نصف النهائي.

وهذه المرة الثالثة تواليًا التي تتفوق فيها جابر على بيغولا في خامس مواجهة بينهما، والثانية هذا العام بعد الدور الـ16 في دبي، مقابل فوزين للأميركية في أول مواجهتين بين اللاعبتين.

أنس جابر أول عربية تدخل لائحة أفضل عشر لاعبات في العالم (17.08.2021).

أنس جابر أول عربية تدخل لائحة أفضل عشر لاعبات في العالم.

وحرمت جابر الأميركية من لقبها الثاني في مسيرتها بعد دورة واشنطن في 2019، علمًا أن بيغولا وصلت إلى نهائي إحدى الدورات للمرة الأولى منذ أوكلاند 2020.

وبعد أن أهدرت ثلاث فرص لكسر إرسال منافستها في الشوط الافتتاحي من المباراة، تأخرت جابر 3-1 بعدما نجحت منافستها في كسر إرسالها في الشوط الرابع قبل أن ترد التونسية في السابع. وأنقذت جابر فرصتين لخسارة المجموعة في الشوط العاشر على إرسالها قبل أن تحسمه وتعادل الارقام 5-5.

ونجحت التونسية في كسر إرسال منافستها في الشوط الحادي عشر قبل أن تحسم المجموعة لصالحها في التالي 7-5 على إرسالها. وانهارت جابر في المجموعة الثانية ولم تقدم مستواها المعهود مرتكبة 13 خطأ مباشرًا مقابل أربعة فقط لمنافستها وبدا الإرهاق عليها.

ورغم أنها بدأت المجموعة الحاسمة بطريقة مثالية كاسرة إرسال الاميركية في الشوط الاوّل، إلا أنها لم تحافظ على هذا امتياز بخسارتها التالي، قبل أن تعيد هذه الافضلية مجددًا في الثالث وتتقدم لاحقًا 3-1 على إرسالها.

وكررت جابر الكسر في الشوط السابع قبل أن تحسم اللقب على إرسالها.

م.ع.ح/ أ.ح (أ ف ب)

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